Sony Ericsson V800 - nové véčko pro 3G a GSM (preview)

Sony Ericsson dnes představil nové véčko s označením V800 (pro japonský trh s označením V802SE). O této novince se mluví již delší dobu, uváděno ale bylo označení Z1020. Tak se možná i telefon ve volném prodeji bude jmenovat, zatím představená varianta V800 je určena výhradně pro operátory ze skupiny Vodafone. V této chvíli není jasné, kdy Sony Ericsson verzi pro volný prodej představí, lze to očekávat ještě do konce roku. Podobně již letos Sony Ericsson nejdříve představil model F500i, který je také určen pro Vodafone a až s několikatýdenním zpožděním pak představil identický model K500i pro volný prodej. Vodafone je pro Sony Ericsson klíčový zákazník.

Sony Ericsson V800 je véčko určené pro provoz v sítích třetí generace UMTS. Telefon ale zvládá i provoz v pásmech 900/1800/1900 MHz sítí GSM. Fungovat tedy bude i u nás, ale samozřejmě vyjma videohovorů, které fungují právě jen v sítích třetí generace. V těch budou k dispozici i rychlejší datové přenosy, v sítích GSM pak bude k dispozici GPRS třídy 10 a možná i EDGE. O něm ale hovoří jen některé materiály výrobce, v přehledu funkcí tato technologie chybí.

Nové véčko Sony Ericssonu je o něco užší a tenčí, než starší model Z1010. Výška je u obou telefonů stejná. Přesné rozměry novinky jsou: 101,5 x 48,2 x 23,6 mm; Sony Ericsson Z1010 pak má rozměry: 101,5 x 54 x 28. Hmotnost telefonu je 128 gramů, pro porovnání hmotnost modelu Z1010 je 146 gramů včetně karty SIM a paměťové karty. Design telefonu je zdařilý, kombinuje barevný přední a zadní kryt se stříbrnými boky a vnitřní částí telefonu. Alfanumerické klávesy jsou pak tmavé. Na evropských stránkách Sony Ericssonu je jen černá varianta telefonu, na japonských i celostříbrná (bílá) a tmavě písková.

Oproti předchůdci má novinka jen jeden objektiv fotoaparátu. Ten je ale umístěn v kloubu a je otočný, takže jej lze použít jak pro focení, tak pro snímání při videohovorech. Statické fotografie lze pořizovat až do rozlišení 1,3 megapixelu a lze nahrávat i videosekvence. Okolo čočky fotoaparátu se nachází dvě diody blesku. Telefon má dva barevné displeje. K vnějšímu výrobce žádné podrobnosti neuvádí, pouze že je barevný - pasivní (CSTN), vnitřní je typu TFT a umí zobrazit 260 000 barev. Hlavní displej má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů. Výrobce se chlubí, že na každý displej lze dát jinou tapetu.

Výbava telefonu je bohatá a nechybí v ní asi nic, čím by se mohly pochlubit jiné telefony pro 3G na evropském trhu. Telefon má Bluetooth a infraport, podporuje paměťové karty Memory Stick Duo (v balení je karta s kapacitou 32 MB, podporovány jsou až karty 1 GB), má zabudovaný MP3 přehrávač a také MPEG4 přehrávač. Ve výbavě nechybí ani Java, editor obrázků a fotografií, šestnáctihlasé polyfonní melodie a všechny běžné kancelářské funkce, jako je budík, kalkulačka, kalendář, stopky, peněženka na hesla a další funkce. Telefon má samozřejmě i hlasitý odposlech, který je nutný pro videohovory.

Sony Ericsson V800 by se měl začít prodávat ještě před koncem roku, ale jen u operátorů ze skupiny Vodafone. U nás se asi jen tak prodávat nebude a to včetně varianty určené pro volný prodej (Z1020?). V České republice se totiž neprodává ani současný model Z1010, ač pro něj existuje kompletní lokalizace. Důvod bude především cenový, Sony Ericsson Z1010 by ve volném prodeji stál okolo 25 000 Kč a to je přeci jen hodně.