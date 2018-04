Sony Ericsson W800i - mobil nebo Walkman? Obojí!

Ze včerejší záplavy nových telefonů nás nejvíce zaujal Sony Ericsson W800i. O tom, že mobily a hudební přehrávače nabraly kolizní směr se šušká už dlouho. Je-li to skutečně pravda ukáže až čas, ale W800 s v historii hudebních mobilů rozhodně neztratí, protože se jako první telefon dočkal světoznámého loga Walkman.

Sony Ericsson W800i patří se svými rozměry 100 x 46 x 20,5 mm mezi středně velké telefony a váží necelých 100 gramů. Jako základní barvu obvodového rámu zvolil výrobce výraznou oranžovou, zbytek těla má hliníkový nádech. Na čelní straně upoutá pozornost velký displej s rozlišením 176 × 220 bodů a schopností zobrazit až 262 000 barev.

Koncept dvou stran neopouští ani hudební mobil, a tak je zadní strana vyhrazena fotoaparátu. Sony Ericsson se totiž snaží navrhovat telefony tak, aby byly při pohledu z druhé strany k nerozeznání od skutečných digitálních fotoaparátů. V případě Sony Ericssonu W800i a K750i se ovšem již nejedná jen o snahu „aby to tak vypadalo“. Oba nové modely totiž nabízí snímač s rozlišením 2 MPx a autofocusem, čímž šlapou na paty mnoha opravdovým levným digitálům. Jaká je kvalita fotografií zatím nevíme. Sony Ericsson ovšem telefony představí v pátek také novinářům v České republice, kde je budeme moci vyzkoušet. Bude také zajímavé změřit, jak dlouho telefon fotografii ukládá.

Dostáváme se k tomu nejzajímavějšímu: proč má W800i logo Walkman? Samozřejmě se nejedná jen o běžný mobil s podporou MP3. Vnitřní paměť o kapacitě 38 MB doplňuje již v základní výbavě karta Memory Stick Duo Pro o kapacitě 512 MB. V telefonu ji bude možné měnit za chodu slotem umístěným na levě straně pod klávesnicí. Cena takové karty se ovšem pohybuje okolo 2500 Kč, což jako náhradní paměť k MP3manu představuje docela drahý špás. Na ruském serveru Mobile-Review se také objevila informace, že kartu s větší kapacitu již telefon podporovat nebude, ale tuto informaci zatím nemáme ověřenou od výrobce.

Paměť by stačila a telefon podporuje MP3. Takových telefonů je již na trhu celá řádka, ale W800 nad nimi přeci jen vynikne. Hudební přehrávač je navíc možné ovládat i s vypnutým telefonem (rádiovou částí). To ještě umí některé chytré telefony také, pokud jste si ovšem někdy skladby ve formátu MP3 na telefonu pouštěli, možná jste si všimli, že baterie vydržela jen několik hodin. V případě Sony Ericssonu W800i výrobce udává až 30 hodin reprodukce na jedno nabití. Této hodnoty bude pravděpodobně možné dosáhnout jen s vypnutou rádiovou částí telefonu. Pro rychlou aktivaci přehrávače najdete přímo nad joystickem speciální klávesu. Na CD v základní balení pro vás výrobce připravil také program Disk2Phone, kterým si můžete nagrabovat oblíbené CD do MP3 a uložit do telefonu.

Třešničkou na dortu, nebo spíš potřebným základem, by byl u hudebního modelu standardní 3,5 mm Jack. Ten bohužel Sony Ericsson W800i nemá, nebo to alespoň výrobce neuvádí. Horší je, že na jedné z pressových fotografii má model připojená sluchátka standardním datovým konektorem Sony Ericsson. Telefon tedy s největší pravděpodobností nebude vybaven ani micro-jackem, který by šel na standardní rozměr snadno rozšířit redukcí. V takovém případě nezbývá, než se smířit s dodávanými peckami.

Přes tuto vadu na kráse se jedná o nekompromisně našlapaný model udávající směr, jakým by se mohla část mobilních telefonů začít vyvíjet. Cena zatím oficiálně stanovena nebyla, ale pravděpodobně bude začínat na podobné hranici na jaké je nyní model S700, tedy okolo 15 000 Kč. S modelem W800i se bude také výborně doplňovat příslušenství Bluetooth™ Media Center MMV-200. Toto zařízení umožňuje bezdrátově propojit telefon vybavený Bluetooth s televizním přijímačem nebo stereo hi-fi soustavou a jejich prostřednictvím přímo z telefonu pohodlně prohlížet obrázky nebo pouštět hudbu.