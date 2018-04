Sony Ericsson W900i - největší z walkmanů se už valí

Po několika modelech, které vypadaly jako kompaktní fotoaparát, sází nyní Sony Ericsson na spojení mobilu a hudebního přehrávače. Mobilní walkmany si získávají velkou oblibu a švédsko-japonský výrobce se nehodlá tohoto trendu vzdát ani v příštím roce.



Nyní Sony Ericsson přichází se svým vrcholným modelem W900i. Navazuje na vytáčecí model S700i, ale výrobce jej uzpůsobil jako hudební přehrávač. V základní výbavě se tak pochlubí například ohromující pamětí nebo dálkovým ovládáním na sluchátkách. Na náš trh se dostane v černé variantě již v lednu příštího roku.

Vzhled - je opravdu největší

Model W900i nepatří vzhledem mezi příliš trendové telefony. Svou velikostí 109 × 49 × 24 mm a hmotností 148 gramů zcela ignoruje poslední módu supertenkých přístrojů. Vytáčecí konstrukci Sony Ericsson vylepšil použitím pružin, které při lehkém zatlačení vrchní část telefonu hbitě vymrští.

Do rukou se nám dostala černá verze, která je kvůli lesklému povrhu velmi náchylná na zachytávání otisků prstů. Hadřík, který byl u modelu T610 součástí balení, by se u W900i hodil také. Na dodávané příslušenství si ovšem stěžovat nemůžeme. Efektní krabička ukrývá kromě přístroje a nabíječky i datový kabel a povedenou handsfree sadu HPM-80 s dálkovým ovládáním a redukcí na 3,5mm Jack.

Přístroj se v ruce drží příjemně a pokud zrovna nepotřebujete pracovat se numerickou klávesnicí, můžete jej pohodlně ovládat i v zavřeném stavu. Pro následné otevření je však nutné nejdříve telefon uchopit hloupě vzhůru nohama, případně tento úkon provést po otevření. V obou krajních polohách je pak horní část silně aretována a samotný kloub působí bytelným dojmem.

Kvůli zvolené konstrukci si na práci s telefonem musíte zvykat. Velmi nepříjemná je orientace ve funkčních klávesách umístěných po stranách telefonu. Při otevření se totiž ocitnou přesně na druhé straně. Naopak pochválit musíme hardwarový zámek klávesnice. Je sice drobný, ale praktický.

Ovládání přístroje má základ v rozměrné kurzorové klávese s potvrzovacím středem. Její popisky dávají jasně najevo, že slouží i jako hlavní ovládací prvek hudebního přehrávače. Okolo jsou pak umístěny dvě kontextové klávesy a známá klávesa sloužící k návratu v menu o úroveň výš či při delším stisku do pohotovostního režimu. Nechybí ani korekční klávesa C.

Pod funkčním blokem nalezneme i trojici kláves určených k rychlému spuštění internetového prohlížeče, videohovoru a k vyvolání kontextové nabídky. Numerická klávesnice se pak odkryje po otevření přístroje a své místo zde našel i hlavní vypínač přístroje.

Klávesy jsou poměrně dobře hmatatelné, výtku máme snad jen k malým funkčním klávesám okolo kurzorového kříže. Odezva kláves je jinak příjemná a díky velikosti přístroje jsou jednotlivé klávesy i dostatečně oddělené. Nadměrná velikost telefonu se ovšem na ovládání podepsala i negativně. Máte-li malé ruce, budete se muset smířit s přehmatáváním telefonu při přesunu z čísleného bloku na funkční.

Displej a menu

Menu telefonu vychází ze stejné platformy společné pro všechny nové modely výrobce. Pohyb v menu doprovází animace, které už pomalu přestáváme vnímat, ale vypnout stále nejdou. Nutno ovšem uznat, že na špičkovém TFT displeji s rozlišením QVGA (320 × 240 obrazových bodů) a podporou 262 tisíc barev, dostávají grafické prvky nový rozměr. Bohužel se přijíždějící nabídky čas od času stále nepatrně zadrhávají.





Displej má rozměry 45 × 34 mm a po zhruba třiceti vteřinách zhasíná. V menu telefonu navíc nelze nastavit zobrazení hodin v úsporném režimu, které u starších modelů řešilo i informace o zmeškaných událostech. Pro kontrolu zmeškaných hovorů či příchozích zprav je tak nutné telefon vždy probudit, což považujeme za silně obtěžující. Pozitivní novinkou je funkce Aktualizační služba, kterou lze získat novou verzi firmware vzduchem bez návštěvy servisu.

Hudba, hudba, hudba...

Sony Ericsson W900i je prozatím nejlépe vybavený přístroj z řady walkmanů. Jeho hudební proporce podtrhuje především velkorysá paměť 470 MB a možnost jejího rozšíření pomocí paměťových karet Memory Stick Duo (PRO). Paměť telefonu stačí k nahrání desítek alb ve slušné kvalitě, kartu ale tentokrát výrobce nepřibalil.

Ke spuštění hudební aplikace slouží klávesa na boku telefonu, případně se lze k přehrávání dostat přes hlavní nabídku. Samotný přehrávač je povedený, i když stejný jako u modelu W800i - ukrývá v sobě grafický ekvalizér, lze vytvářet playlisty a můžete nastavit náhodné přehrávání i opakování skladeb. Porozumí si i s ID3 tagy a krom skladeb MP3 přehraje i soubory ve formátu AAC a AAC+. - více zde...

Pro maximální pohodlí při poslechu hudby dodává Sony Ericsson k tomuto modelu speciální handsfree sadu. Jde o velice jednoduché dálkové ovládání s inverzním monochromatickým displejem, které ale neumí zobrazit název skladby. Lze pomocí něj zapnout a ovládat přehrávání skladeb, nastavení hlasitosti je samozřejmostí.



Kromě dálkového ovládání a handsfree slouží toto příslušenství i jako příjímač rádiových vln. Rádio tak nehledejte v telefonu, ale v této malé krabičce uprostřed sluchátkového kabelu. Ladit stanice můžete ručně nebo automaticky, paměťové pozice ale nehledejte. Po opětovném zapnutí si toto handsfree pamatuje pouze naposled naladěnou stanici.

Přehrávání MP3 samožejmě snižuje výdrž telefonu. Rádiovou část přístroje lze teoreticky odpojit, ale pravděpodobně tuto službu využijete jen minimálně. Výrobce udává až 8 hodin hovoru nebo 12 dnů v pohotovosti, my zatím telefon nemáme k dispozici tak dlouho, abychom mohli tyto parametry hodnotit.

Fotoaparát se povedl

Na zábavu klade Sony Ericsson tradičně velký důraz. Jako první vás zaujme integrovaný fotoaparát, který svou kvalitou slibuje velice dobré výsledky. Rozlišení dva megapixely odpovídají fotografie o velikosti 1632 × 1224 obrazových bodů. Fotoaparát je vybaven automatickým zaostřováním a v jeho nastavení nalezneme i takovou specialitu jako bodová fotometrie. Samozřejmostí je pak u Sony Ericssonu možnost vyvážení bílé barvy či nejrůznější efekty. - ukázky fotografií zde...

Fotoaparát nabízí i mnoho režimů focení, z nichž se sluší vyzdvihnout možnost tvorby panoramat. Tato funkce vám jednoduchým způsobem pomůže se slepením tří po sobě následujích fotografií, bohužel jejich rozlišení je maximálně VGA (640 × 480 obrazových bodů). Výsledná kvalita fotografií je na dnešní poměry velice dobrá, ale za horších světelných podmínek se objevuje vydatný digitální šum. V případě, že je dostatečné světlo, lze s W900i pořídit skutečně velice hezkou fotografii.

Kromě statických snímků jdou s telefonem pořizovat i videozáznamy. Zde se Sony Ericsson vydatně polepšil a výsledné video má rozlišení 320 × 240 obrazových bodů. To je velký posun kupředu a video z telefonu je konečně zas o něco více použitelné. Jeho délka je přitom omezena jen dostupnou pamětí telefonu a věřte nám, že to znamená skutečně dlouhé video.

...a další porce zábavy

Do zábavy patří bezesporu i hry. V tomto případě se ale nejedná o ledajaké cetky, jelikož vestavěný 3D akcelerátor dokáže vytvořit pro mobil nevídané grafické zážitky. Přímo v telefonu si můžete zapařit velmi povedenou 3D hru Asphalt3D, která silně připomíná legendární Need for Speed. Pokud vás autíčka neosloví, užijete si skvělou grafiku ve hře PowerBall Arcade, kde se pohybujete s míčkem ve městě a sbíráte body. Poslední hrou je Quadrapop, což je variace na velice známý tetris.

Pokud jsou vám i hry málo, ve chvílích nudy se můžete s přáteli zabavit u Javové aplikace , která umožní velice jednoduše vytvořit karikatury z vyfoceného obličeje. A věřte nám, že lze i s takovouto maličkostí promrhat velice mnoho času.

Umí i telefonovat

Největší novinkou modelu W900i je především podpora sítí třetí generace. Jedná se o čtyřpásmový telefon s podporou UMTS. Pro opravdové světoběžníky se tak stává ideálním telefonem, jelikož se s ním dovoláte téměř po celém světě.

Z pohledu telefonování se oproti předchozím modelům změnila jen možnost videohovorů, ostatní vlastnosti nejvyšší model japonsko-švédského výrobce pouze sdělil od svých sourozenců. Opět tak naleznete přehledný výpis hovorů, který je napevno nastavený pod levou kontextovou klávesou. Již u modelu W550i se Sony Ericsson plácl přes kapsu a do telefonu přidal možnost uložení rovného tisíce kontaktů, přičemž ke každému z nich lze přidat nespočet detailů včetně data narozenin. To lze rovnou předat i kalendáři, uspořádání všech údajů u kontaktu je řešeno přehlednými záložkami.



Samozřejmě nechybí ani vyzváněcí profily, ve kterých lze příchozí hovory filtrovat. Vyzvánět umí mobil i pomocí MP3 melodií, díky reproduktoru umístěnému na zadní straně přístroje jsou i velmi hlasité - bohužel za cenu nepříjemného drčení. Hlasitost reproduktoru pro hovory by mohla být naopak vyšší, jelikož v hlučném prostředí se s telefonem komunikuje obtížněji.

…a dokonce psát zprávy

Nebýt nepatrného, leč citelného zpoždění u psaní zpráv, byl by model W900i téměř ideálním telefonem pro vášnivé psáče. Numerická klávesnice je totiž skutečně povedená, často se nám ale stávalo, že náš palec zabrousil k nespodnějšímu řádku v domnění, že se jedná o řadu kláves nad ním. Je to dáno především umístěním klávesnice daleko výše nad spodním okrajem, než je běžně zvykem.

Slovník T9 u této značky vždy chválíme, dokáže nabízet slova a umí eliminovat diakritiku. Shodný editor se používá pro SMS a MMS zprávy, viditelně zobrazuje všechny podstatné údaje a na samotný text zbylo jen pět řádků. Je škoda, že Sony Ericsson tolik plýtvá místem a téměř půlku displeje zcela zbytečně zabírá grafika.



Emailový klient je na poměry klasických telefonů velice vydařený. Dokáže kontrolovat nastavenou schránku v zadaných intervalech, umožňuje práci s přílohami a většinu z nich také umí otevřít. Pokud ne, nabídne alespoň uložení do paměti telefonu. Stahovat můžete rovnou celé zprávy, případně jen hlavičky.

Organizace a data

Sony Ericsson vždy dbal na organizační a datové funkce a ani zde neupustil od svého vysokého standardu. Telefon tak připojíte k počítači pomocí bezdrátové technologie Bluetooth nebo infraportem, o USB kabelu se zmiňovat nemusíme. Bohužel ani W900i nenapravuje chybějící podporu Mass Storage, spolehnout se tak při synchronizaci musíte na software dodávaný s telefonem.

Data umí W900i získat ze vzduchu díky technologii UMTS či staršímu GPRS. S EDGE jsme se u této značky již rozloučili. Rychlá data si tak s tímto přístrojem užijte jen u Eurotelu. Díky vestavěnému internetovému prohlížeči můžete být informování kdekoli se nacházíte. RSS čtečku jako u modelu W550i bohužel u novinky nenajdete. U W900i funguje internetový prohlížeč již korektně a nemá problém se zobrazením i složitějších stránek.



Z organizačních funkcí nesmí chybět aplikace pro uložení tajných kódů, která nám přijde ve světě plném PINů a hesel velice užitečná. Přístroj nabídne i konvertor jednotek a časově neomezený hlasový záznamník, který lze použít také k nahrání probíhajícího hovoru. Kalendář již klasicky nabídne měsíční, týdenní i denní pohled a o opakovaných událostech se mu stále jen zdá. Budíky jsou k dispozici dva, jeden opakovaný a druhý jednoduchý. Budit vás může libovolnou melodií včetně MP3 skladeb.

Pojďme hodnotit

Proč ho koupit? skvělý displej

2Mpix fotoaparát

rádio a MP3/AAC přehrávač

Bluetooth a IrDa port

velmi dobré dílenské zpracování Proč ho nekoupit? cena

nepraktická konstrukce

rozměry

kontrola zmeškaných událostí Kdy? leden 2006 Za kolik? 15 990 Kč včetně DPH

Výborné zpracování, bohatá funkční výbava, obrovská paměť a skvělé hudební funkce – to je výčet superlativů, které si Sony Ericsson W900i zcela jistě zaslouží. Vzhledem k jasnému cíli takovýchto produktů se není ani čemu divit. Prestiž si výrobce získá především předvedením svých schopností a právě v tomto modelu k tomu dostal jedinečnou příležitost.

Bohužel nikdo není dokonalý a ani modelu W900i se to nepovedlo. Musíme si opět postěžovat nad nešikovně zvolenou konstrukcí, přidáme lamentaci nad zbytečnou velikostí telefonu a v žádném případě neodpustíme opomenutí tak základní funkce, jakou je zobrazení zmeškaných událostí na displeji v klidovém stavu.

Také startovní cena 15 990 korun se nám zdá na dnešní poměry docela vysoká. Zejména pokud uvážíme, jaká cílová skupina uživatelů touží po mobilech s MP3. Ačkoliv se jistě najdou uživatelé, kteří velké rozměry a multimediální vlastnosti ocení, z tohoto modelu se prodejní hit podle nás nestane.