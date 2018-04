Sony Ericsson živě: 8mpx fotomobil a telefon pro herní závisláky (velká fotogalerie)

Pětimegapixelový mobil už mnoho parády neudělá, řekli si u Sony Ericssonu a jako první vytáhli z rukávu trumf v podobě mobilu s osmimegapixelovým snímačem.

Co naplat, většina uživatelů tak velké fotografie dělat nepotřebuje a spíše by uvítala integrování lepší optiky například s optickým přiblížením. Jenže více megapixelů více vidí, jak se nám to alespoň výrobci fotoaparátů snaží namluvit. A většina zákazníků na to (bohužel) slyší.

A tak tu máme první osmimegapixelový mobil, který zcela určitě nezůstane osamocen. Podobné "monstrum" chystá Motorola a podle zákulisních informací i Samsung a Nokia. Sony Ericsson si navíc k premiéře vybral adekvátní místo: k fotomobilu s největším rozlišením se jistě nejvyšší ruské kolo - Singapore Flyer - jako kulisa hodilo.

Megapixely jdoucí do nebes – Sony Ericsson C905

Sony Ericsson C905 je pořádný cvalík. Zapomeňme na tenkou konstrukci a kompaktní rozměry, C905 je pořádný kus mobilu a ke všemu i hodně těžkého. Není to jen údaji na papíře, ale i stejný pocit jsme získali ihned poté, co jsme si na přístroj mohli šáhnout. Ale hned druhý dojem už byl pozitvní.





Sony Ericsson hodil za hlavu extravagantní řešení použitá u předchozího top modelu řady Cybershot - modelu K850i - a zůstal u klasiky. Novince tak naštěstí chybí senzorové klávesy pod displejem a také prapodivný ovládací kříž v alfanumerické klávesnici. Díky tomu se Sony Ericsson C905 ovládá velmi snadno.

Ač umí telefon skoro všechno, co si dnes u špičkového "hloupého" mobilu umíme představit, hlavním lákadlem je fotoaparát a ostatní funkce jsou odsunuty do pozadí. Fotoaparát kryje kovová krytka, která se neodsunuje příliš snadno, možná to ale byla jen chyba předprodukčního vzorku. Telefon se začne prodávat až před Vánoci, takže na doladění budou mít technici Sony Ericssonu ještě dost času.

Nicméně za krytku si u nás vysloužil Sony Ericsson body navíc – nevíme, co proti ní mají vývojáři Nokie.

Naopak nás překvapil rychlý start fotoaparátu a i jeho rychlé automatické ostření. Dobře fungovala i funkce rozpoznávání obličeje. Zkusili jsme zamířit fotoaparát do davu a telefon s aktivovanou touto funkcí si vždy našel nejbližší obličej, na který zaostřil a přizpůsobil mu i ostatní parametry fotografie.

Na kvalitním displeji bylo možné vcelku dobře rozpoznat, zda je správně zaostřeno, což u fotomobilů zrovna nebývá pravidlem. Bohužel, testovaný přístroj dokázal ukládat fotografie pouze do vnitřní paměti a z té naopak nebylo možné soubory odeslat. Jak novinka fotí však vyzkoušeli naši kolegové přímo v Praze. - čtěte Podívejte se, jak fotí nejlepší fotomobil současnosti

Už nyní však můžeme předpokládat, že Sony Ericsson C905 bude patřit k absolutnímu vrcholu nabídky fotomobilů na trhu, tak jak tomu bylo u předchozího modelu K850i.

Mimo focení nabídne i integrovanou GPS, která ovšem k navigaci využívá Google Maps, což zase není taková výhra. Ocenění si ale zaslouží podpora HSDPA.

Vezměte Simíky na cesty – Sony Ericsson F305

Další zajímavou novinkou představenou včera v Singapuru byl model F305. Elegantní bílý nebo černý telefon s marketingovým jménem NU, kterým může být vyzdoben zadní kryt telefonu, patří do střední třídy a nabízí slušnou multimediální výbavu. Umí sice skoro vše, ale v ničem nevyniká. Tedy pokud nepočítáme hraní her.

Sony Ericsson C305 má totiž v sobě zabudovaný pohybový senzor, a tak se může chovat podobně jako dnes velmi populární konzole Nintendo Wii. Jenže u Nintenda se sleduje nehýbající se obrazovka a pohybuje se dálkovým ovladačem. Naopak u Sony Ericssonu C305 se hýbe samozřejmě samotným přístrojem, přičemž se už nedá zároveň sledovat jeho displej.

Na videu můžete sami posoudit (video připravujeme, pozn. red.), nakolik se to jeví praktické a nakolik ne. V každém případě je to ale zajímavý nápad, a pokud chcete poměřit šikovnost s přáteli, může to být i zajímavé zpestření.

Nutno však podotknout, že singapurští novináři se nejvíce zajímali právě o tento přístroj a švihali s ním ze strany na stranu jako o život. Není se ani čemu divit, například v metru má skoro každý druhý ve věku do 25 let v ruce některou přenosnou herní konzoli nebo hraje přímo na mobilu.

Sony Ericsson připravil pro novinku zatím tři pohybové hry: Chytání ryb, Bowling a Ježdění na koni. Ovládání pohybem u nich funguje, ale zábavnost her si nedovolíme považovat za extrémně vysokou. Důležité jistě bude, jaké další tituly výrobce ukáže. Kromě těchto pohybových her je ve výbavě i 8 dalších. Asi největší ambice mají The Sims 2, kteří jsou na mobilu skoro stejně chytlaví jako na počítači.

Telefon tvarem připomíná některé předchozí – a poměrně úspěšné – slidery stejné značky. Přibylo mu ale speciální tlačítko pro přímý vstup do herní nabídky. Ne náhodou o něm byla na tiskové konferenci řeč spíše jako o herní konzoli než mobilním telefonu. V tom případě bychom ale očekávali více k hraní uzpůsobené klávesy.

F305 se sice neovládá špatně a z hlediska telefonu bychom k němu neměli téměř výhrady, pokud se ale necháte strhnout nějakou akčnější hrou, zjistíte, jak moc mohou chybět výrazná tlačítka, která známe třeba z GameBoye. Ale dejme vývojářům v Sony Ericssonu čas, v minulosti už přišli se zajímavým přídavným ovladačem. Další plusové body získává telefon za opravdu slušné hlasité stereo reproduktory.

Focení pro spořivé – Sony Ericsson S302

Současně s osmimegapixelovým telefonem představil Sony Ericsson i telefon z opačného pólu – dvoumegapixelový S302. Je zajímavé, že do portfolia Sony Ericssonu přibývá další typové označení Snap-shot. Sem budou patřit všechny mobily, které už vývojem jaksi nemohou patřit do řady Cybershot. V ní by totiž 2mpx přístroj vypadal opravdu hodně nepatřičně.

Celkově bude S302 určena zejména méně náročným uživatelům, přestože nabídne poměrně širokou paletu funkcí. U mladší generace mu možná trochu uškodí poněkud konzervativní, možná až nudný vzhled. Ačkoli musíme přiznat, že modré provedení vypadalo poměrně atraktivně. Celkově ale design odkazuje na modely zhruba rok zpátky.

Ovšem díky tomu má S302 normální klávesy a ne jen miniatury, které se objevují na některých aktuálních modelech (a bohužel nejen u Sony Ericssonu). Na psaní SMS je to poměrně pohodlné, i když je pravda, že na kruhové klávesy pod displejem je potřeba si trochu zvykat.

Docela příjemně nás překvapilo, že i tento základní model podporuje přímé odesílání obrázků na internet, a nechybí mu ani další běžné funkce, včetně Bluetooth. Řadu uživatelů určitě chytí svými rozměry, docela dobře padne do ruky a nepůsobí ani příliš těžce, ostatně 79 gramů opravdu není moc.

Zajímavé kousky pro spořivé – Sony Ericsson K330 a Sony Ericsson J132

Kromě špičkových modelů byly na prezentaci k vidění i dva modely, které sice neohromí designem ani výčtem funkcí, ale zase vám neudělají díru do rozpočtu. Kromě toho vám neudělají ani ostudu, i když při prvním seznámení s K330 nám chtě nechtě pořád naskakoval ZTE 225. Oproti němu ale přece jen nabízí tenhle základní model něco navíc.

Obě novinky jsou příjemně lehké a dobře padnou do ruky. Navíc mají velmi dobře konstruované klávesy, takže si s jejich ovládáním bez problémů poradí i lidé se silnějšími prsty. Navíc model J132 má klávesy odolné proti prachu, což jej přímo předurčuje do poněkud drsnějších podmínek než je limuzína manažera.

Oba modely navíc rozhodně zaujmou i slušnou výdrží – J132 by měl vydržet dokonce až 450 hodin ve stand-by nebo 9 hodin hovoru. Daní za dlouhou výdrž je ale pasivní CSTN displej. Ten jsme bohužel nemohli vyzkoušet na sluníčku a podle výkonů v zatemněné prezentační místnosti těžko soudit.

Příjemné je, že ani tomuto levnému přístroji nechybí FM rádio, dokonce s podporou RDS.

Model K330 je určen přece jen o něco náročnějším uživatelům, které si získá především pamětí na 450 SMS zpráv a 1 000 kontaktů. To nejsou v této kategorii úplně obvyklé hodnoty. I on nabídne FM rádio s podporou RDS, a navíc také Javu.

Modelu K330 nechybí ani Bluetooth, a navíc skvělá funkce, kterou jsme zatím jinde neviděli. Pokud ji aktivujete, rozsvítí se displej dvojnásobnou intenzitou. Hodně lidí totiž používá mobil místo baterky a Sony Ericsson jim to usnadní. Funguje to, i když svícení přisvětlovací diodou z některých předchozích modelů Walkman bylo asi praktičtější.

Pár drobností navíc

Kromě nových telefonů představil Sony Ericsson i několik zajímavých doplňků. Asi největší pozornost na sebe strhával USB modem s podporou HSDPA (až 7,2 Mb/s) a HSUPA označovaný jako MD400. Tento modem bude mít integrovaný slot pro kartu Memory Stick Micro (M2), takže bude moci sloužit zároveň i jako Flash disk. Aby toho nebylo málo, bude existovat i ve verzi označované MD400g, která bude mít integrovaný ještě GPS čip.

O modemu mluvíme v budoucím čase, protože na prezentaci byla k dispozici jen maketa, která měla místo slotu pro kartu záslepku. Těžko tedy soudit, jaké budou reálné parametry, rozměrově ale vypadal modem velmi zajímavě, a pokud Sony Ericsson dodrží sliby, mohl by to být opravdu praktický dárek pro váš notebook.

V záplavě nových sluchátek nás zaujaly i dvě novinky, které mají prodloužit výdrž telefonu na baterie. První z nich je stolní dobíječka CBC-100. Pokud si opravdu ujedete na mobilních hrách s F305, určitě se vám bude hodin náhradní a dobitá baterie.

Tu můžete navíc nosit s sebou, a pokud bude váš telefon umírat nedostatkem energie, jednoduše ji prostřednictvím Power Packu CPP-100 použijete pro dobití telefonu, aniž byste ho museli vypínat nebo se shánět po nabíječce. Je pravda, že něco podobného už loni představila Nokia. Možná ji ale nakonec Sony Ericsson s uvedením na trh předběhne.