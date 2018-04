Sony Ericsson Z600, Siemens SX1 a spousta dalších mobilů

Nové telefony na Mobil.cz

Siemens SX1



Sony Ericsson Z600



Siemens A60



LG G7100



Telit G83 G90



Samsung D410



Samsung SCH-i519



— — — — — — —

Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 15. prosince 2003 – pátek, 19. prosince 2003

pondělí, 15. prosince 2003

LG SC8000: vyberte si Windows, nebo Symbian

LG SC8000 bude asi prvním mobilem na světě, který bude dodáván jak ve verzi s operačním systémem Windows Mobile for PocketPC 2003, tak ve verzi s operačním systémem Symbian. Kterou verzi byste zvolili vy?

vydáno: pondělí, 15. prosince 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní telefony LG

diskuse: 11 příspěvků, poslední: 17. prosince, 8:17:15

hodnocení: průměrná známka 1,50, hodnotilo 6 čtenářů

Telecom chce radit vládě, jak rozšířit internet...

Český Telecom se rozhodl poradit české vládě, co by měla udělat, aby se mezi lidmi více rozšířilo používání internetu. Řešením jsou podle Telecomu dostupné počítače pro domácnosti a podpora modemového i širokopásmového internetu spolufinancovaného z fondů EU. O paušálech ze strany Telecomu se v materiálu nemluví...

vydáno: pondělí, 15. prosince 2003

autor: ČTK ...další články tohoto autora

rubrika: Z domova

diskuse: 70 příspěvků, poslední: 16. prosince, 16:15:47

hodnocení: průměrná známka 3,00, hodnotili 2 čtenáři

Podrobnosti o nově připravované Motorole MPX-220 (první informace)

Chytrý mobilní telefon s operačním systémem Microsoft Windows Mobile for Smartphone - Motorola MPX-200 - dostane brzy daleko lépe vybavenějšího sourozence.

vydáno: pondělí, 15. prosince 2003

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Motorola

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 15. prosince, 0:11:38

hodnocení: průměrná známka 3,00, hodnotil 1 čtenář

Čína přichází s vlastní verzí šifrování pro Wi-Fi, následky mohou být dalekosáhlé

Všechny adaptéry pro Wi-Fi prodávané v Číně budou muset obsahovat šifrovací technologii WAPI, čínská vláda ji ovšem chce implememntovat za značně netransparentních podmínek. Přinášíme bližší údaje a analýzu.

vydáno: pondělí, 15. prosince 2003

autor: Petr Nachtmann ...další články tohoto autora

rubrika: Bezdrátové sítě WiFi - IEEE 802.11b

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 16. prosince, 0:41:21

hodnocení: průměrná známka 3,00, hodnotili 4 čtenáři

Dánové jednali s Mlynářem o prodeji Telecomu

Zástupce dánské telekomunikační firmy TDC se sešel s ministrem informatiky Vladimírem Mlynářem - jednali o možnostech privatizace Českého Telecomu. TDC má stále o Telecom zájem, přestože v minulosti jednání o privatizaci zkrachovala. Akcie Telecomu v reakci posílily.

vydáno: pondělí, 15. prosince 2003

autor: ČTK ...další články tohoto autora

rubrika: Trhy-business

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotil 1 čtenář

TELeKONOM: Pevné linky budou kvůli vyšším daním mizet rychleji...

... než dosud; Český Telecom vládě navrhl, co by měla dělat pro větší rozšíření internetu mezi Čechy; České dráhy by měly do poloviny ledna znovu rozhodnout o dodavateli železniční mobilní sítě; dánský firma TDC má stále zájem o Český Telecom.

vydáno: pondělí, 15. prosince 2003

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa



LG je jedničkou v produkci telefonů pro CDMA

Podle posledních výsledků zveřejněných agenturou Strategy Analytics je jedničkou v produkci telefonů pro CDMA společnost LG.

vydáno: pondělí, 15. prosince 2003 00:38

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality



Data kit pro Motorolu V300 v prodeji!

Dlouho očekávaný synchronizační software pro Motorolu V300 a další nové modely výrobce je konečně v prodeji.

vydáno: pondělí, 15. prosince 2003 11:44

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality



Toshiba má pevný disk pro mobilní telefony

Toshiba má pevný disk pro mobilní telefony

vydáno: pondělí, 15. prosince 2003 13:42

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 18. prosince, 18:17:50

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotili 2 čtenáři

Vysílejte hudbu nejen ze své Hi-Fi věže přes mobilní síť

Vysílejte hudbu nejen ze své Hi-Fi věže přes mobilní síť

vydáno: pondělí, 15. prosince 2003 17:22

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 18. prosince, 10:21:07



úterý, 16. prosince 2003

Nové Nokie neumějí pracovat s Eurotel Go

S předplacenou telefonní službou Go, kterou provozuje Eurotel, nespolupracují nové telefony od Nokie. Je to způsobeno tím, že tyto telefony postrádají funkcionalitu AoC, která je pro správné fungování předplacené karty v telefonu zapotřebí.

vydáno: úterý, 16. prosince 2003

autor: Tomáš Volyňský ...další články tohoto autora

rubrika: Zprávy

diskuse: 63 příspěvky, poslední: 18. prosince, 13:16:22

hodnocení: průměrná známka 2,83, hodnotilo 18 čtenářů

Motorola MPx200 do Vánoc v ČR

Chytrý telefon Motorola MPx200 s operačním systémem Microsoft Smartphone 2002, by měl být k dostání v České republice ještě na předvánočním trhu.

vydáno: úterý, 16. prosince 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality

diskuse: 6 příspěvků, poslední: 19. prosince, 17:57:34

hodnocení: průměrná známka 3,00, hodnotili 2 čtenáři

Je to tady: mobil s 2MPX fotoaparátem a autofokusem

Japonský operátor NTT DoCoMo představil novou řadu mobilních telefonů. Asi nejzajímavějším je model SH505iS, který má fotoaparát s autofokusem a hardwarovým rozlišením 2 megapixely. V Evropě si ale budeme muset ještě chvíli počkat.

vydáno: úterý, 16. prosince 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 5 příspěvků, poslední: 17. prosince, 23:44:12

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotili 2 čtenáři

Telecom žaluje ČTÚ kvůli miliardám

Český Telecom podal žalobu na Český telekomunikační úřad kvůli miliardovým ztrátám z poskytování služeb s regulovanými cenami. Podle Telecomu vznikají škody kvůli nečinnosti ČTÚ. Telecom tak chce dosáhnout vydání rozhodnutí. Peníze po státu zatím nechce.

vydáno: úterý, 16. prosince 2003

autor: Rostislav Kocman ...další články tohoto autora

rubrika: Liberalizace

diskuse: 14 příspěvků, poslední: 17. prosince, 6:02:30

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotil 1 čtenář

TELeKONOM: Český Telecom zažaloval regulátora...

... o peníze, o které jej mělo připravit provozování univerzální služby; konsorcium TelSource se již zbavilo všech akcií Českého Telecomu; T-Mobile zaplatí kvůli zvýšené dani z přidané hodnoty desítky milionů korun.

vydáno: úterý, 16. prosince 2003

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa



Siemens SX1 – konečně je tady (minirecenze)

Nejlepším mobilem značky Siemens by v současnosti měl být model SX1. Jde o chytrý mobil s operačním systémem Symbian, kompatibilní s Nokia Série 60. Umí snad všechno, co po něm můžeme chtít. Jen klávesnice má netradiční uspořádání, které ztěžuje používání. Na českém trhu se objeví ještě před koncem roku.

vydáno: úterý, 16. prosince 2003 02:30

autor: Rostislav Kocman ...další články tohoto autora

rubrika: Siemens

diskuse: 35 příspěvků, poslední: 19. prosince, 15:39:34

hodnocení: průměrná známka 2,17, hodnotilo 24 čtenáři

Fanouškovské stránky Siemens - velký výběr

Nabízíme výběr fanouškovských stránek pro majitele telefonů značky Siemens.

vydáno: úterý, 16. prosince 2003 09:19

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 19. prosince, 16:50:56



Čtěte si elektronické knihy na displeji běžného mobilu

Čtěte si elektronické knihy na displeji běžného mobilu

vydáno: úterý, 16. prosince 2003 11:15

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 20. prosince, 14:14:10



Vznikla česká Asociace mobilního marketingu

Český trh mobilního marketingu získává po vzoru evropských zemí svůj samoregulační orgán, jehož cílem bude propagovat tento unikátní interaktivní marketingový nástroj mezi zadavateli, dbát na dodržování etického kodexu a chránit spotřebitele před nevyžádaným mobilním spamem.

vydáno: úterý, 16. prosince 2003 15:06

autor: Marek Kuchařík ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 17. prosince, 14:23:03



T-Mobile začne MDA II prodávat až příští rok

T-Mobile začne MDA II prodávat až příští rok

vydáno: úterý, 16. prosince 2003 17:02

autor: Rostislav Kocman ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 18. prosince, 15:34:50



středa, 17. prosince 2003

Opravdu velké véčko Sony Ericsson Z600 (videorecenze)

Mobilní telefon Sony Ericsson Z600 je první evropské véčko tohoto výrobce. Přestože je funkčně téměř stejný jako model T610, přesto si jistě své příznivce najde.

vydáno: středa, 17. prosince 2003

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 17 příspěvků, poslední: 19. prosince, 16:34:14

hodnocení: průměrná známka 1,50, hodnotilo 8 čtenářů

Siemens A60 - nejlevnější barevňák od Siemensu (recenze)

Nejlevnějším modelem Siemensu s barevným displejem bude model A60. S cenou pod 4 000 Kč patří mezi ryzí low-endy. Na první pohled je ale téměř k nerozeznání od dražšího modelu C60.

vydáno: středa, 17. prosince 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Siemens

diskuse: 11 příspěvků, poslední: 18. prosince, 23:35:30

hodnocení: průměrná známka 2,67, hodnotilo 6 čtenářů

Jak hospodaří Český Telecom se svými investicemi?

Český Telecom se v poslední době potýká s klesajícím ziskem z veřejných telefonních automatů. Došlo to dokonce tak daleko, že je Telecom, kterému jejich provozování ukládá telekomunikační zákon, začíná vnímat jako nechtěné dědictví minulosti. Téměř nikdo už z telefonní budky nevolá, protože je to nepohodlné a navíc drahé. Jak zacházel v nedávné minulosti s finančními prostředky v této oblasti, kam investoval a jaké mohou být příčiny tohoto stavu?

vydáno: středa, 17. prosince 2003

autor: Tomáš Volyňský ...další články tohoto autora

rubrika: Zprávy

diskuse: 11 příspěvků, poslední: 17. prosince, 15:21:15

hodnocení: průměrná známka 1,85, hodnotilo 13 čtenářů

Jak si přečíst elektronické knihy na displeji vašeho mobilu?

Elektronické knihy nyní můžete díky Eurotelu a společnosti BlenderSoftware číst i na displeji běžných javových mobilních telefonů. Jde to tak snadno?

vydáno: středa, 17. prosince 2003

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Software pro mobilní telefony

diskuse: 8 příspěvků, poslední: 18. prosince, 22:52:42

hodnocení: průměrná známka 4,50, hodnotili 2 čtenáři

Siemens A60 a C60 - barevný displej a porovnání (fotogalerie)

Prohlédněte si displej nových Siemensů A60 a C60. Nabízíme vám také fotografie šedé verze modelu C60 s připojeným fotoaparátem a další fotografie, na kterých můžete oba telefony porovnat vedle sebe.

vydáno: středa, 17. prosince 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Siemens

hodnocení: průměrná známka 3,00, hodnotilo 23 čtenáři

TELeKONOM: Kontaktní centra? Nic moc, říkají Češi...

... jimž především vadí, že servis je pomalý a podle nich zbytečně komplikovaný; lidé začali po několikaleté pauze znovu ve velkém kupovat kabelovou televizi; vznikla asociace firem zabývajících se reklamou na mobilních telefonech.

vydáno: středa, 17. prosince 2003

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa

hodnocení: průměrná známka 5,00, hodnotil 1 čtenář

Nové ceny Českého Telecomu (rozšířeno o ceník)

Nové cenové programy Českého Telecomu

vydáno: středa, 17. prosince 2003 12:39

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality

diskuse: 91 příspěvek, poslední: 20. prosince, 14:11:17

hodnocení: průměrná známka 3,79, hodnotilo 14 čtenářů

Editor na tvorbu vlastních témat pro Nokii 6600

Program Series 60 Theme Studio umožňuje vytvářet vlastní uživatelské prostředí na mobilních telefonech pracujících s operačním systémem Symbian a platformou Series 60 (2.0).

vydáno: středa, 17. prosince 2003 13:50

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 19. prosince, 11:21:22

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotili 3 čtenáři

čtvrtek, 18. prosince 2003

LG G7100 - hi-tech hračička (recenze)

Top model LG nabízí velmi nekonvenční technická řešení, dva barevné displeje a bohatou výbavu. Model G7100 patří mezi současnou špičku mezi GSM telefony, ale několik drobností mu brání stát se králem. Některé hi-tech „vychytávky“ by ale měli za své přijmout i někteří konkurenti.

vydáno: čtvrtek, 18. prosince 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní telefony LG

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 18. prosince, 14:49:52

hodnocení: průměrná známka 2,00, hodnotili 4 čtenáři

Český Telecom představil ceny na rok 2004 – zdražuje i zlevňuje

Pokud si v příštím roce zvolíte jeden z nových cenových programů Českého Telecomu, můžete ušetřit. Pokud ale zůstanete u starých, v každém případě zaplatíte více. Zdražují se totiž o navýšenou DPH. V článku najdete ceny nových tarifů Českého Telecomu.

vydáno: čtvrtek, 18. prosince 2003

autor: Rostislav Kocman, Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Fixní spojení

diskuse: 91 příspěvek, poslední: 20. prosince, 14:11:17

hodnocení: průměrná známka 3,20, hodnotilo 10 čtenářů

LG G7100 - Fotoaparát a software (fotogalerie)

Prohlédněte si fotografie pořízené integrovaným fotoaparátem LG G7100, obrázky komunikačního softwaru a několik dalších zajímavých obrázků tohoto telefonu.

vydáno: čtvrtek, 18. prosince 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní telefony LG

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 19. prosince, 1:12:57



LG G7100 - Barevné displeje a porovnání (fotogalerie)

Nabízíme vám 80 detailních fotografií obou displejů LG G7100 a prohlédnout si můžete i fotografie, na kterých tuto novinku můžete porovnat s konkurenty na trhu.

vydáno: čtvrtek, 18. prosince 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní telefony LG

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 18. prosince, 11:59:50

hodnocení: průměrná známka 2,67, hodnotili 3 čtenáři

Telit G90 a G83 - Elegán a Tchajwanec z Itálie (první informace)

Italsko-Izraelská společnost Telit představila nový multimediální telefon a smartphone. První model zaujme nekonvenčním vzhledem, bohatou výbavou a nízkou cenou. Druhý svým původem.

vydáno: čtvrtek, 18. prosince 2003

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 20. prosince, 3:40:07

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotil 1 čtenář

cMessenger: ICQ na každý mobil s Javou

Zákazníci mobilních operátorů rádi používají telefony k textové komunikaci. Posílání SMS i MMS je však poměrně drahé a klienty pro instant mesaging typu ICQ byly donedávna dostupné pouze pro některé komunikátory. Nyní je však díky klientu cMessenger od české firmy Cleverlance možné použít instant messaging na prakticky každém mobilu vybaveném technologiemi Java a GPRS.

vydáno: čtvrtek, 18. prosince 2003

autor: Petr Nachtmann ...další články tohoto autora

rubrika: J2ME

diskuse: 37 příspěvků, poslední: 20. prosince, 11:58:04

hodnocení: průměrná známka 2,00, hodnotil 1 čtenář

pátek, 19. prosince 2003

Samsung D410 - 260 000 barev na vlastní oči

Nejlepším barevným displejem současnosti se chlubí vysouvací Samsung D410. Prodávat se začne až příští rok, ale na jeho fotografie se můžete podívat již dnes. Jeho displej za to rozhodně stojí!

vydáno: pátek, 19. prosince 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Samsung

diskuse: 11 příspěvků, poslední: 20. prosince, 12:33:15

hodnocení: průměrná známka 1,50, hodnotilo 14 čtenářů

Rychlá mobilní data dobývají americký kontinent pomocí GSM a EDGE v pásmu 850 MHz

Přechod na 850 MHz zajistí mnohem lepší pokrytí, technologie EDGE zrychlí přístup k datovým službám a internetu i v tomto pásmu.

vydáno: pátek, 19. prosince 2003

autor: Petr Nachtmann ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní technologie

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 19. prosince, 6:35:00

hodnocení: průměrná známka 1,60, hodnotilo 5 čtenářů

Nový linuxový Samsung SCH-i519 (první informace)

Samsung je jeden zmála výrobců mobilů, kteří se ve svých produktech neomezují pouze na použití jediného operačního systému. Není tedy velkým překvapením, že nejnovější chytrý mobil Samsungu určený pro sítě třetí generace používá operační systém postavený na bázi Linuxu.

vydáno: pátek, 19. prosince 2003

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Samsung

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 19. prosince, 9:06:52

hodnocení: průměrná známka 3,50, hodnotili 2 čtenáři

Palm neumí komunikátory, pomůže mu RIM

Palm neumí komunikátory, pomůže mu RIM

vydáno: pátek, 19. prosince 2003 09:21

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality



Speciální rapperská edice Nokie 3300

Speciální raperská edice Nokie 3300

vydáno: pátek, 19. prosince 2003 09:31

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 19. prosince, 19:57:18



Sony Ericsson nabízí vánoční zvonění, témata, tapety a hry zdarma

Sony Ericsson nabízí vánoční zvonění, témata, tapety a hry zdarma

vydáno: pátek, 19. prosince 2003 13:27

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Aktuality

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotil 1 čtenář

— — — — — — —

Údaje o průměrné známce, počtu známek a příspěvků v diskusi jsou platné k okamžiku vydání přehledu.