Sony Ericsson vám zachrání řidičák

Řešením může být jednoduchá bondovka za pár set korun, nebo Bluetooth sluchátko, které se dá koupit za cenu pod tisíc korun. Pokud ale vyžadujete větší komfort, nejspíše dáte přednost pevné handsfree sadě zabudované přímo v automobilu. Zde ale narazíte na řadu nevýhod, jako je vysoká pořizovací cena a také nepřenosnost tohoto zařízení.

V poslední době se stává stále oblíbenějším řešením použití Bluetooth zařízení, které v sobě kombinuje komfort pevných sad i mobilitu přenosných zařízení. A právě takový je nový produkt z dílen Sony Ericssonu s označením HCB-100. Toto handsfree nevyžaduje žádnou instalaci, pouze se připne na sluneční clonu auta, nebo může posloužit i při běžném telefonování v kanceláři. Vysoká není ani cena, a tak jsme se na tuto novinku podívali blíže.

Strohý elegán

Design přístroje se nese v duchu futuristického a jednoduchého stylu výrobků značky Sony Ericsson. Kombinace stříbrno-černé barvy možná na první pohled neuchvátí, v interiéru vozu se ale toto bezdrátové handsfree stane elegantním a nenápadným doplňkem. Celé handsfree je integrováno do poměrně malé stříbrné krabičky o hmotnosti 89 gramů.

Přední části těla přístroje dominuje stříbrná tkanina ukrývající reproduktor o průměru necelých tří centimetrů. Po pravé straně je výklopný mikrofon, jehož černá barva je vyvážena přítomností loga výrobce na straně druhé. V horní části potom nalezneme čtveřici ovládacích tlačítek doplněných dvojicí informačních diod. Po pravé straně nechybí rolovací kolečko pro změnu hlasitosti, na protější straně je umístěn konektor pro nabíječku. Celkově působí zařízení velmi kompaktně a elegantně.

Důležitým prvkem je také spona, která slouží k připevnění tohoto handsfree ve voze. Primárně je určena k uchycení na sluneční clonu, při troše fantazie se dá ale najít i mnoho jiných míst, kde zařízení připevnit. Konstrukce poměrně masivní spony je provedena z ploché tenké oceli, která je velmi pružná a zajistí kvalitní a jisté uchycení. Zadní strana je doplněna také o čtveřici gumových špuntíků, které napomáhají k již tak dobré stabilitě.

Jednoduché ovládání je předností

K ovládání hovoru slouží rozměrná tlačítka, z nichž to pro odmítnutí slouží zároveň jako tlačítko pro uvedení přístroje do provozu. Při připnutí k sluneční cloně jsou snadno dostupná přímo nad hlavou řidiče a tak se stává ovládání velmi intuitivní. Ikona sluchátka na tlačítku pro příjem hovoru je mírně vystouplá, nic vás tedy nebude nutit k odpoutání pozornosti od dění před vozidlem. Stisk hlavních tlačítek pro ovládání hovoru je velmi jistý, doprovázený jemným cvaknutím.

Při prvním uvedení zařízení do provozu je nutné spárování s telefonem. To je velmi snadné pomocí jednoho stisku tlačítka. Při dalším zapnutí se již spojení provede automaticky. K zapnutí dojde po krátkém stisku tlačítka pro odmítnutí hovoru. Spárování s telefonem proběhlo vždy hladce a bez jakýchkoliv problémů. O úspěšném navázání komunikace jste informováni jemným cvaknutím i informační diodou.

Jsou podporovány standardy Handsfree i Headset, a tak můžete handsfree použít v podstatě s jakýmkoliv mobilním telefonem vybaveným technologií Bluetooth. Díky rozhraní pro barevnou identifikaci může handsfree snadno sdílet až pět osob.

Připevnit a vyjíždíme

Jak již bylo řečeno, nejvhodnějším místem pro umístění handsfree je sluneční clona. Díky nízké hmotnosti zařízení se nemusíte bát, že by se samovolně sklápěla. Zařízení drží na svém místě výborně, dokonce ani polní cesta na tom nic nezměnila. Spárování proběhlo vždy bez problémů, standardní dosah kolem deseti metrů je v interiéru vozu jen těžko využitelný. Pokud se ale rozhodnete použít toto handsfree mimo automobil, musíte počítat s nižší kvalitou zvuku při zvětšení vzdálenosti od telefonu. V okruhu sedmi metrů ale zůstává zvuk srozumitelný a bez praskání.

Reprodukce zvuku je dobrá a poměrně přirozená. Ovládání hlasitosti je díky postrannímu rolovacímu kolečku jednoduché. O dosažení krajní hodnoty zesílení jste informováni jemným pípnutím. Hlasitost byla dostatečná i při jízdě ve vyšších rychlostech. Zvuk je sice při nejvyšší hlasitosti poměrně chraplavý, je nutné ale říci, že stále velmi dobře srozumitelný. Při vyšší hlasitosti je reprodukce doprovázena také jemným šumem, zaregistrujete jej ale pouze při okolním tichu. Při běžné jízdě v automobilu jej ani nepostřehnete.

Drobné zklamání nastalo u citlivosti mikrofonu. Nebyl náchylný ani tak na okolní šum, jako především na vzdálenost od zdroje zvuku. Při umístění na sluneční clonu je výklopný mikrofon poměrné blízko úst, přesto si druhá strana často stěžovala na velmi výrazné kolísání kvality zvuku. Pomohlo sice na hlasivky trochu přitlačit, ale stále se zvuk zdál být jakoby vzdálený. Výborné kvality dosahoval pouze při mluvení přímo do mikrofonu, mírné natočení hlavy se ovšem velmi negativně projeví. Při běžných rychlostech je zvuk slyšitelný, jen budete v podezření, že používáte handsfree.

Co říci závěrem

Jako celek na nás nové handsfree od Sony Ericssonu udělalo velmi dobrý dojem. Díky malým rozměrům a velmi rychlé instalaci jej můžete vždy schovat před očima zlodějů v přihrádce automobilu. Do karet mu hraje především povedený design, kterým předčí většinu současné konkurence. Potěšilo nás kvalitní a jisté uchycení, výborná je také ergonomie ovládání.

Reprodukce zvuku byla na velmi vysoké úrovni, jediné co nás zklamalo, byla citlivost mikrofonu. Zajímavá se zdá být také cena, která by neměla překročit hranici tří tisíc korun. Na pultech obchodníků by se tento praktický pomocník měl objevit již v průběhu příštího týdne.