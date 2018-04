Sony Ericsson W550i - hudební novinka pro Evropu

Telefon je věrnou kopií dříve představeného modelu W600i, ale postrádá podporu EDGE. Ten je ovšem určen pouze pro americký trh, zatímco W550i by se měl dostat i k nám. Sony Ericsson ve své tiskové zprávě uvádí, že půjde o cenově dostupný model. Konkrétní cenu zatím neznáme, ale měla by se pohybovat okolo 11 000 Kč. Stejně jako u dříve představených telefonů je možné mobil využít pro hraní her v horizontální poloze.

Walkman mobil W550i je dodáván spolu s kvalitními stereo sluchátky, hudbu však lze přehrávat i přes stereo reproduktory telefonu. Podporuje standardní formáty MP3 a AAC. Interní paměť 256 MB umožňuje uložení 60 až 120 skladeb, které se do telefonu snadno nahrají pomocí počítače a přiloženého softwaru Disk2Phone.

S jeho pomocí lze soubory rovněž přehledně prohlížet, třídit, vyhledávat nebo mazat. Při poslechu hudby je příchozí hovor signalizován přímo ve sluchátkách. Rozhodne-li se ho uživatel přijmout, hudba se na dobu hovoru zastaví. Hudební přehrávač se ovládá samostatným tlačítkem a je možné ho používat i při vypnuté vysílací části telefonu, například při cestě letadlem. V takovém případě pak baterie přístroje umožňuje až třicetihodinový poslech hudby.

Displej má úhlopříčku 1,8“ a 262 tisíc barev. Pro obouruční ovládání se používají směrová tlačítka na levé a speciální herní tlačítko na pravé straně. Herní funkce lze okamžitě vyzkoušet na 3D hrách předinstalovaných v telefonu. Mezi ty patří Worms Forts: Under Siege 3D, Extreme Air Snowboarding a nová verze Midway’s Gauntlet určená pro více hráčů. Propojení mezi nimi zajišťuje technologie Bluetooth.

W550i je vybaven 1,3 megapixelovým fotoaparátem s čtyřnásobným digitálním zoomem. Pořízené snímky lze snadno sdílet díky MMS, Bluetooth, infraportu nebo připojením k počítači pomocí USB kabelu. Přístroj nabízí i internetový prohlížeč, který umožňuje buď kompletní zobrazení stažených stránek nebo jejich zobrazení přizpůsobené šířce displeje telefonu.

Telefon W550i lze mnoha způsoby přizpůsobit požadavkům a náladě uživatele. K dispozici budou výměnné kryty StyleUp, nebo lze stáhnout tapety, grafická schémata a animace ze serveru Fun & Downloads společnosti Sony Ericsson. W550i bude uveden na trh na začátku čtvrtého čtvrtletí 2005.

Mobilní operátoři a výrobci mobilů teď razí nový trend hudby v mobilech . Z mobilních telefonů se stávají i MP3 přehrávače. A první výsledky jsou už na světě. Sony Ericsson přišel s modelem nazvaným W800 - Walkmann . Dalším a Motorola spolupracuje s Apple na integraci iTunes do mobilů .

Charakteristika: