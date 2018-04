Sony Ericsson Z520i – takové normální véčko

Sony Ericsson se s novým véčkem Z520i pouští do boje se zástupem asijských véček a s mnoha dalšími telefony této konstrukce, které se na trhu prodávají. Sám je v tomto směru spíš začátečník, i když se rozhodně nejedná o jeho první pokus o rozvírací telefon. Ten si odbyl již před lety s dvojicí modelů Z200 a Z600. Nepřímo na tyto dva telefony navazuje, i když jeho přímým příbuzným je model Z500a, který se však v Evropě neprodává, je k dostání jen na amerických trzích.

Véčko pro mládež

Sony Ericsson Z520i je podle výrobce telefon určený pro mladé zákazníky, čemuž je přizpůsoben vzhled telefonu s výměnnými panely. Tradičním prvkem značky je anténa ztvárněná do podoby velkého ucha na horní straně telefonu, za které lze telefon zavěsit na šňůrku. Design přístroje je spíš konzervativní, nic nového nepřináší, což ale neznamená, že by byl ošklivý. Spíš je nenápadný. To ale neplatí v případě, že se telefon obleče do oranžového oblečku, který je velmi nápadný. Výměnný je skoro celý přední kryt telefonu a zadní kryt baterie.

Barva podle přání

Zpracování přístroje je dobré, jen materiály mohl výrobce zvolit o něco hodnotnější. Telefon je plastový a je to poznat na první pohled. V tomto směru se mohou konkurenční véčka Samsungu a LG pochlubit kvalitnějšími materiály. Komu mobil často klouže z ruky, může se těšit na jeden z krytů, který má povrch zdrsněný. Výhrady nemáme ke klávesnici. Ta je dostatečně velká a klávesy mají dobré mechanické vlastnosti. Dodejme, že rozměry telefonu jsou 83 x 46 x 24 milimetrů, hmotnost neznáme.

Hlavní displej lepší vnějšího

Telefon má dva displeje, oba barevné. Vnější je pasivní a je to znát. Na sluníčku je téměř nečitelný, v místnosti to je lepší, ale mezi špičku rozhodně nepatří. Výhodou je naopak rozlišení 101 x 80 obrazových bodů, což je na vnější displej poměrně velké rozlišení. Displej dokáže zobrazit 4 096 barev.

Mnohem lepší je hlavní displej. Je aktivní, má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a dokáže zobrazit 65 000 barev. Kvalita displeje je slušná, patří mezi lepší průměr. Rastr by mohl být jemnější, naopak můžeme pochválit pěkné animované ikony. Hlavní menu pak má tradiční strukturu 3 x 4 ikony v matici.

Bliká po obvodu

Zajímavostí telefonu jsou blikající diody na jeho boku. Ty se objeví při příchozím hovoru nebo SMS, v klidu si jich ale vůbec nevšimnete, skrývají se za na první pohled neprůhledným plastem.

Slušná výbava, ale bez EDGE

Sony Ericsson S600i - první dojmy

Výbava telefonu odpovídá třídě do které patří. Fotoaparát má rozlišení VGA se čtyřnásobným digitálním zoomem. Nahrávat lze i videosekvence.Oproti modelu Z500 chybí novince EDGE, proč, to ví jen výrobce. Pravděpodobně se bude jednat o nějaké technologické problémy, Sony Ericsson asi v letošním roce žádný mobil s EDGE na evropském trhu nenabídne. Většina zákazníků si vystačí s GPRS třídy 10, Ti, co se bez EDGE neobejdou, se budou muset poohlédnout u konkurence. Naopak nechybí Bluetooth i infraport a ten kdo často jezdí do USA ocení, že je telefon čtyřpásmový (GSM: 850/900/1800/1900 MHz).

Ve výbavě nechybí ani Java (MIDP 2.0), e-mailový klient, MP3 přehrávač, ale ten je zde spíš pro okrasu, paměť telefonu má kapacitu jen 16 MB a nelze jí rozšířit pomocí paměťových karet. Dále v přístroji najdeme kvalitní hlasitý odposlech, čtyřicetihlasé polyfonní melodie a také hlasové vytáčení. Podrobné parametry telefonu najdete v tomto článku.

Kolik bude doopravdy stát?

Sony Ericsson Z520i je povedený mobil, ale trochu nepříjemně nás překvapila informace, že by měl stát 7 500 Kč. To je podle nás moc a spíš si myslíme, že cena bude muset být nižší, někde mezi 5 000 až 6 000 Kč včetně DPH. Konkurence je v segmentu mobilů střední třídy velmi silná, takže se bude muset nové véčko Sony Ericssonu hodně otáčet, aby zaujalo.

Telefon nic nového nepřináší, orientace na mladé zákazníky může být výhodou i nevýhodou. To uvidíme, až se telefon začne prodávat. Vytknout lze malou paměť a absenci EDGE, naopak se nám líbila bohatě dimenzovaná klávesnice a hlavní displej.

