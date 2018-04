Sony Ericsson W550i - přichází levnější Walkman

Spojení se slavnou značkou v mobilním světě funguje. Vědí to firmy nabízející hry, tapety a melodie a přesvědčil se o tom i Sony Ericsson, když přišel začátkem prázdnin na trh s Walkmanem W800i. Slavnou hudební značku spojil výrobce s charakteristicky oranžovou barvou, která jasně odlišuje hudební modely od těch normálních.

Model W800i se základní cenou na hranici 13 000 korun je pro mnoho uživatelů přeci jen drahý a navíc je od zahájení prodeje silně nedostatkovým zbožím. Sony Ericsson proto přichází na trh také s levnějším modelem W550i, který přináší stejnou funkcionalitu jako jeho starší sourozenec, ale namísto paměťových karet nabídne jen základní paměť 256 MB. Startovní cena tohoto telefonu byla stanovena na 10 000 korun, což je podle nás vzhledem k mladé cílové skupině docela dost.



Sony Ericsson W550i, W900i, S600i, který se k nám na trh nedostane, a jejich předchůdce S700i.

Vzhled - konstrukce nám nesedí

Sony Ericsson u novinky reinkarnoval vytáčecí design, který byl původně určený pro modely na japonský trh. Výrobce jej později představil i v Evropě a Americe u modelu S700i. Dnes přichází na trh vytáčecí Walkman W550i a fanoušci značky se mohou těšit ještě na nadupaný W900i.

Je pochopitelné, že se výrobce snaží spojit své jméno s unikátním konceptem telefonu, který jinde nenajdete. Nedovedeme ovšem pochopit, proč Sony Ericsson vrhá tolik energie (vyjádřeno počty modelů) zrovna na tento koncept. Telefon se jednou rukou skoro nedá otevřít a pokud to uděláte, máte jej najednou v ruce vzhůru nohama. Klávesnice jakoby u tohoto Walkmanu hrála jen vedlejší roli.

Samotný design telefonu se nám jinak docela líbí. Techno vzhled charakteristický pro celou produktovou řadu Sony Ericssonu podtrhují výrazné kovové krytky hned třech reproduktorů (jeden pro hovory a dva pro přehrávání hudby ve stereu). Také kombinace kovově šedé a oranžové je velmi elegantní. Výrobce navíc připravil do základního balení bílé výměnné kryty a k sehnání snad bude i světlemodrá varianta.

S rozměry 93 × 47 × 23 milimetrů působí W550i trochu baculatě. Výdrž baterie kolísá v závislosti na tom, jak moc posloucháte hudbu. Jako přehrávač vydrží novinka zhruba osm hodin čistého času. Při občasném poslechu v řádech několika hodin denně jsme nabíjeli jednou za tři dny.

Pro ovládání telefonu není tentokrát použit klasický joystick, ale pětisměrné tlačítko, které je podle nás pro většinu uživatelů pohodlnější. Zpracování navigační klávesy je navíc vynikající. Jednotlivé směry jsou vyvýšené a velké potvrzovací tlačítko je mírně utopené, což zabraňuje nechtěným překlepům. Kulaté tečky ve spodní části vás zavedou na WAP nebo do hudebního přehrávače.

Tlačítka se zdají být o něco citlivější než u předešlých modelů, ale jejich odezva je přitom výrazná. Nedostatky jsme našli na numerické části, kde jsou tlačítka uspořádána do třech zaoblených sloupců. Při stisku klávesy (zejména u horní řady) se prst nepříjemně opírá o kryty telefonu. Vášnivým pisatelům SMS tak doporučujeme před nákupem klávesnici důkladně vyzkoušet.

Prvek, který se nám velmi zamlouvá a mohl by se stát v budoucnosti standardem u všech mobilů, je hardwarový zámek. Nepatrné šoupátko na levém boku drží pružinka v krajní poloze. Stačí na něj lehce zatlačit směrem dolů a telefon se zamkne nebo odemkne.

Displej a menu

Displej i menu telefonu vychází z Walkmanu W800i a až na pár výjimek není co nového popisovat. Displej nabízí kvalitní rozlišení 176 × 220 bodů při rozměrech 29 × 36 milimetrů a zobrazit dokáže 260 tisíc barev. Po zhruba třiceti vteřinách má displej sklony zcela zhasnout a nejsou na něm vidět hodiny ani zmeškané hovory nebo přijaté zprávy. V menu telefonu lze ovšem nastavit zobrazení hodin v úsporném režimu, a pak jsou zmeškané události vidět na displeji také.

Pohyb v menu doprovází stejně kýčovité animace, jako u celé nové řady. Ikony tak připlouvají a odplouvají, zmenšují se a zase zvětšují. Nabídka jednou přijede shora, podruhé zprava a nájezd se navíc občas nepatrně zadrhává. Musíme uznat, že si na animace lze zvyknout a po čase už je přestanete vnímat. Je to ovšem jen další důvod, proč by tam podle nás neměly být, nebo proč by měl výrobce nabídnout možnost je vypnout.

Hudba - nejsou karty

Hudební mobil se od běžného odlišuje hlavně velkou pamětí. Mobily, na rozdíl od kapesních přehrávačů, zatím používají hlavně paměťové karty. Sony Ericsson W550i paměťovou kartu nemá a nabízí 256 MB základní paměti. Podle nás jde o skutečné minimum, které se dalo ještě označit nálepkou Walkman.

Srovnatelná paměť je dnes k mání u supermarketových přehrávačů. Pokud budete chtít naplno využít i megapixelový fotoaparát, pravděpodobně vám bude paměť stačit jen tak tak. Redukce na standardní 3,5 mm Jack není integrovaná přímo na telefonu, ale je součástí dodávaných sluchátek. Kvalita reprodukce je ovšem vynikající, i když nám vadí, že ve sluchátkách neslyšíte signalizaci příchozího hovoru. Telefon vám řve v kapse, sluchátka ztichnou a vy nevíte, jestli vám někdo volá nebo došla baterka.

Rádio podporuje funkci RDS, což je zatím u mobilních telefonů raritou. Na displeji se vám tak zobrazí název naladěné stanice nebo informace o aktuální skladbě. Podrobnou recenzi integrovaného přehrávače jsme přinesli u Walkmanu W800i – více zde...

Hry - paříme v horizontálním režimu

V obou horních rozích telefonu najdete nenápadná tlačítka. Za normálních okolností jsou zcela neaktivní, což je možná trochu škoda, protože jejich dlouhý stisk mohl spouštět vybrané funkce. Tlačítka slouží jen pro ovládání her, které se na Sony Ericssonu W550i dají hrát v horizontálním režimu. Širokoúhlý displej je na hry lepší a díky podpoře 3D Javy jsou všechny hry v telefonu opravdu působivé. Najdete zde variaci na kultovní Wormsy, simulátor snowboardů a fantasy arkádu, která vám dá vzpomenout na zlaté časy čtyřbitových konzolí.

Fascinace z her v horizontálním režimu z vás trochu opadne, když vás začne simulátor snowboardů navádět ke stisknutí některé z číselných kláves. Ta je složená a při hře se k ní jen tak nedostanete.

Aktualizováno: Místo číslic lze použít pohyb joysticku do devíti směrů, což mě při psaní recenze nenapadlo vyzkoušet. Díky čtenářovi v diskusi.

Tím zároveň narážíme i na slabinu tohoto konceptu – s horizontálním režimem musí při vývoji her někdo počítat, což bude při podpoře jediného modelu na trhu (alepoň prozatím) velký problém. V případě snowboardů to lze vyřešit jen tak, že přepnete do klasického zobrazení, čímž velké lákadlo tohoto modelu dost utrpí. U graficky velmi povedených Wormsů zase zhasíná displej během doby, kdy čekáte, až odehrají ostatní hráči.

Fotoaparát - tentokrát jen megapixel



Oproti svém upředchůdci se tento model pochlubí jen fotoaparátem s rozlišením 1,3 Mpix bez autofocusu. U testovaného vzorku nešel vypnout zvuk závěrky, což bývá u Sony Ericssonu problém nejčerstvějších firmwarových verzí. Příliš se neztotožňujeme se strategií výrobce, který se snaží vnutit majitelům mobilů ryze fotografické návyky. Stisk středového tlačítka tak nefunguje jako spoušť a pokud chcete fotit, musíte zaklapnout klávesnici a uchopit mobil do obou rukou jako velký pan fotograf.

Tento systém je zcela zbytečný a navíc přináší komplikace při odesílání fotek. Pokud chcete do MMS nejdříve vložit text, pak udělat fotku a odeslat, musíte vytočit klávesnici, napsat text, zase ji zasunout, vyfotit, zase vysunout dokončit zprávu, odeslat a zase zasunout klávesnici. Prostředí fotoaparátu je jinak velmi přátelské, všechny nadstandardní funkce máte pěkně při ruce. LED diodu pro přísvit scény lze rychle zapnout pomocí zkratek a použít ji jako pohotovostní svítilnu.





Telefonování - konečně pořádná paměť

Na telefonu od Sony Ericssonu si rychle oblíbíte přehledný výpis hovorů, který je napevno nastavený pod levou kontextovou klávesou. Pochvalu si zaslouží také uspořádání všech údajů u kontaktu do přehledných záložek. Můžete sem přiřadit pětici telefonních čísel, e-mailovou adresu, speciální vyzvánění i foto volajícího, které se zobrazí na displeji při příchozím hovoru. Prohledávání paměti probíhá postupným filtrováním podle více znaků. Sony Ericsson se konečně plácl přes kapsu a telefon tak nabízí paměť na 1000 kontaktů.

Jako hudební mobil dokáže W550i samozřejmě nastavit jako vyzvánění skladby ve formátu MP3. Díky dvojici externích reproduktorů (jeden na pravém boku a druhý kousek od fotoaparátu) hraje novinka opravdu hlasitě a zvuk je čistý. Při vyzvánění jsou jen zbytečně přebuzené výšky, které jsou sice pronikavé, ale trochu nepříjemné.

Nechybí samozřejmě vyzváněcí profily, ve kterých lze příchozí hovory filtrovat. Kromě toho používá Sony Ericsson také křížek, jehož dlouhým stiskem ztlumíte telefon do tichého režimu. Hlasitost reproduktoru, který nepatří mezi nejsilnější stránky Sony Ericssonu, se zdá u tohoto modelu o něco lepší, i když bez problémů ji můžete mít nastavenou neustále na maximum.

Zprávy - nedobytná klávesnice

Pro zprávaře Sony Ericsson W550i ideální nebude, což je vzhledem k zaměření na mladé uživatele škoda. Jednou rukou se kvůli ukryté klávesnici téměř nedá odpovědět na zprávu, nebo minimálně riskujete, že vám při těch kotrmelcích telefon vypadne. Pryžové klávesy jsou vyboulené směrem ke středu a pro pohodlné psaní mají všechny předpoklady. Jsou bohužel utopené pod povrchem telefonu a nemáte tak úplnou jistotu, jestli se opíráte do tlačítka nebo jen do plastu telefonu.

Sony Ericsson neuvádí paměť na SMS, ale do telefonu by se mělo vejít 200 textovek. Na displej se vejde maximálně pět řádků textu napsaného poměrně malým fontem. Pochvalu naopak zaslouží vynikající prediktivní slovník, který dokáže i nabízet slova. Podle nastavení odesílá zprávy s diakritikou nebo bez ní. Stejný zůstává e-mailový klient. Dokáže pracovat s přílohami libovolného formátu a odesílat jich víc najednou. Pokud dokument ve Wordu nebo Excelu nedokáže přečíst, tak vám telefon alespoň nabídne možnost uložit soubor do paměti a můžete jej pak zálohovat nebo poslat dál. Klient může stahovat jen hlavičky e-mailů a kontrolovat obsah schránky v pravidelných intervalech.

Organizace a data - slabý prohlížeč

U organizačních a datových funkcí si drží W550i vysoký standard předešlých modelů. Kalendář nabízí měsíční týdenní i denní pohled. Opakované události do něj bohužel uložíte jen synchronizací s počítačem. Budík vás dokáže opravdu hlasitě vzbudit libovolnou skladbou MP3 nebo rádiem, jeden je opakovaný v libovolné dny a druhý jednoduchý. Nechybí paměť kódů a záznamník bez časového omezení použitelný i pro nahrávání hovorů.

Kdo fandí bezdrátové technologii Bluetooth, ocení úsporný režim, ve kterém už telefon nevyhledává další zařízení a šetří tím baterii. Nechybí samozřejmě infraport a možnost připojení k počítači přes datový kabel. Sony Ericsson W550i stejně jako jeho předchůdci nepodporují standardní USB Mass Storage. Do adresářové struktury paměti se sice dostanete, ale nejdříve musíte nainstalovat software z přibaleného CD. Pak stačí po připojení telefonu zvolit Výměna souborů, telefon vyřadí všechny ostatní funkce z provozu a přihlásí se jako disk, po vysunutí datového kabelu se testovaný vzorek pravidelně restartoval.

Sony Ericsson inovoval internetový prohlížeč, který nabízí celoobrazovkový režim a zvládne i zoomovat stránky. Pokud počítáte přenesené kilobajty jistě oceníte, že umí vypnout obrázky. Pro displej mobilu je ovšem klasický internet přeci jen příliš velký a ani technologie Smart-Fit pro přizpůsobení obsahu vás neochrání od docela časté hlášky Stránka je příliš velká pro načtení. Zvolte jiný odkaz. Je divné, že se tato hláška objevuje i po vypnutí grafiky.

Novinkou je v této kategorii Javová RSS čtečka. Její varianty už jsou nějakou dobu dostupné pro chytré telefony, ale v základní výbavě běžného mobilu se s ní setkáváme poprvé. Jde o aplikaci pro opravdové mobilní šílence, zejména z ohledem na to, že mnoho standardních webů Sony Ericsson W550i nezobrazí a čtečka samotná má problémy se zadáváním některých kanálů (například toho našeho). I tak je navíc funkčnost čtečky omezená tím, že o novinkách na vašem oblíbeném webu se dozvíte jen jejím manuálním spuštěním v adresáři Menu\ Organizátor\ Aplikace.

Pro využití Sony Ericssonu W550i jako modemu slouží jen GPRS třídy 10 (4+2). Podpora technologie EDGE není pro tohoto výrobce klíčová a zaměřuje se hlavně na UMTS. Podle nás to tolik nevadí, ale mnoho uživatelů může kvůli absenci této technologie dát od modelů sony Ericssonu ruce pryč.

Sečteno a podtrženo

Proč ho koupit? kvalita MP3

1,3Mpix fotoaparát

rádio s RDS

design Proč ho nekoupit? cena

horší klávesnice

nemá paměťové karty

chybí EDGE

nepraktická konstrukce Kdy? listopad 2005 Za kolik? 9990 Kč včetně DPH

Mrzí nás, že inovace, které Sony Ericsson W550i přináší, nejsou dotažené úplně do konce. Internetový prohlížeč má problémy s načítáním stránek, čtečka RSS nezvládá některé kanály. Také horizontální držení mobilu při hraní naráží na nedostatečnou podporu některých her. I přesto oceňujeme pokusy posunout mobilní telefon zas o kousek dál.

Telefon jako takový se nám velmi líbí, ale nepraktickou konstrukci mu neodpustíme a musíme poznamenat, že jako vysouvák by byl o mnoho lepší. Startovní cena 9 900 korun se pak vzhledem k zaměření na mládež a 2Mpix konkurenci z vlastní stáje zdá trochu nadsazená. Až klesne na hranici osmi tisíc, určitě vyplní kapsy mnoha náročnějších studentů.