Sony Ericsson Z200 - extravagantní véčko pro mladé (první informace)

Sony Ericsson Z200 je netradičně pojaté véčko, které svým vzhledem míří především za mladými uživateli. Nové véčko je postavené na stejném základě jako model T310. Na rozdíl od tohoto modelu však novinka nabízí jiný styl a k usedlosti má daleko. Zvenku dominuje velký úchyt na vrchu telefonu a druhý kruhový oranžově podsvícený displej, který v klidovém stavu coby spořič zobrazuje hodiny. Po odklopení vrchní části a rozevření telefonu zaujme netradičně pojatá navigační klávesa a oranžově podsvícená klávesnice. Na levé straně z boku telefonu, se nachází dvousměrnné tlačítko a infraport.

Displej telefonu s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů podporuje 4096 barev. Styl nového véčka doplňuje i materiál použitý na povrchu telefonu, ten je podobný jako například u modelu V300 od Motoroly. Rozměry novinky jsou poněkud větší, než na jaké jsme u moderních véček zvyklí. Na výšku novinka narostla na 96,4 milimetru, na šířku měří 52 milimetru a hloubka je 25,4 milimetru. Hmotnost také není na podobně vybavený mobilní telefon nejmenší, činí 98,3 gramů.

Funkčně by mělo být nové véčko shodné právě s modelem T310, snad až na podporu externího fotoaparátu. Nové véčko také nepodporuje multimediální zprávy, zato WAP s podporou GPRS nechybí. Ve výbavě také najdeme textové zprávy EMS, kalendář, budík, stopky a kalkulačku. Nový rozevírací Sony Ericsson nabízí čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění s možností složení vlastní melodie ve vestavěném skladateli. Ve výbavě nechybí ani možnost přiřazení obrázku nebo fotografie pro jednotlivé volající (pokud je kontakt na ně uložen v telefonním seznamu). Jako ostatní telefony značky, ani novinka nepodporuje klasickou Javu, ale herní systém Mophun. V telefonu jsou předinstalovány tři hry Alien Scum, Mini-Golf a Honey Cave.

Přední kryt nového véčka je vyměnitelný a ve standardní dodávce by měly být dva další kryty navíc. Novinka přichází v barevných kombinacích Velvet Blue a Cosmo Silver nebo Frosty White a Pulse Red. Telefon je třípásmový (900/1800/1900 Mhz) a se standardní baterií by měl podle údajů výrobce vydržet osm dní v pohotovostním režimu a čtyři a půl hodiny hovoru.

Nové véčko by se mělo dostat na trh v průběhu následujícího měsíce za cenu okolo 7 000 Kč a jeho největší konkurent bude pravděpodobně Motorola V300, která by se měla začít prodávat ve stejnou dobu. Bližší seznámení s novými telefony Sony Ericsson vám přineseme zítra, kdy by měla proběhnout jejich česká premiéra.

Telefon si můžete virtuálně vyzkoušet zde.

Informace o dalších novinkách Sony Ericsson najdete v tomto článku. Detailní informace o Sony Ericsson Z200 si můžete prohlédnout v naší databázi.