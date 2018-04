Sony Ericsson Vivaz: symbianový krasavec s krví konkurence

Možná to tak na fotografiích nevypadá a zároveň chápeme, že hodnotit vzhled je velmi subjektivní záležitostí. Když jsme ale tenhle Sony Ericsson poprvé vzali do ruky, v duchu jsme si řekli "wow, tohle se bude líbit."

A dosavadní reakce našeho okolí nám dávají jen za pravdu. Zaoblené čisté linie bez zbytečných designových kreací na lidi skutečně působí, ve spojení s výraznou růžovou barvou je pozitivní dojem z telefonu ještě více umocněn. Je jasné, že tato barevná varianta zaujme spíše ženy, Vivaz má ale v zásobě hned další tři barvy: stříbrnou, modrou a černou.

Povedený vzhled telefonu podtrhují i netradičně vyvedené boky, které díky své úpravě vypadají průhledně a vytváří tím efekt drahokamu. Tento uhlazený styl narušuje pouze pár ovládacích prvků jako tradiční kolébka pro úpravu hlasitosti či netradičně dvě spouště - jedna pro fotoaparát, druhá pro nahrávání videa. Toto řešení jedni ocení, druzí odsoudí. Nám přijde praktické, jelikož dlouhý stisk tlačítek vyvolává i příslušné aplikace.

Snaha o čistý design je vidět i na protějším boku přístroje, kde našel své místo šikovně umístěný 3,5 mm Jack konektor pro připojení sluchátek. Je tu i systémový konektor microUSB určený mimo jiné pro nabíjení, čímž se Sony Ericsson připojuje k plánu na zavedení jednotných nabíječek.

Zapůjčený kousek byl předprodukčním vzorkem, přesto byla kvalita jeho zpracování na vynikající úrovni. Ať ale vypadá telefon sebelépe, jeho lesklá úprava mezi nejšťastnější rozhodně nepatří. Po pár hodinách používání byste takhle upatlané "něco" raději před okolím schovávali, než se tím chlubili. Snad na tom budou jiné barvy lépe.

Telefon asi nejvíce zaujme při pohledu zezadu. Zde je totiž netradičně umístěný objektiv téměř uprostřed přístroje. Je to zajímavé a originální řešení, které bychom - nebýt zjevné náchylnosti čočky fotoaparátu k poškrábání, upatlání a zanesení prachem - bezezbytku ocenili. Pravda je ale taková, že alespoň manuální krytka by se zrovna tady hodila.

Po sundání zadního krytu se dostanete nejen k baterii a slotu na SIM kartu, ale i slotu pro paměťovky typu microSD. Ten je naštěstí umístěn tak, že není nutné telefon pro výměnu karty vypínat. Sundání krytu za zas takovou překážku nepovažujeme.

Model Vivaz chce zaujmout hlavně multimediální výbavou. K tomu mu má pomoci již zmíněný vestavěný fotoaparát s rozlišením 8,1 Mpix a schopností natáčet HD videa. Výsledky rozhodně nevypadají špatně, i když - jak jsme již zmínili - máme v ruce předprodukční vzorek.

Paradoxem na tomto nadějném Sony Ericssonu je použitý operační systém. Firma po nevalném úspěchu se Symbianem UIQ pokorně přešla k mnohem úspěšnější platformě Symbian S60 vyvíjené konkurenční Nokií. Vivaz je tedy Sony Ericsson se střevy Nokie. Ještě před pár lety bychom se tomuto spojení vysmáli jako totálnímu nesmyslu.

Krok firmy ale vítáme. Symbian S60 je díky světové jedničce ve výrobě mobilů notoricky známý a rozhodně i velmi použitelný systém. Sony Ericsson ho navíc nijak nezmršil. Ponechal vše dobré a k obrazu svému upravil jen vzhled celého systému a některých jeho částí. Vylepšil navíc i schopnosti domácí obrazovky. Jistou výhodou je, že přístroj komunikuje se standardním PC Suite od Nokie a dalšími nástroji.

Zejména v jednom z pěti jejích režimů se firma inspirovala logikou známou například z Androidu. Nabízí pět ploch, mezi nimiž lze postupně přepínat tahem prstu či na ně přistupovat přímo pomocí ikonek zobrazených v horní části displeje. Oproti Androidu ale mají plochy již pevně přiřazené funkce, například sdružují oblíbené kontakty nebo nahlížejí přímo na komunitní server Twitter.

Zbytek systému zůstává stejný, sem tam se oproti Nokii jen nepatrně liší. To ale znamená, že i Sony Ericsson přebírá nešvary dotykových Nokií. Za jeden z nejzásadnějších považujeme nejednotnost v potvrzování jednotlivých položek v nabídce - jednou se stačí volby jen dotknout, podruhé ji nejdříve musíte označit a až poté potvrdit. Zvyknout si na to lze, ale zpočátku vás to bude doslova ... štvát.

I přes drobné výtky se nám novinka v podobě Sony Ericssonu Vivaz hodně líbila. O sympatie se přitom nepostaral jen design, ale také použitý systém, který i přes své zjevné nedostatky patří k nejrozšířenějším a tedy i nejznámějším operačním systémům na trhu. Sony Ericsson Vivaz je zkrátka telefon, který se jednoznačně povedl. Firma protentokrát nešlápla vedle a my se těšíme, až dostaneme k recenzi finální kousek.