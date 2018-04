Sony je překvapivý král Androidu. Nikdo nemá z prodaného smartphonu víc

Podle předpovědi vedení by mobilní divize společnosti měla v prvním kalendářním čtvrtletí letošního roku prodat okolo 3,5 milionů smartphonů. To je vůbec nejnižší objem udaných telefonů od třetího kvartálu roku 2011.

To by samo o sobě mohlo působit jako značně nepříznivé srovnání pro firemní kasu. Ovšem zaměřením na vyšší segment trhu, tedy dražší přístroje, významně stoupla průměrná cena každého jednoho prodaného telefonu. Je ale samozřejmé, že pokles odbytu by už neměl pokračovat.

V závěrečném čtvrtletí minulého roku byla průměrná cena 422 dolarů (tedy asi 10 300 korun). To je sice oproti průměrné ceně každého prodaného iPhonu (691 USD, tedy téměř 17 tisíc korun) citelně méně, ovšem Sony na třetím místě následuje s procentuálně ještě větším rozdílem HTC s průměrnou cenou 237 dolarů (5 800 Kč).

Teprve za někdejším hlavním výrobcem chytrých telefonů v této statistice následuje dnešní jednička Samsung, LG a Microsoft. Zajímavou informací je, že Sony bylo jediným výrobcem, kterému se během loňského roku podařilo průměrnou prodejní cenu smartphonu zvýšit.

Cena telefonů s Androidem klesla, iPhony se drží

Přiložený graf dobře ilustruje, jak se s časem měnila průměrná cena iPhonu a telefonů s Androidem. Zatímco v roce 2010, kdy systém Android neměl ani dva roky, byla průměrná cena jím vybaveného smartphonu okolo 450 dolarů, během tří let tato cena klesla pod 300 USD.

Strmý propad zlevňování androidích telefonů, jež v posledních letech přinesla zejména invaze čínských výrobců, už ale skončil. Aktuálně se průměrná cena drží nad 200 dolary (cca 5 tisíc korun).

Naproti tomu iPhony se před šesti lety prodávaly průměrně za 700 dolarů, v roce 2013 cena klesla přibližně o 50 dolarů, následně se ale trend obrátil a aktuálně je průměrná cena těsně pod úrovní roku 2010. Prodaný iPhone je tak přibližně 3,5× dražší, než udaný telefon s Androidem.

V parametru ziskovosti na jeden kus Sony předehnala Samsung

Ostře sledovaným parametrem byl však především zisk z každého prodaného telefonu. Ten ve stejném období (Q4/2015) činil průměrně 26 dolarů, tedy asi o desetinu víc, než kolik z každého vydělal Samsung (23 USD). Výdělek 184 dolary z každého prodaného iPhonu je pro ostatní výrobce telefonů zcela nedostižný.

Jakkoli je rozdíl mezi Sony a Apple propastný, přesto výsledek japonského výrobce mezi producenty telefonů s Androidem stačí na titul nejziskovější značky. Tedy samozřejmě jen v přepočtu na prodaný telefon, v celkových číslech Samsung díky mnohem většímu odbytu vydělá násobně víc. Další ze sledovaných výrobců už na telefonech ztrácí, LG průměrně 3 dolary, HTC na každém kusu prodělává celých 38 USD (930 korun).

Nakolik se nová taktika ziskovosti podnikání na úkor objemu prodaných smartphonů Sony osvědčí v dlouhodobém horizontu, je ovšem těžké předjímat. Klíčové určitě bude zvrátit trend klesajících prodejů. Loni firma prodala celkem 29,4 milionů xperií, o rok dříve to bylo 40 milionů kusů. Tehdy se však ještě firma neřídila současnou taktikou.

Pokud srovnáme očekávaný odbyt za první kvartál (3,5 mil. kusů) s loňským výsledkem 7,9 milionů udaných smartphonů, je jasné, že počet prodaných kusů za letošní rok na loňská čísla nemůže dosáhnout.