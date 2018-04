Sony Ericsson Z600 - další fotografie telefonu

Před nedávnem jsme vám přinesli první obrázek nového Sony Ericsson Z600. Na internetovém diskusním foru Esato, byly tento týden zveřejněny nové fotografie tohoto připravovaného véčka od Sony Ericssonu. Tyto fotografie pravděpodobně vzniky pomocí Sony Ericssonu T610, čemuž odpovídá jejich kvalita. My tyto fotografie doplňujeme o technické detaily, které se nám podařilo získat. Výrobce ale zatím telefon oficiálně nepředstavil.

Sony Ericsson Z600 bude vycházet z již prodávaného modelu T610. Výbava bude obdobná, lepší ale bude displej a s největší pravděpodobností i integrovaný fotoaparát. Sony Ericsson Z600 bude véčko, model T610 je klasické koncepce.

Nové véčko SonyEricsson Z600.

Displej novinky bude, na rozdíl od Sony Ericssonu T610, který má displej STN, TFT s rozlišením 120 x 160 obrazových bodů a podporou 65 000 barev. Vzhled telefonu bude vycházet z již představeného telefonu pro sítě třetí generace Z1010. Jeho kryty budou výměnné. Jak je na první pohled patrné, bude nové véčko poměrně mohutné, ale bude mít integrovanou anténu, kterou se zatím mnoho véček pochlubit nemůže. Druhý displej na vrchu přístroje by měl být pouze monochromatický. Celková paměť připravovaného véčka bude 4 MB. Nový SonyEricsson by měl být v prodeji do konce roku za cenu okolo 10 000 korun.

Porovnání připravovaného komunikátoru, nového véčka Z600 a T610.

Sony Ericsson připravuje do konce roku množství nových modelů, oficiálně ale zatím žádný nepředstavil. Neoficiálně se hovoří o nástupci modelů T200 a T100, minimálně dvou nových véčkách - Z600 a Z300 (viz jediný dostupný obrázek) a chystá se asi i nástupce komunikátoru P800. Jeho fotografie najdete zde. Jmenovat by se měl P810, nebo P900.

Zatím jediný obrázek SonyEricssonu Z300 ze serveru Mobile-Review.