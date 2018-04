Sony Ericsson Xperia X1: exot pro náročné (první pohled)

Sony Ericsson Xperia X1 je jedním z nejočekávanějších mobilních telefonů letošního roku. Žádný jiný telefon, kromě iPhonu 3G, nevzbudil tolik vášní a diskusí. My jsme dostali možnost otestovat jeden z předsériových prototypů telefonu. Nejde tak o finální kus se vším všudy a v prodejní verzi může dojít k několika kosmetickým změnám, ale o Xperii toho již teď víme více než dost.

Tak třeba hned ze začátku musíme zkrotit jakékoli představy o tom, že by xperia mohla být "iPhone killerem" od Sony Ericssonu. Mnozí příznivci značky v to ale doufali – především vkládali naděje do nového panelového uživatelského prostředí. Jenže jak jsme se sami při testování přesvědčili, X1 rozhodně konkurencí pro iPhone není. Je to především pracovní nástroj pro velmi náročné uživatele – Xperia bude pošilhávat především po zákaznících, kteří si v současnosti kupují HTC Touch Pro, Nokii E90 nebo třeba Asus M930. Každý z těchto přístrojů má svá specifika a Xperia samozřejmě také.

Širokoúhlý pohled

V době, kdy Sony Ericsson Xperii představil, šlo o bezkonkurenčně nejvybavenější telefon vůbec, s postupem času se ale objevily přístroje, které jej svou výbavou překonaly. Přesto patří Xperia stále na současnou technologickou špičku a třeba ve srovnání se zmíněným HTC Touch Pro na tom není vůbec špatně.









I když, pokud se podíváme na podrobný výpis výbav těchto přístrojů, zjistíme, že Xperia se prakticky liší pouze displejem – ten má totiž rozlišení WVGA, tedy 480 x 800 pixelů. Zobrazení je opravu jemné, ostatně na úhlopříčce 3 palce nelze při daném rozlišení očekávat nic jiného. Trochu zklamáni jsme ale z barevného podání – bílá na displeji našeho prototypu byla dosti nažloutlá, a tak doufejme, že to bude jedna z věcí, kterou Sony Ericsson u finálních kusů napraví.









Díky širokoúhlému displeji je Xperia jedním z nejužších Windows Mobile komunikátorů vůbec. Displej je dokonce užší než třeba VGA zobrazovač u HTC Touch Diamond, takže v důsledku má velmi podobnou zobrazovací plochu. To nemusí být každému po chuti, na druhou stranu by se do úzkého těla X1 širší displej vešel jen stěží. A to, co vám přijde možná trochu nepříjemné při zobrazení na výšku, budete velebit při zobrazení na šířku. Obzvláště prohlížení internetových stránek je na X1 opravdovou lahůdkou – výrobce nezapomněl integrovat prohlížeč Opera Mobile 9.5, a tak stránky vypadají opravdu skvěle.





Skvěle vypadá vlastně i samotná Xperia, ačkoli design je opět hodně subjektivní záležitostí. Jednoduché hranaté tvary a černo-stříbrná barevná kombinace ale telefonu prostě sluší. Výborné je také mechanické zpracování přístroje – v konstrukci je hojně použit kov, z něho je třeba kryt baterie, plocha klávesnice nebo vysouvací mechanismus. Jeho chod je velmi přesný a jistý, příjemné je, že když je displej vysunut, je lehce nahnutý směrem k uživateli.





To je zajištěno díky mírnému oblouku, do kterého se displej vysouvá. Tato zdánlivá drobnost velmi zpříjemňuje práci s telefonem v rozevřeném stavu – displej je tak lépe čitelný i ve chvíli, kdy zrovna píšete na klávesnici. Tuto vlastnost oceníte především při používání telefonu venku. Dlužíme vám ještě konkrétní rozměry a hmotnost telefonu. Ačkoli se hodnoty 110 x 53 x 17 mm a 145 gramů mohou zdát jako docela hodně, ve skutečnosti je mezi komunikátory s qwerty klávesnicí Xperia docela mrňousem.

Ergonomie na jedničku

Velmi nás těší, že to ale není nikterak na úkor ovladatelnosti. Vysouvací qwerty klávesnice je výborná a psát se na ní dá opravdu rychle. Jen si musíte zvyknout na fakt, že nabízí pouze čtyři řady tlačítek, a ne pět, jako je tomu třeba u HTC Touch Pro a jeho předchůdců. Může se zdát, že horní řada kláves je příliš blízko hraně vysunuté části s displejem, ale není tomu tak – problém s psaním budou mít jen lidé s hodně velkými prsty – ti však budou mít problém s psaním celkově, pro takové uživatele je jistě pohodlnější klávesnice Nokie E90.









Ergonomie přístroje je na velmi dobré úrovni – při psaní se velmi dobře drží a i v zavřeném stavu padne Xperia velmi dobře do ruky. Jako vcelku bezproblémový se jeví i na první pohled futuristicky vypadající blok ovládacích kláves. Mimochodem, potvrzovací tlačítko může zároveň sloužit jako touchpad. My jsme této funkci příliš na chuť nepřišli, ale je pravda, že třeba v internetovém prohlížeči je to funkce jistě příjemná. Spíše tak oceňujeme fakt, že reakce na dotyky na touchpadu nejsou přehnaně citlivé, na druhou stranu, když potřebujete, touchpad zareaguje.





Krom touchpadu a tlačítek můžete Xperii ovládat i přímo přes dotykový displej – často to půjde prsty, někdy ale budete muset vytáhnout stylus – ten se nachází v levém horním rohu přístroje a Sony Ericsson tak naštěstí nepodlehl podivné módě umísťovat stylus do dolního rohu. Stylus samotný ale není kdovíjaký – je sice docela dlouhý, ale také velmi tenoučký – na občasné použití v menu to stačí, na delší používání to však není. Naštěstí ale na delší dobu stylus potřebovat nebudete – nejzáludnější činnost, vkládání textů, zvládnete lépe díky klávesnici.

Mimochodem, Xperia nabízí ještě jednu drobnost, která zpříjemní používání telefonu. V každém rohu přístroje se nachází barevné diody, které nejsou za normálních okolností vidět. Blikají a různě svítí při příchozím hovoru, připojení k počítači nebo oznamují zameškané události či slabou baterii. Diody svítí nepříliš jasně, takže neruší, ale na druhou stranu si jich jistě všimnete. Chování diod si navíc můžete libovolně nastavit.

Panely v. Windows Mobile

Samostatnou kapitolou pro Xperii je její ovládání. Sony Ericsson si hodně zakládá na novém uživatelském prostředí, zvaném X Panel. Přístup k němu má uživatel odkudkoli pomocí tlačítka v bloku ovládacích kláves. V panelovém prostředí se zobrazují jednotlivé položky – dlaždice, které vždy reprezentují nějakou aplikaci. Kdo si ale myslel, že X Panel bude něco jako Touch FLO 3D u HTC, a Xperia se tak bude snažit jít snadností svého ovládání po krku iPhonu, má smůlu. Panelové prostředí sice práci s telefonem zjednodušuje, ale trochu jinak.









Na rozdíl od Touch FLO není panelové prostředí nijak pevně dáno a jednotlivé dlaždice si sem budou moci uživatelé libovolně přidávat a odebírat. Však také Sony Ericsson nedávno pro vývojáře uvolnil SDK, které jim má umožnit pro X Panel vyvíjet speciální miniaplikace. V testovaném prototypu bylo panelů jen sedm, ale ve finále jich bude k dispozici jistě bezpočet. Každý panel je buď samostatnou malou aplikací (viz. třeba spořič obrazovky s rybami, který vás dle chování nebo zjevu rybek upozorňuje na zmeškané události), nebo zkratkou k programu přímo v telefonu.









Standardně se tak z panelového prostředí dostaneme do prostředí Today obrazovky, do dvou jejích modifikací, které můžete intenzivně upravovat, do mediálního prostředí Sony Ericssonu, k funkcím Googlu nebo do hudebního přehrávače. Zkratky jsou to užitečné a další budou přibývat, jsme zvědaví, jak dovedou vývojáři využít potenciál tohoto prostředí. V samotném ovládání však panely nehrají příliš roli.

Výbava pro práci i legraci

Jak jsme již psali na začátku, Sony Ericsson Xperia X1 je velmi dobře vybavený mobilní telefon. Silný procesor (528 MHz) a dostatek paměti (finální přístroj bude mít 384 MB a pro uživatele by tu mělo zbýt něco přes 200 MB v ROM paměti). Telefonu samozřejmě nechybí GPS a nejmodernější datové technologie – mimochodem, jak wi-fi, tak HSDPA připojení jsme u Xperie pořádně proklepli a funguje na jedničku, nic jiného ale nelze ani očekávat. Pro Sony Ericsson je velikou zvláštností, že telefon používá pro připojení k počítači klasický miniUSB konektor. A místo paměťových karet M2 se do Xperie cpou klasické karty Micro SD.









Velkou devizou Xperie, a to i na poli Windows Mobile komunikátorů, je klasický 3,5mm jack konektor na sluchátka umístěný na vrchní straně přístroje. To je takový malý důkaz toho, že ani multimédií se Xperia nebojí. A je to pravda – ostatně již v panelech jsme letmo zmínili, že Xperia nabízí naprosto shodné multimediální prostředí, jaké najdeme u většiny telefonů švédsko-japonského výrobce.









Trochu zklamáním pro nás proto bylo prostředí fotoaparátu, které není příliš podobné tomu ze Cyber-Shot modelů. Ani funkcí nenabízí zdaleka tolik, ale pro běžné fotografování sada funkcí bohatě stačí. Důležité je, že 3,2megapixelový fotoaparát nabízí automatické ostření a přisvětlovací diodu. Jednu zajímavou funkci ale přeci jenom fotoaparát nabízí – známe ji již z modelu G900 – místo ostření si můžete vybrat přímo na displeji. Kvalita fotografií je zatím relativně průměrná, uvidíme, jak na tom bude finální kousek.

Pracant, ne hračka

Kdo očekával, že Sony Ericsson Xperia X1 bude multimediální bomba, bude tímto novým komunikátorem hodně zklamán. Xperia je prostě a jednoduše velmi pokročilý pracovní nástroj, který vás dokáže ve volném čase trochu zabavit. Její obrovskou předností je špičkové zpracování a výborná ergonomie ovládání a samozřejmě také prakticky kompletní funkční výbava. Kdo si ale moc nerozumí s prostředím klasických Windows Mobile, pro toho Xperia rozhodně není. Uživatelské prostředí X Panel je spíše příjemným zpestřením než nějakým způsobem, jak s telefonem pracovat. Xperia prostě a jednoduše není konkurentem iPhonu a cílem jejích konstruktérů nebylo dosáhnout naprosto špičkové a jednoduché ovladatelnosti pomocí prstů.

Vývojáři se ani nesnažili uživatele nijak uchránit před hlubšími vrstvami samotného operačního systému. Pokud toužíte po multimediálním Windows Mobile komunikátoru, spíše se poohlížejte po Samsungu Omnia nebo počkejte na přicházející HTC Touch HD. Xperia zastane především pracovní funkce. A ačkoli od jejího představení uběhlo v řekách již hodně vody, stále patří v pracovním segmentu k tomu nejlepšímu, co si vůbec lze pořídit. A jen tak mimochodem – je to zdaleka nejlepší komunikátor z dílen Sony Ericssonu – na UIQ přístroje můžete s klidem zapomenout.