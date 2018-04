Sony Ericsson Z600 - véčko s funkčností T610 (dojmy)

Podle Sony Ericssonu je o mobil T610 na všech trzích velký zájem. Dokáže totiž oslovit profesionály, kteří používají mobil pro připojení k internetu i jako organizér, stejně jako poslouží všem, kdo mají zájem o multimedia a digitální focení mobilem. Pro ty, komu nevyhovuje design a mají problémy se špatně čitelným displejem nebo ne úplně ideální klávesnicí pro psaní zpráv, je tu Z600. Véčko, které umí vše co T610. Rozdíl je skutečně jenom v provedení a ve výměnných krytech, které T610 nemá. Z600 má navíc snad ještě hezčí ikonky a víc uloženého obsahu (zvuky, fotky) než T610.

Švédsko-japonský výrobce u modelů určených pro evropské trhy rovnou přeskočil véčka s klasickou anténou - Z600 ji má integrovanou. Díky tomu je možné horní část s displejem vyklápět jinak, než je tomu zvykem u véček jiných výrobců. Vyklápí se víc dozadu, takže obě části jsou více rozevřené. Toto větší rozevření bude rozhodně vyhovovat těm, kdo jsou dosud zvyklí jen na klasický telefon. A takových uživatelů Sony Ericssonu bude jistě většina. V současnosti totiž využívají véčka ti, kdo nemají zájem o pokročilé datové a organizační funkce - současná véčka totiž téměř nic v tomto směru neumějí. Z600 si pořídí ti, kdo používají podobný telefon v klasickém provedení. A těm bude velké rozevření vyhovovat, naopak se hůře smiřují s tím, že běžné véčko je téměř celé přilepené k obličeji, což jim může připadat nepřirozené.

Sony Ericsson Z600 má výměnný přední i zadní kryt. V obou případech jde jenom o lehké plastové kryty, které nechrání celou polovinu mobilu, takže boční partie zůstanou vždy v původním barevném provedení. Výměnnými kryty (kterým říká Sony Ericsson kryty Style-Up) lze ale dostatečně změnit vyznění mobilu: z decentního manažerského mobilu na elegantní ženský mobil či křiklavý mobil na párty.

Vnější displej je jednořádkový, s grafickými symboly stavu baterie a signálu. Zatímco vnitřní displej je dobrý, k vnějšímu musíme mít výhrady. Dnes je takový displej naprosto nedostatečný, zvláště při jeho mizerném podsvícení. Mobily totiž dnes spoustě majitelů slouží také jako hodinky - na vnějším displeji je sice zobrazený čas, ale kvůli malému písmu a špatnému podsvícení není moc dobře vidět.

Klávesnice Sony Ericssonu Z600 je výrazně lepší než u T610. Je to dáno rozměry, protože u Z600 je pro klávesy podobný prostor jako u T610 pro celou přední stranu mobilu, tedy klávesnici i s displejem a reproduktorem. Klávesy jsou zapuštěny dovnitř mobilu a během krátkého zkoušení se nám dobře mačkaly. Textové, multimediální i e-mailové zprávy by se tak snad měly psát dobře.

Displej Z600 je oproti T610 radikálně lepší. Může za to především aktivní TFD (Thin Film Diod) - u Z600 se schopností zobrazit 65 tisíc barev. Je pravda, že kdybyste hledali, najdete u některých jiných mobilů srovnatelně dobrý pasivní displej a mnohem lepší aktivní (je to dáno ale i fóliemi a krycími plasty displeje), nicméně kvalita je již uspokojivá a při prohlížení fotek oceníte větší reálnost barev než u T610.

Menu Z600 je až na grafické provedení totožné s menu T610. Z600 má pouze více grafických témat a větší zásobu hezčích grafických prvků než T610. V menu se pohybujete čtyřsměrnou klávesou; potvrzujete klávesou uprostřed. Zmatení možná budete ze špatně označených funkčních kláves a z kláves pro návrat zpět a korekci. Sony Ericsson se již definitivně u mobilů vyšší třídy rozloučil s téměř dokonalým systémem kláves Yes a No. Má pro to nepochybně své důvody, nicméně podle našeho názoru je nové ovládání méně intuitivní než to staré, kdy byl problém se uklepnout. Nyní se vám to bude stávat mhohem častěji - dokud si nezapamatujete, jaká je funkce kláves v konkrétních položkách menu. Funkce ovládacích kláves se mění, takže spoléhat na to, že potvrzení je vždy přiřazeno pravé klávese a zrušení levé, rozhodně nemůžete.

Digitální fotoaparát je na horní straně odklopné části. Vedle objektivu je i malé zrcadlo, které vám pomůže, pokud zatoužíte vyfotit sami sebe. Za střízliva se ovšem normální člověk obvykle sám nefotí a v případě různých stavů alkoholového či drogového opojení vám zřejmě malé zrcadélko stejně nepomůže. Nicméně je to užitečná pomůcka, která by mohla spíše chybět, než někdy překážet. Rozlišení fotoaparátu je 640 x 480 bodů.

Sony Ericsson Z600 rozhodně nepatří k menším véčkům - naopak jde o jedno z největších. Na srovnávacích fotkách se Sony Ericsson Z200 působí oba drobným dojmem, ale ve skutečnosti vás na první pohled zaujmou jejich větší rozměry. Oba mobily ale příjemně padnou do dlaně, takže při používání vám velikost vadit nebude. Už méně spokojení ale budete při nošení v kapse i při zavěšení na šňůrce na krku. Velikost ovšem není tak tragická, abyste přestali Z600 nosit s sebou.

