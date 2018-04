Sony Ericsson Z200 živě: ryze stylové véčko (fotogalerie)

Véčkové telefony se velmi dobře prodávají nejen v Asii, ale i v Evropě. Ukousnout z tohoto segmentu trhu si chce i Sony Ericsson, a proto představil dva telefony této koncepce. Model Z600 patří mezi luxusní telefony s bohatou výbavou, je to převlečený model T610. Naopak model Z200 míří do úplně jiného segmentu trhu - mezi stylové telefony střední třídy. Má nápaditý a originální design, který ale asi vzbudí vášnivé diskuze. Někomu se líbit bude, jinému nikoliv, originalita se mu ale upřít nedá. Trochu horší je to s výbavou, k všeobecnému překvapení telefon nepodporuje MMS, což jej diskriminuje v možnostech uplatnění v nabídce operátorů, což platí i o těch našich. Sám Sony Ericsson plánuje především prodej přes autorizované distributory. Telefon by měl být dostupný v listopadu tohoto roku a výrobce zatím nezveřejnil ani přibližnou cenu přístroje. Náš odhad míří k hranici 7 000 Kč. Konkurenci novému véčku Sony Ericssonu budou dělat především telefony značky Samsung, novinka bude muset počítat i s novými véčky od Motoroly a v Asii s obrovskou konkurencí tamních výrobců. Lehké to rozhodně mít nebude, ambice uspět ale má.

Nové véčko Sony Ericssonu zaujme netradiční anténou ve tvaru háčku a kulatým vnějším displejem. Anténu můžeme považovat za integrovanou, i když opravdu velmi nekonvečním způsobem. Velké oko pak může sloužit pro šňůrku na krk, nebo pro speciální poutko na ruku, které bude výrobce dodávat jako příslušenství.

Telefon má výměnné kryty, v základní nabídce se bude nabízet ve dvou variantách: modré a bílé. Modrá má oranžové doplňky a je docela zajímavá, bílá varianta je poněkud nevýrazná. Podle vyjádření zástupců značky ale bude v každém základním balení jeden výměnný kryt přibalen.

Vnitřek telefonu u bílé a modré varianty. V prvním případě jsou klávesy a okraj displeje tmavě šedé, v druhém případě výrazně oranžové. Druhá varianta je efektní především podsvícená. Klávesnice je docela povedená, na tlačítka by si nikdo stěžovat neměl.

Displej nového véčka Z200 je o něco větší než u modelu T230, má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů. Jinak se ale jedná taktéž o pasivní (STN) displej schopný zobrazit 4 096 barev. Kvalita displeje je průměrná, zhruba na úrovni displejů většiny současných telefonů značky Nokia.

Sony Ericsson Z200 není žádný drobeček. Má rozměry 96,4 x 52 x 25,4 mm a jeho hmotnost je 98 gramů. Papírově jde o dost vysoké hodnoty, v praxi vám to ale tak nepřijde. Hlavně modrá varianta vypadá menší, než ve skutečnosti je. Druhé véčko - model Z600 - je ještě o poznání větší a těžší, ale také toho umí podstatně víc.

Na levém boku má telefon infraport a klávesy pro regulaci hlasitosti. Ty jsou také oranžové, stejně jako tlačítka hlavní klávesnice. Vnější displej má oranžové podsvícení, takže vše se vším ladí, tak jak se na stylový telefon patří.

Nové véčko Sony Ericssonu je stylový telefon, přesto překvapí absence MMS, které jinak většina telefonů značky podporuje. Telefon ale umí přijímat a odesílat obrázky třeba pomocí infraportu.

Sony Ericsson si od nového stylového véčka Z200 slibuje slušný prodejní úspěch. Včera vydala tchajwanská společnost Arima, která telefon pro Sony Ericsson vyrábí, tiskovou zprávu, že do konce tohoto roku by měla vyrobit milion těchto telefonů. O úspěchu zajisté rozhodne cena, kterou ale výrobce zatím nezveřejnil. Konkurence na trhu je veliká a Sony Ericsson Z200 bude muset o přízeň zákazníků tvrdě bojovat.

Technickou specifikaci Sony Ericssonu Z200 najdete v databázi telefonů.