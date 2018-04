Sony Ericsson T68i – Ferrari mezi mobily (recenze)

Mobil Sony Ericsson T68i rozhodně není určený nepříliš náročným zájemcům o levnější a středně drahé telefony – je to špička mezi mobily a tomu také odpovídá vyšší cena. T68i je pokračovatel staršího Ericssonu T68m a zdá se, že si povede ještě lépe než jeho starší bratr.

Značka Ericsson byla vždy ve světě mobilních telefonů synonymem pro maximum funkcí a nových technologií. V říjnu loňského roku sice došlo ke sloučení divizí mobilních telefonů Ericssonu a Sony do jedné společnosti Sony Ericsson Mobile, ale špičkové telefony budou i nadále vycházet od původního vývojářského týmu Ericssonu, zatímco Sony se bude věnovat spíše low-endovým (CMD-J7/70) a zábavním (CMD-Z700) mobilům. A nic na tom nezmění ani nová loga Sony Ericsson na všech telefonech, protože filozofie ovládání zatím vždy prozradila, kde mobil vznikl.

O Sony Ericsson T68i se určitě nedá prohlásit, že umí vše, co by dnešní mobil mohl umět. Oproti Ericssonu R520m, podle mnohých nejlepší Ericsson všech dob, mu totiž chybí například hlasité hands-free a senzor, který automaticky rozpoznal, jestli máte telefon u ucha nebo na stole, a podle toho mezi HF a sluchátkem inteligentně přepínal. Také podporu prostředí Java (J2ME) byste u T68i hledali marně. Na oplátku ale máte k dispozici například multimediální zprávy (MMS), rozšířené (EMS), e-maily nebo chat, což dělá z T68i jedničku v mobilním „messagingu” a díky skvělému organizéru se T68i výborně hodí i jako manažerský mobil.

Design, který se bude líbit

Vývojáři Ericssonu už dávno přestali dělat své mobily hranaté, nicméně jenom postupné a zdrženlivé zaoblování je stále ještě na T68i vidět. Ale to rozhodně není na škodu – naopak. Tvarové provedení asi nezaujme všechny, ale díky oblouku kolem displeje a vykrojení u klávesnice se vám bude mobil dobře držet a po pár dnech nepřipustíte, že by ideální tvar mobilu mohl být vůbec jiný. Jenže to je vlastnost snad už téměř všech dnešních telefonů; jde především o zvyk.

Kryt T68i je z matného plastu. Šedobílý plast ovšem vůbec nevypadá jako levný bakelit a stříbrné klávesy s kovově (podle Sony Ericssonu polárně) modrou plochou okolo displeje na pohled dokonce působí jako kovové. Povrch je docela odolný vůči poškrábání – přesněji řečeno odolal týdennímu intenzivnímu používání, což se o všech recenzovaných mobilech a zejména o jejich displejích říct nedá.

Sony Ericsson T68i má Li-Pol baterii, která slibuje výdrž 195 až 390 hodin v pohotovostním režimu a 3 až 12 hodin hovoru. Údaje jsou velmi divoké, ale dá se jim věřit. T68i má barevný displej, který je velkým žroutem energie, velké množství paměti, a i když to tak při pohybu v menu nevypadá, tak i velmi rychlý procesor. To vše se na spotřebě podepisuje, a proto v závislosti na intenzitě používání mobilu a používaných funkcích kolísá i výdrž. Pokud ale s mobilem nebudete dělat vůbec nic, než že ho necháte zapnutý na stole, potom se na maximální dobu výdrže spolehněte.

Vždy můžete zjistit s přesností na minuty a hodiny, kolik doby hovoru či pohotovosti vám ještě zbývá. Stačí, když si na displeji s pomocí posuvné klávesy na boku nebo vyvolání menu Stav po stisku kontextové klávesy zobrazíte informace o zbývající časech hovoru a pohotovosti. Počítejte s odchylkou 20 % oproti ukazovanému stavu směrem dolů. Ovšem po čase se mobil naučí lépe odhadovat a informace budou přesnější – zkušenosti s jinými Ericssony říkají, že se tak stane již po několika týdnech.

Ovládání podle Ericssonu

Pod poměrně velkým barevným displejem (256 barev, 30,3 x 24 mm, 101 x 80 bodů, 5 až 8 řádků, velikost si nastavujete sami) je klávesnice. Pro vstup do menu a pohyb v něm slouží pětisměrný joystick, potvrzování a odmítání dialogů provádíte klávesami Yes a No. K dispozici máte ještě korekční klávesu C a klávesu pro vyvolání kontextového menu. Na boční straně je posuvná klávesa sloužící k regulaci hlasitosti nebo pohybu v menu.

Pokud jste již někdy používali nějaký Ericsson, nebudete mít s ovládáním potíže. V menu se velmi pohodlně pohybujete s pomocí joysticku. K dispozici máte čtyři směry (v některých podmenu fungují jenom dva – nahoru a dolů) a možnost joystick stisknout, čímž nahrazujete klávesu Yes. Úvodní obrazovka menu vypadá jako plocha Windows – devět srozumitelných grafických ikon. I dále vám bude připadat prostředí známé; pohybujete se totiž v klasickém rozbalovacím menu, které znáte z počítačových programů. Telefon s vámi komunikuje prostřednictvím dialogových oken, na která odpovídáte Yes (Ano) nebo No (Ne). Jednodušší to už zřejmě být nemůže. Přesto se nám ale zdálo, že u starších Ericssonů bylo řazení jednotlivých položek do podmenu logičtější. U T68i totiž najdete zvukový záznamník v menu Zábava a hry. My jsme tuto funkci zpočátku mylně hledali v menu Organizátor...

Menu je plně počeštěné. Na českých výrazech se nám ovšem něco nezdálo. Možná je to jenom naše úchylka, ale raději jsme používali v mobilu angličtinu pro menu (nijak to neomezuje používání české T9 při psaní), protože názvy položek tak byly přirozenější. Přišlo nám, že počeštění bylo až příliš násilné a ne příliš přirozené. Což je ale bohužel problém i některých jiných dnešních telefonů, jejichž předchůdci měli lokalizaci velmi povedenou.

Základem je telefonování

Telefonní seznam v mobilu má kapacitu 510 záznamů. Každý záznam může obsahovat pět dalších čísel (domů, do práce, mobilní, faxové a jiné). Jedno z čísel si můžete nastavit jako přednastavené – to se vytočí, pokud při volbě kontaktů podržíte delší dobu klávesu Yes. Pokud ji jenom stisknete, budete si moci vybrat, na které číslo chcete volat. Vedle telefonních čísel můžete mít u každého kontaktu zadanou ještě e-mailovou adresu, adresu webové či wapové stránky, titul a jméno společnosti. V menu Možnosti si můžete nastavit, které položky chcete zobrazovat (nepotřebujete vidět ty, které nepoužíváte, obrazovka je pak přehlednější). Také pokud vidíte u každého kontaktu jenom tři čísla, změňte nastavení v tomto menu.

Určitě by nebylo špatné, kdyby telefonní seznam pracoval podobně jako u Nokií – tam nejste omezeni pevným nastavením typu telefonního čísla, ale můžete zadat třeba pět mobilních čísel. Ovšem pokud synchronizujete telefonní seznam například s Outlookem (čeština funguje bez problémů...), potom vám to může být jedno. Ten totiž také nepodporuje více typů telefonních čísel.

Upravte si mobil k obrazu svému

Sony Ericsson T68i má poměrně velké možnosti personalizace. Začít můžete v telefonním seznamu v telefonu tím, že k některým kontaktům přiřadíte jiné vyzváněcí melodie, abyste již po zvuku poznali, kdo vám volá. Melodie si také můžete sami editovat vestavěným Skladatelem, nebo si je stahovat z internetu či nechat poslat textovkou. Kontaktům v telefonu můžete přiřadit i obrázek (může to být klidně i upravená fotka).

K dispozici máte i vlastní menu, kam si můžete zařadit libovolnou položku z menu mobilního telefonu. První položka vlastního menu je přístupná po podržení joysticku v levém směru. Pozůstatek z Ericssonů jsou již tradičně bohatě nastavitelné vyzváněcí profily (nastavovat můžete od vyzvánění, hlasitosti přes filtr hovorů až po přesměrování). Nově máte k dispozici také schémata. To když se vám nelíbí přednastavené barvy v menu a obrázek na pozadí. V mobilu je několik přednastavených schémat. Další si sice nemůžete upravit v mobilu, ale můžete si je vytvořit na stránkách Sony Ericsson určených pro uživatele (registrace je zdarma). Měnit si můžete i obrázek na pozadí barevného displeje, kontrast a velikost písma – možností tak máte opravdu spoustu.

Skutečně mnoho zpráv

Že dnešní mobily umí posílat textové (SMS) a rozšířené (EMS) zprávy, to už nikoho nepřekvapí. Sony Ericsson T68i ale umí posílat i multimediální zprávy (MMS). Čeští operátoři zatím MMS v dohledné době nechystají, takže je vám podpora MMS k ničemu, ale v mobilu je již několik hotových MMS, na kterých se alespoň můžete seznámit s tím, co tato nová technologie dovede. Možná teď v diskusích tvrdíte, že MMS a EMS používat nebudete. Ale na tomto názoru přestanete lpět v okamžiku, kdy oba typy zpráv vyzkoušíte (u MMS určitě). Ve zprávách najdete i další funkce, jako je chat nebo dlouhé zprávy.

Jedním z nejkontroverznějších témat u T68m byla česká T9, která ovšem psala s diakritikou, a zmenšila tak maximální velikost jedné zprávy na přibližně 70 znaků. U T68i máte českou T9 a diakritiku si můžete vypnout. Ovšem nejásejte. V drtivé většině případů vám mobil ihned nabídne slovo, které chcete, a nemusíte se namáhat výběrem jiného. Pokud už k tomu ale přece jenom dojde, potom listujete mezi slovy, které nedávají v češtině vůbec žádný smysl a které jsou skutečně jenom kombinací možných znaků založených zřejmě na nějakém algoritmu, který skládá slova z možných slabik. Určitě by T68i prospělo, kdyby někdo protřídil slovník a odstranil evidentní nesmysly. Méně je v tomto případě opravdu více.

Českou T9 můžete používat i při psaní e-mailů. Pro výběr slov můžete použít klávesu 0 a nebo joystick. Při psaní si dejte pozor – interpunkční a speciální znaky jsou při aktivované T9 umístěné pod klávesou #, zatímco při vypnuté T9 je najdete klasicky pod 1. Hvězdička slouží pro přepínání velikosti písmen. Zpočátku byl problém si na odlišnou filozofii T9 oproti Siemensu S45 nebo Nokii 6210 zvyknout, ale to trvalo jenom několik dní. Ostatně u mobilů platí podobně jako jinde – po čase si zvyknete téměř na cokoliv a nepřijde vám to tak divné jako na začátku.

Zmiňované e-maily můžete přijímat a odesílat prostřednictvím protokolů POP3/IMAP a SMTP. Ke zprávám můžete přiložit i přílohy (například obrázky, které máte v mobilu). Česky odesílané zprávy se posílají v nesprávném kódování ISO-8859-1, přičemž pro češtinu se považuje za standard ISO-8859-2. Pokud takovou poštu čtete v Outlooku, jsou zobrazené české znaky bez problémů. Také jiné programy, které kódování ISO-8859-1 podporují (je jich spousta), problémy mít nebudou, protože kódování je správně označené v hlavičce e-mailů, takže se češtiny vůbec bát nemusíte.

Zábava a hry

Ani ten největší technický nadšenec nebo manažer není imunní proti hrám v mobilech. T68i jich má rovných 8. Mezi hojně zastoupené karetní hry patří Arimona, Four piles, North teritory a Yukon struggle. Výborné jsou i lodě (Naval fleet), které jste možná hrávali ve škole při nudných hodinách. Nechybí ani na mobilech populární reversi (Contrary), logická hra Q a Erix – v této hře máte za úkol zmenšovat plochu, po které se odráží kulička. Samozřejmě když se trefí do ještě neohraničené plochy, tak ztrácíte život.

V mobilu máte galerii obrázků, které můžete používat pro MMS, jako pozadí displeje nebo je posílat e-mailem. Můžete je získávat také z digitálního fotoaparátu CommuniCam MCA-20, jehož recenzi přineseme zítra (starší MCA-10 jsme recenzovali zde ). Obrázky také můžete sami kreslit – k dispozici máte editor. Sony Ericsson T68i podporuje formát JPEG a GIF, takže nebudete mít problém ani tehdy, když si tyto obrázkové soubory stáhnete do mobilu z wapových stránek.

Zorganizujte si čas jako v Outlooku

Jednou z nejsilnějších zbraní, která vás možná přesvědčí o pořízení si T68i, je velmi dobrý organizér a související funkce. Začněme těmi jednoduššími, které najdete ve stejném menu jako kalendář a úkolovník. Jsou to stopky, časovač, kalkulačka, záznamník různých kódů a třeba také budík. T68i má opravdový budík, který si můžete přizpůsobit. Můžete si nastavit jednorázový budík, který zazvoní jen jednou. Spousta u nás velmi populárních mobilů více nedokáže. Můžete si ale nastavit také opakující se budík, kde si nastavíte i dny, kdy se bude aktivovat. Není tak problém se nechat budit jenom v pracovní dny nebo po následující čtyři dny po sobě apod.

Vedle hlasového záznamníku máte možnost si v mobilu ukládat i textové poznámky. Až dosud jste pro to možná používali složku šablon pro textové zprávy, takže konečně budete mít poznámky na rozumném místě. Síla organizéru se ale skrývá v menu Kalendář. Tam si totiž můžete zobrazit denní přehled událostí a úkolů, týdenní přehled s vyznačenými časy, kdy vás čeká nějaká událost, měsíční zobrazení, přehled jenom všech úkolů, nastavovat připomínání, typy událostí apod. Nastavovat můžete i takové drobnosti, jestli se má týden zobrazovat jako pět pracovních dnů, nebo všech sedm.

Síla organizéru ale vynikne při synchronizaci s osobním počítačem. My jsme vyzkoušeli Outlook a byli jsem velmi spokojení. Do mobilu se přenese vše, tedy nejen informace o připomenutí, ale také strukturovaně i název události, místo konání a také poznámky, které jsou neméně důležité. Synchronizace navíc funguje oběma směry a dělá z T68i nejen hračku, ale skutečný nástroj. Synchronizovat navíc můžete i s internetovým serverem, který tuto funkci podporuje (prostřednictvím SyncML).

Připojte se k čemukoliv

Když se dnes mluví o možnostech mobilů se k něčemu připojovat, začne padat velké množství zkratek. Nejinak tomu musí být i v tomto odstavci. A zkratek je opravdu hodně. Pro připojení k počítači můžete použít kabel, IrDA nebo Bluetooth. Pro připojení k internetu máte vedle klasického datového spojení i HSCSD (28,8 kb/s, 2+1) a GPRS (40,2 kb/s, 3+1). Vedle těchto zkratek si připište ještě vCard pro posílání vizitek a SyncML pro synchronizaci. Jinými slovy – těžko dnes najdete zařízení (server, počítač, PDA nebo jiný mobil), se kterým by se nedokázal Sony Ericsson T68i domluvit.

Jinou otázkou je, nakolik je komunikace spolehlivá. Firmware je zatím poměrně nový a bylo by skutečně neobvyklé, kdyby se neobjevilo několik drobných chybiček, které v konkrétních případech budou dělat problémy. My jsme je v redakci neměli a nebude je mít drtivá většina uživatelů. Vyloučit se ale nedají.

Možná ani nevíte o tom, že tento mobil potřebujete

Pokud si kupujete nový mobil a rozhodujete se mezi T68m a T68i, neváhejte si pořídit rovnou T68i. T68m sice budete moci zřejmě od konce května upgradovat na T68m, ale zůstane vám starý design (nový je rozhodně lepší) a také budete pracovat se starým hardwarem. Spoustu uživatelů bude jistě zajímat, jak je na tom T68i s rychlostí. Pokud přecházíte z jiného, pomalejšího Ericssonu, potom vám rychlost přijde závratná. Pokud ale používáte i jiné mobily, jako je například Siemens S45 nebo Nokia 6210 (což je případ autora), potom vám přijde menu pomalé. Ale ne natolik, aby bránilo používání – jako už poněkolikáté musíme dodat, že se na rychlost dá zvyknout a v případě T68i je zvykání si opravdu příjemné.

T68i si asi nekupujte, pokud nechcete zaplatit poměrně vysokou částku (20–21 tisíc korun s DPH). Ericssony T39m nebo R520m vám nabídnou podobnou užitnou hodnotu za zlomkovou cenu. Jenže už se nevyrábí a pouze se doprodávají zásoby. Nedá se ale říci, že je T68i předražený – funkčně jde skutečně o unikát, který v případě, že vás přesvědčí, bude zřejmě dobrým pomocníkem. Ale na druhou stranu – skutečně to není mobil pro každého. Když srovnáme T68i se světem automobilů, je to podobné. Jezdit můžete v čemkoliv, ale pokud budete chtít skutečně exkluzivní automobil, a to i výkonem, potom se do pořadníku na Ferrari stejně zapíšete. Rozdíl tu přece jenom je – T68i koupíte i bez čekání.