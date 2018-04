Sony Ericsson T68i je i v Go sadě

Předvánoční boj o zákazníky již začal a na trhu se tak stále častěji objevují zajímavé nabídky mobilních telefonů. Do boje o zákazníka od včerejška vstoupil i Eurotel, který nabízí dvě nové Go sady a čtyři další zlevnil. Jistě velkým překvapením je nová Go sada s špičkovým telefonem Sony Ericsson T68i, který stále patří mezi ty dražší telefony na trhu. Nejinak je tomu i v případě nové Go sady, za kterou zaplatíte 15 995 Kč včetně DPH. S ohledem na běžnou cenu tohoto telefonu, který se v případě nedotovaného přístroje pohybuje v rozmezí 12 000 až 15 000 Kč, to je nabídka spíše průměrná.

Pokud nepotřebuje špičkový telefon, jako SE T68i, ale chcete barevný displej, má pro vás Eurotel další novou Go sadu. V té najdete telefon Panasonic GD67 a cena celé sady je 8 495 Kč včetně DPH. To je téměř stejně, jako u Oskara (samotný přístroj), který ale telefony neblokuje. U Oskara pak můžete tento telefon získat zhruba za polovinu výše uvedené částky, ale jen v tom případě, že se zavážete využívat některý z tarifů po dobu nejméně pěti měsíců. Nová Go sada s Panasonikem GD67 je velmi zajímavou nabídkou a v případě Eurotelu již můžete vybírat ze čtyř sad, v kterých jsou telefony s barevným displejem.

Nejlevnější je Philips Fisio 820 za velmi příznivých 7 495 Kč, následuje Panasonic GD67 za 8 495 Kč a pokud patříte mezi náročnější zákazníky, můžete vybírat mezi Sony Ericssonem T68i za 15 995 Kč a Nokií 7650 za 15 495 Kč.

Eurotel od včerejška zlevnil i čtyři další předplacené Go sady.

Alcatel OT511 nyní stojí 5 495 Kč, Siemens M50 4 995 Kč, Ericsson T65 6 495 Kč a Nokia 5210 8995 Kč. U Alcatelu ušetříte 2 000 Kč, u Siemensu dokonce 3 000 Kč, Ericsson je levnější o tisícikorunu, stejně jako Nokia 5210. V případě nákupu v on-line shopu na stránkách Eurotelu ale není rozdíl ve všech případech tak veliký. Přesto je jasné, že předvánoční čas přináší zajímavé a často i výhodné nabídky, kterých asi bude s blížícími se svátky přibývat.