Sony Ericssony příští rok zřejmě nabídnou fotoaparáty s rozlišením 12 Mpix

Švédský výrobce Ericsson připravil hardwarovou platformu, která počítá s podporou dvanáctimegapixelových fotoaparátů v mobilních telefonech. Čipset Ericsson U500 v sobě kombinuje tři procesory ARM11, grafický akcelerátor a podporu mobilních sítí.

Kromě dvanáctimegapixelových fotomodulů podporuje čipset displeje s rozlišením až 800 x 480 pixelů, vysokou kvalitu přehrávání audia nebo vysoké rozlišení videa, a to jak pro nahrávání, tak pro přehrávání.

Do prodeje by se nová platforma Ericssonu měla dostat v první polovině příštího roku a je velmi pravděpodobné, že první dodávky budou mířit do těl telefonů, na jejichž výrobě se švédský koncern podílí – Sony Ericsson.

Zdá se, že tak opět zvítězí marketing a hrubá čísla. Pětimegové fotoaparáty budou ještě letos překonány osmimegapixelovými a příští rok na nás tedy čeká megapixelů rovnou dvanáct. Přitom již dnešní pětimega ale možná už i třímegapixelové fotoaparáty v mobilech naráží na limity miniaturních fotomodulů.

Spíše než na honbu za megapixely by se tak měli výrobci soustředit na zvýšení kvality optiky a čipů samotných. Víme, že větších rozměrů, které by kvalitu zlepšily, se nedočkáme, ale je i mnoho dalších oblastí, na kterých mohou výrobci zapracovat.