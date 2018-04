Sony Ericsson Xperia X10 nabídne špičkovou výbavu. Přijde ale pozdě

Zatímco Motorola začne svůj model Milestone (v USA Droid) prodávat doslova za pár dní, nový Sony Ericsson Xperia X10 se na pultech objeví až v prvním čtvrtletí roku 2010. To jen dokazuje problémy švédsko-japonského výrobce.

Přitom spekulace o obou telefonech kolují internetem přibližně stejnou dobu. - čtěte Motorola Milestone míří do Evropy. Cena startuje na 12 800 korunách

Sony Ericsson Xperia X10 tak nebude v době uvedení působit tak impozantně, jako působí v současné chvíli. Je třeba otázkou, zda mu zůstane titul prvního osmimegapixelového fotomobilu s Androidem.

Model X10 je čistě dotykový telefon bez vysouvací klávesnice. Hlavním lákadlem bude čtyřpalcový displej s rozlišením 480 x 854 pixelů. Displej bude kapacitní a zobrazí 262 000 barev. Operační systém Android bude poháněn silným gigahertzovým procesorem Qualcomm Snapdragon. I to je prozatím v případě Androidu premiéra.

Telefon nabídne veškerou myslitelnou výbavu, nemohou chybět prvky jako GPS, wi-fi a dokonce ani 3,5 mm jack. Pro nabíjení a připojení k počítači bude sloužit micro USB konektor. Uživatel bude mít k dispozici 1 GB paměti, další možnosti k rozšíření dává slot na karty microSD. V balení bude osmigigabajtová karta.

Operační systém Android nebude ve své čisté podobě. Po vzoru ostatních výrobců i Sony Ericsson přichází s vlastním upraveným uživatelským prostředím. Nová platforma nese název UX a měla by se objevit i v dalších přístrojích, které Sony Ericsson představí v první polovině roku 2010. Je otázkou, zda to ve všech případech budou telefony s Androidem, nebo Sony Ericsson v duchu UX změní i svou proprietární platformu.

Důraz UX klade, stejně jako v případě mnoha ostatních Android telefonů, na spolupráci se sociálními sítěmi. Opět se tedy setkáme s přístupem, kdy se kontakty párují s přáteli na Facebooku, Twitteru a u dalších služeb. Pod kartou kontaktu najdeme všechny informace o něm a jeho aktivitě na těchto sítích.

Novinkou je schopnost rozeznat v pořízené fotografii až pět obličejů a ty automaticky přiřadit ke kontaktům. Pokud tedy například kontakt bude mít své profilové foto na Facebooku, telefon se podle něj "naučí" jeho obličej a pokud ho v pořízené fotografii pozná, automaticky ho označí v telefonu. Fotky, videa i další média, která budou s kontaktem souviset, se opět budou zobrazovat v jednotném pohledu.

Práci s kontakty a souvisejícími informacemi ze sociálních sítí, e-mailů a zpráv nazývá Sony Ericsson Timescape. Pro práci s médii je určena funkce Mediascape, která zase usnadňuje přístup k oblíbeným mediálním souborům, ať jsou kdekoli. V telefonu, na YouTube nebo v PlayNow aréně. Mimochodem, právě PlayNow bude na telefonu spoluexistovat s prakticky povinným Android Marketem.

Sony Ericsson Xperia X10 se bude v době uvedení nabízet ve dvou barvách – bílé "Luster white" a černé "Sensuous black". Ve specifikacích najdeme prozatím Android verze 1.6 (Donut). To by se mělo do doby uvedení na trh změnit. Již za pár dní totiž na trh vtrhne výrazně vylepšená verze Android 2.0, která by mimochodem měla přinést i plnohodnotnou navigaci přímo od Google. - čtěte Navigační revoluce: Google představil svou navigaci, bude zdarma

Xperia X10 prozatím nabízí demoverzi navigace Wisepilot.

Sony Ericsson Xperia X10 - technická specifikace: