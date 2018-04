Sony Ericsson Z1010 – multimediální véčko pro Evropu

Pokud někdo posílal Sony Ericsson do starého železa, měl by přehodnotit svůj názor. Přestože se společnosti z celosvětového hlediska nedaří a její podíl na trhu prodaných mobilů pomalu, ale velmi jistě klesá, daří se jí vyvíjet nové telefony, které lze zařadit k technologické špičce. Po chytrém telefonu P800 lze do stejné kategorie zařadit i horkou novinku Z1010 – multimediální véčkový telefon s podporou sítí GSM i UMTS.

O mobilech Ericssonu (a Sony Ericssonu, kde mají Švédové velmi silné slovo při tvorbě designu) se říká, že mají konzervativní design. Tímto decentním slovním spojením je většinou myšleno, že design se od starých modelů moc neliší, nanejvýš byly zaobleny některé hrany a lehce se změnila klávesnice. Posledními modely již Sony Ericsson naznačuje, že v designu budou větší změny, a potvrzením tohoto trendu je Z1010. Troufneme si tvrdit, že kdyby to na mobilu nebylo napsáno, rozhodně si netipnete, že jde o Sony Ericsson.



Multimédia i data

Sony Ericsson Z1010 je především stylový multimediální telefon. Protože jde o véčko, má dva displeje. Barevný hlavní s rozlišením 176 x 220 bodů má schopnost zobrazit 65,5 tisíce barev. Vnější má rozlišení 101 x 80 bodů a zvládne zobrazit čtyři odstíny šedé. Protože Z1010 podporuje videopřenosy, má i dvě kamery. Jedna je na vnější straně (rozlišení 640 x 480 bodů), druhá pod displejem uvnitř je určená pouze pro videopřenosy. Protože se při videopřenosu stejně díváte na displej, kde je zobrazená druhá strana, nebudete se muset soustředit na umístění druhé kamery – budete v jejím záběru automaticky.

V sítích GSM zvládá Z1010 datové přenosy prostřednictvím protokolu GPRS v konfiguraci 4+2 timesloty (53,6 + 26,8 kb/s při standardní konfiguraci mobilní sítě). Na rychlejší výkony se můžete těšit v sítích UMTS, kde Z1010 dokáže odesílat data rychlostí 64 kb/s a přijímat až 384 kb/s. Maximální přenosovou rychlost v sítích UMTS využijete zřejmě pro stahování a přehrávání videa – Z1010 podporuje formáty QCIF, MPEG 4, H.263 a ze zvukových MP3, ACC a AMR. Jen pro pořádek dodáváme, že tento Sony Ericsson samozřejmě podporuje polyfonní vyzvánění a současně zvládá 24 hlasů. Samozřejmostí je i podpora prostředí Java, díky kterému můžete přidávat do mobilu nové hry nebo aplikace.

Klasická u nových Sony Ericssonů je podpora e-mailů, klasických i multimediálních zpráv (MMS), a to i s podporou pro videoklipy. Z1010 můžete s jinými zařízeními nebo počítačem spojit prostřednictvím infračerveného přenosu, kabelu (USB) nebo Bluetooth (je podporováno rozšíření standardu umožňující spojení až na vzdálenost 100 m). Vedle přenosu dat máte ještě možnost je ukládat na paměťovou kartu MemoryStick Duo (v základu se bude dodávat s kapacitou 16 MB). V mobilu je přímo manažer souborů, se kterým můžete data v paměti mobilu nebo na kartě jednoduše spravovat.

Zvítězí Z1010 v tvrdé konkurenci?

Zástupci Sony Ericssonu na tiskové konferenci ve francouzském Cannes oznámili, že předpokládají zahájení prodeje ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Většina zákazníků k tomuto prohlášení asi bude skeptická, protože si ještě příliš dobře pamatují půlroční zpoždění s P800. Pokud se ale Sony Ericssonu podaří termín dodržet, budeme se mít v na začátku léta rozhodně na co těšit.

Sony Ericsson by si měl rozhodně dát velký pozor na to, aby se mu podařilo začít prodávat Z1010 včas. Ve stejné době se totiž chystají na zahájení prodeje Nokia, Motorola i Siemens. A přestože půjde o mobily pro nové sítě UMTS, nemůžou se v Sony Ericssonu spoléhat na to, že se začíná od začátku. Zákazníci budou kupovat mobil podle stejných kritérií jako dosud (cena, značka, design, funkce – v tomto pořadí). Z1010 má oproti konkurenci lepší design a zřejmě i provedení (véčka jsou praktičtější) a také více technologií. Ale to samo o sobě rozhodně úspěch nezajistí.