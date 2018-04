Sony Ericsson T68i - první fotografie

Minulý týden se na serveru aperfectaudience objevily první fotografie nového telefonu Sony Ericsson - T68i. Jak již název napovídá, jedná se o inovaci dobře známého modelu Ericsson T68. Novinka již ponese nové logo Sony Ericsson a oba telefony se od sebe mírně odlišují ve vzhledu a podsvícení displeje. Novinka má podsvícení světle modré, místo původní bílé barvy. Tvar obou telefonů je stejný, novinka má však trochu jinak řešen zadní kryt a také oblast okolo displeje a krytu reproduktoru. Jiná je také barva novinky, v případě prvních fotografií převažující modrá metalíza, ale lze předpokládat i jiná barevná řešení.

Další změny najdete až pod obalem. Nový Sony Ericsson T68i bude umět MMS, tedy multimediální zprávy, jako je například posílání obrázků ve formátu GIF, nebo BMP, či JPEG v rozlišení maximálně 80 x 60 obrazových bodů. Podporu EMS by však měli mít možnost si nechat dohrát do svých telefonů i majitelé původních Ericssonů T68. Novinka by měla podporovat i dekódování zvuku ve standardu AMR, který by u nás měl používat Paegas. Další novinkou by měl být webový prohlížeč ve formátu XHTML a podpora přehrávání video sekvencí ve formátu MPEG -4. Poslední zatím známou inovací bude zřejmě zlepšený management vnitřní paměti, který by měl poskytnout volný výběr v tom, jakým údajům dáte v paměti přednost (obrázky, kontakty, melodie a podobně). Detailní informace o všech inovacích u modelu T68i výrobce ještě oficiálně neprozradil, takže zatím není ani jasné, co vše bude možné přidat do stávajícího modelu T68. Zatím se můžete podívat na obrázky, které zhotovil autor s pseudonymem "Deadmen" publikující na serveru Esato.