Sony Ericsson vypadnul z první pětky!

Společnost IDC zveřejnila před několika dny předběžné výsledky celosvětového prodeje mobilních telefonů za první čtvrtletí tohoto roku. Pro celý trh je příjemným zjištěním, že odbyt mobilních telefonů roste, oproti stejnému období loňského roku o 16,6 procenta. Celkem se v prvním čtvrtletí tohoto roku prodalo přes 107 milionů mobilních telefonů, takže letošní odhad 430 milionů se asi podaří bezpečně překonat. To je pro výrobce mobilních telefonů jistě dobré zjištění, neradují se ale všichni.

Mírný optimismus u Nokie a Motoroly

Skromné poplácání po zádech jistě v těchto dnech ovládlo kanceláře finské Nokie, která se přes absenci nových low-endových produktů podařilo bezpečně udržet první pozici a zhruba i tržní podíl. To samé v bleděmodrém platí i pro druhou Motorolu. Opět přibližně stejný podíl na trhu jako v loňském roce a k tomu mírně rostoucí prodeje, zhruba na úrovni růstu celého trhu. I v případě Motoroly platí, že s podzimní ofenzívou nových modelů lze očekávat další vylepšení prodejních statistik.

V Koreji je veselo

Špunty z lahví šampaňského létaly na korejském poloostrově, přesněji v jeho jižní části. Oba tamní největší výrobci, Samsung a LG si náramně polepšili. Samsung šlape na paty Motorole, jeho tržní podíl stále roste a jako jeden z mála si polepšil i v porovnání s posledním čtvrtletím loňského roku. Čtvrtý Siemens začíná ztrácet. Prodává sice zhruba ty samé objemy, ale vinou celkově rostoucího trhu začíná ztrácet. Na záda mu ale již nedýchá Sony Ericsson, ale jihokorejské LG.

Pozice Výrobce Dodávky Podíl 1 Nokia 38 150 000 35,5% 2 Motorola 16 700 000 15,5% 3 Samsung 13 200 000 12,3% 4 Siemens 8 000 000 7,4% 5 LG 5 620 000 5,2% Ostatní 25 916 000 24,1% Celkem 107 586 000

Dodávky mobilních telefonů od výrobců za 1Q/2003. Zdroj IDC.

Ne každé manželství se vydaří

Ano, je to tak, švédsko-japonské manželství Sony Ericsson nefunguje. Jak jinak si vysvětlit, že neustále ztrácí? Kdysi byl Ericsson světová trojka, dnes už není ani v první pětce. Ještě v roce 1997 měl 16 procent celosvětového trhu, dnes je pod pětiprocentním podílem. Na pátou příčku se probojovalo LG, které další posílení svých pozic očekává se svojí evropskou ofenzívou, kterou bychom měli poznat i na vlastní kůži v druhé polovině tohoto roku.

Růžová budoucnost jen pro někoho

Statistika IDC další pozice a tedy i přesný tržní podíl Sony Ericssonu nezveřejnila, na podrobné výsledky si ještě pár dnů budeme muset počkat. Už nyní ale lze vyčíst, jak se bude trh chovat ve zbytku roku. Celkově poroste, v tom jsou zajedno skoro všichni zainteresovaní. O pozici Nokie nemá cenu diskutovat. Druhá Motorola musí co nejdříve nabídnout své letošní nové modely, jinak jí bude Samsung hodně zatápět. Letos se na druhou příčku ještě nedostane, ale příští rok je boj na stupních vítězů otevřený. Čtvrtý Siemens se zatím své pozice obávat nemusí, i kdyby jej jednoho krásného dne LG předstihlo, tak další ztrácí už velmi mnoho. Co bude se Sony Ericssonem? Těžko říci. Se současnou obchodní a produktovou politikou to dál nepůjde, a pokud s tím něco neudělá, už teď mu můžeme dát sbohem. Spadne na úroveň menších výrobců, jako je Alcatel, Philips, Panasonic, nebo Mitsubishi. Mezi ty se možná protlačí některá čínská značka, domácí trh jí k tomu bohatě postačí.