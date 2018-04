Sony Ericsson W850 - fotografie černé varianty

Maďarský server Mobilarena zveřejnil nové fotografie připravovaného nástupce Sony Ericssonu S700i, tentokrát v černé barvě. Novinka je určena pro sítě třetí generace UMTS a podporuje také tři pásma GSM (900/1800/1900 MHz). Telefon je vybaven dvěma fotoaparáty. Hlavní má rozlišení 2 megapixely, druhý umístěný na čele telefonu nad displejem má rozlišení VGA a slouží pro videohovory.

Displej telefonu má rozlišení 240 x 320 obrazových bodů a dokáže zobrazit 262 000 barev. Displej má rozměry 34 x 44 milimetrů a je aktivní (TFT). Telefon má Bluetooth i infračervený port a vestavěná paměť má hodnotu 512 MB. Paměť je možné rozšířit pomocí paměťových karet Memory Stick Duo Pro. Telefon patří do nové řady W (Walkman) a tak nechybí hudební MP3 přehrávač. Nový Sony Ericsson W850 by měl výrobce představit do konce letošního roku.