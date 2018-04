Sony Ericssony S600i, Z520i, J210i - švédská multimediální trojka

Světlo světa dnes spatřily novinky Sony Ericssonu. Svá horká želizka ovšem předvedla také Nokia a objevily se i zcela neznámé modely.

Sony Ericsson S600i – dobře vybavená stylovka pro mladé

Jednou z dnešních tří novinek Sony Ericssonu je model S600i. Ten svým tvarem a konstrukcí odkazuje na dobře známý luxusní model S700i. Novinka ale již tak luxusní nebude. Je určena především pro mladé zákazníky. Konkrétně pro ty, kteří si potrpí na styl a kteří chtějí výborně vybavený mobil. To vše tato novinka Sony Ericssonu splňuje. Bonusem pak bude přijatelná cena.

Sony Ericsson S600i je vytáčecí mobil, tedy telefon, kde se horní část vytáčí horizontálním směrem do boku až vznikne rovný telefon. Úplně stejnou konstrukci má právě i Sony Ericsson S700i a třeba také Motorola V80. Mezi konkurenty pak musí tato novinka Sony Ericssonu počítat i se širokou plejádou vysouvacích mobilů, které jsou této konstrukci velmi podobné.

Jelikož je telefon určen pro mladé zákazníky, nepřekvapí, že má výměnné přední panely. Panely zakrývají celou přední část přístroje a kryt baterie. Anténa je integrovaná do podoby ucha na horní části telefonu (pokud je zavřený). Novinkou jsou i dvě speciální klávesy A a B pro pohodlné hraní her – jako u herní konzole. To bude možné i v pozici na šířku. Telefon se může pochlubit i 3D akcelerátorem pro trojrozměrné hry.

Displej má díky konstrukci telefon jen jeden. Je aktivní, má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a umí zobrazit 262 000 barev. Novinkou jsou dva stereofonní reproduktory a funkce MegaBass. Sony Ericsson S600i má i MP3 přehrávač, bohužel nepodporuje paměťové karty a tak je pravděpodobné, že většině zákazníků tato novinka Sony Ericssonu jako plnohodnotný přehrávač MP3 neposlouží.

Sony Ericsson S600i má 1,3 megapixelový fotoaparát s integrovaným bleskem. Vedle pořizování statických fotografií lze nahrávat i videosekvence. Samozřejmostí je podpora Javy MIDP 2.0 (včetně Mascot Capsule 3D Micro Engine), Bluetooth, hlasové ovládání a vytáčení, hlasový zápisník, handsfree a také podpora GPRS třídy 10. Naopak EDGE chybí, což se některým zákazníkům jistě líbit nebude.

Telefonní seznam přístroje pojme 1 000 vícepoložkových záznamů, 300 upomínek do kalendáře, má čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění, podporuje MP3 vyzvánění. Vedle SMS a MMS je k dispozici i e-mailový klient. Telefon pak lze s počítačem spojit vedle Bluetooth i přes infraport a také pomocí USB 2.0.



Sony Ericsson S600i. Fotografie pocházejí ze serveru Mobile-Review.com.

Sony Ericsson S600i se začne prodávat na podzim letošního roku a jeho cena by se měla vejít pod 10 000 Kč včetně DPH.

Sony Ericsson Z520i - véčko s výměnnými kryty a Bluetooth

Sony Ericsson dnes vedle stylového a funkčně vybaveného modelu S600i a low-endového modelu J210i představil i nové véčko Z520i. Nové véčko spadá do kategorie levnějších modelů, zacílených především pro méně náročné zákazníky. Nový model Z520i nahrazuje model Z500a, který se však na evropském trhu neobjevil. Oproti modelu Z500a má novinka některé vlastnosti navíc, podpora datových přenosů EDGE ale naopak chybí.

Vzhled nového Sony Ericssonu Z520i nepostrádá eleganci. Nechybí možnost úpravy vzhledu - telefon umožňuje výměnu předního a zadního krytu. Jeden náhradní kryt by měl být v základním balení. Anténa telefonu není zcela integrována do těla přístroje a vytváří pro výrobce typické ucho, které je možné využít pro provlečení poutka. Pod prosvětlenou obrubou klávesnice se nacházejí diody, které se při upozornění na příchozí hovor rozsvítí. Stejné řešení nabízí například Siemens CF62. Rozměry Sony Ericssonu Z520i jsou 83 x 46 x 24 milimetrů. Hmotnost telefonu výrobce nezveřejnil.

Sony Ericsson Z520i je vybaven integrovaným fotoaparátem, který má rozlišení VGA a nabízí čtyřnásobné digitální přiblížení. Telefon je schopen nahrávat i video. Pořizování fotografií je možné i se zavřeným telefonem. Nový Sony Ericsson je vybaven dvěma barevnými displeji, z nichž ten hlavní má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a dokáže zobrazit 65 000 barev. Hlavní displej je aktivní (TFT). Vnější displej je pak pasivní (STN), nabízí rozlišení 101 x 80 obrazových bodů a dokáže zobrazit jen 4096 barev.

Sony Ericsson Z520i je čtyřpásmový (850/900/1800/1900 MHz) a nabízí datové přenosy GPRS třídy 10. Telefon je možné k počítači připojit datovým kabelem, přes infračervený port, nebo pomocí Bluetooth. Výbava Sony Ericssonu Z520i zahrnuje MP3/AAC přehrávač, který si však musí vystačit s pamětí s kapacitou 16 MB. Paměťové karty telefon nepodporuje.

Funkční výbava Sony Ericssonu zahrnuje kalendář, kalkulačku, budík, časovač, stopky a úkolovník. Telefon podporuje Javu MIDP 2.0 a má wapový prohlížeč 2.0. Ve výbavě se nachází e-mailový klient (SMTP, POP3) a klient pro Instant Messaging. Telefonní seznam umožňuje uložit až 510 vícepoložkových kontaktů. Nechybí hlasitý odposlech, hlasový záznamník a hlasové vytáčení. Polyfonní vyzvánění je čtyřicetihlasé. Dále má novinka skladatel vyzváněcích melodií MusicDJ a nechybí ani funkce VideoDJ.



Sony Ericsson Z520i. Fotografie pocházejí ze serveru Mobile-Review.com .

Sony Ericsson Z520i používá baterii typu Li-Ion, se kterou vydrží až 400 hodin v pohotovostním režimu nebo až 9 hodin hovorového času. Nový Sony Ericsson Z520i se začne prodávat ve třetím čtvrtletí letošního roku za cenu okolo 5 500 Kč včetně DPH. Nové véčko bude existovat i verzi Z520a pro americký trh a Z520c pro čínský trh.

Sony Ericsson Z520i parametry:

Rozměry: 83 x 46 x 24 mm

GSM 850/900/1800/1900 MHz

Displej: TFT 128 x 160 obrazových bodů, 65 000 barev; STN 101 x 80 obrazových bodů, 4096 barev

VGA fotoaparát

GPRS třídy 10

Bluetooth, infračervený port, datový kabel

MP3/AAC přehrávač

Paměť 16 MB

SMS, MMS, e-mailový klient, Instant Messaging

Java MIDP 2.0

Výměnné kryty

Sony Ericsson J210i – jednoduchý a levný

Další dnešní novinkou Sony Ericssonu je model J210i. Ten patří do segmentu levných telefonů a na trhu nahradí, respektive doplní, model J200i. Oproti němu má mírně pozměněný design, lepší displej a podporuje MMS. Výhodou této novinky bude nízká cena, která by neměla překročit hranici 2 500 Kč.

Sony Ericsson J210i je malý a lehký telefon: 101 x 43 x 19 mm a 74 gramů. Telefon je třípásmový a jeho baterie typu Li-Ion s kapacitou 670 mAh mu dodá energii na 200 hodin výdrže v pohotovostním režimu. Displej telefonu je pasivní a má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů. To je zlepšení oproti loni představenému modelu J200, který má displej jen s podporou 4 096 barev při stejném rozlišení.



Sony Ericsson J210i.

Výbava telefonu odpovídá třídě kam patří, tedy mezi ryzí low-endy. Paměť telefonu pojme 200 jednopoložkových kontaktů, 40 SMS, 100 záznamů do kalendáře a je v ní místo i pro 600 KB dalšího obsahu. Telefon podporuje zprávy SMS, EMS a také MMS, což je opět jedna z odlišností oproti modelu J200. Překvapením je pak e-mailový klient, v této třídě telefonů nepříliš často vídaná věc.

Z dalších funkcí stojí za zmínku GPRS třídy 6, které ale lze použít pravděpodobně jen na wap (verze 1.2.1) a pro MMS. Ve výbavě najdeme i budík, kalendář, skladatele melodií a profily. Telefon má nenápadný design, který je v třídě low-endových telefonů spíš výhodou. Jak již bylo uvedeno, cena přístroje by neměla překročit 2 500 Kč včetně DPH. V prodeji by tato novinka Sony Ericssonu měla být v srpnu letošního roku.