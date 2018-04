Sony Ericsson umí blogovat. Jak jste na tom vy?

Blog neboli internetový deníček je jednoduchá internetová aplikace umožňující sdílení vašich denních zážitků. Tento fenomén současného internetu ale přesahuje i hranice samotné sítě. - více zde

Založením svého deníčku můžete velmi rychle a bez jakékoli práce získat prostor nejen k vyjádření vlastních názorů, ale i k publikování fotografií či videí. V rámci komunity se navíc brzy seznámíte i s novými lidmi a zabavíte se tak ve chvílích nudy.

Bylo tak jen otázkou času, kdy se trend blogování objeví i v mobilních telefonech. Již dnes jsou na trhu dostupné nejrůznější aplikace, které s internetovými deníčky spolupracují. Až nyní ale přichází na trh telefon, který nabízí možnost blogování již v základu.

Model K800i od Sony Ericssonu inzeroval možnost blogování již při svém představení. Nikdo však nevěděl, jak chce švédsko-japonský výrobce možnost vedení internetového deníčku do přístroje implementovat. Cílem přitom byla naprostá jednoduchost a intuitivnost.



Blogování je dokonale zakomponováno do nabídky telefonu

To se také povedlo. Po zachycení žádané scény naleznete přímo v kontextové nabídce volbu Odeslat do blogu. Přitom se nemusíte starat o to, zda nějaký internetový deníček vůbec vlastníte. Při prvním použití se telefon o jeho založení postará sám.



Internetová aplikace nabízí široké možnosti

Po úspěšném odeslání fotografie vám přijde SMS zpráva, která obsahuje úvodní informace o vytvořeném blogu. Na uvedené internetové adrese vyplníte unikátní kód z přijaté zprávy a nastavení deníčku si upravíte dle svých představ. Blog přitom existuje i bez tohoto zásahu, avšak s nesmyslnou automaticky vygenerovanou adresou.

Pozor na data

Odesílané fotografie automaticky přizpůsobují svou velikost, při posílání vás ale telefon neupozorní na s tím spojené poplatky za data. Nezkušený uživatel se tak může značně podivit nad svým měsíčním účtem. Ideální je k vedení deníčku využívat některý z neomezených internetových paušálů. - více zde



Dashboard je hlavním rozcestníkem při práci s aplikací

Před samotným odesláním máte možnost k fotografii přidat libovolně dlouhý komentář a zvolit nadpis, který bude u vytvořeného příspěvku použit jako titulek. Vše je přitom maximálně jednoduché a vedení blogu je možná i mnohem snazší než tvorba MMS zprávy.

Naučte se anglicky

Internetový deníček pak naleznete na adrese blogspot.com/název blogu, kde vytvořené příspěvky vidíte téměř okamžitě po jejich odeslání. Samotná internetová aplikace je přitom velice jednoduchá a pokud již nějaký blog vedete, jistě se neztratíte.



Vytvoření nového blogu je velice jednoduché

Volit můžete z několika připravených vzhledů, zkušenější uživatelé si mohou vytvořit vzhled vlastní. Veškeré nastavení včetně tvorby a publikování příspěvků bylo přizpůsobeno i úplným začátečníkům. Pro lidi nedotčené anglickým jazykem bude ale správa blogu tvrdým oříškem. Češtinu totiž v nabídce jazyků nenaleznete.



Celým procesem vás provede intuitivní průvodce, problém může být anglický jazyk

Pokud blogování přijdete na chuť, není problém si v systému založit deníčků více. Veškerá vaše práce přitom začíná na Dashboardu, což se dá přeložit jako palubní deska. Jde o jednoduchý rozcestník k dalším možnostem blogu, který vám maximálně zjednoduší orientaci.



Ukázky práce se systémem

Tak to se povedlo

Blogování se Sony Ericssonem K800i je radost. Přístroj vás nezatěžuje zbytečným nastavováním a omezuje se pouze na komentáře k pořízeným fotografiím. Stiskem jediné klávesy pak příspěvek odpublikujete. Oproti nedávno testované aplikaci Netomat.com tak jde o maximální zjednodušení práce s internetovým deníčkem. Jeho vedení zvládne i osoba moderní technikou nedotčená. Jediná výtka směřuje jen na chybějící češtinu.