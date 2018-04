Sony Ericsson T66 – opravdový mobilní kolibřík (recenze)

Jestliže si pořizujete mobil podle jednoduchých schémat (nejmenší/véčko/nokia), potom to máte jednoduché – nejlehčí mobil pro GSM na světě se jmenuje Sony Ericsson T66 a koupíte ho v prodejnách mobilních telefonů za 15 – 16 tisíc korun. T66 také patří k jedněm z nejmenších mobilů. I když v tomto kritériu už je konkurence větší, protože mobily jsou různě tlusté, široké i vysoké.

Dělat ještě menší mobily, než je právě recenzovaný Sony Ericsson T66 nebo konkurenční Alcatel OT 511/512, už nemá smysl. Je sice možné vyrobit displej s menšími rozměry a větším rozlišením, menší baterii s větší kapacitou, potřebnou elektroniku vměstnat do tří čipů, jenže uživatel by potom musel klávesy mačkat prostřednictvím zvláštního ukazovátka a kvalitu displeje by si vychutnával s lupou v ruce. Zatímco mobily se zmenšují a již se přiblížily hranici ergonomie, lidé naopak rostou a začínají jim naopak chybět mobily, které by byly použitelné spíše pro menší děti a starší lidi se zhoršeným zrakem.

S funkcemi to nepřehání

Sony Ericsson T66 je mobil jednoznačně určený k tomu, aby svého majitele reprezentoval. Své místo bude mít v dámských kabelkách i kapsách pánských večerních obleků – je malý, lehký a vůbec vám nebude překážet. A pro pár příchozích hovorů nebo zavolání taxi vám rozhodně bude stačit. I když je pravda, že obě barevné provedení (hnědostříbrné i růžovoperleťové) jako příliš luxusní nevypadají. Kovově stříbrná nebo matně černá zkrátka mají svůj šarm. Jenže – my v redakci možná nemáme vkus; stejně jako ho možná nemá ani designér T66. Nebylo by potom lepší, kdyby měl T66 výměnné kryty? Podobně jako majitelé luxusních Nokií by se každý mohl zvolit, jak bude jeho mobil vypadat. Možná nemáte výměnné kryty v lásce, ale právě určení T66 k této možnosti jednoznačně vyzývá.

T66 si zřejmě nepořídíte kvůli práci. Nemá GPRS, nemá ani infraport – natož bluetooth, které považuje Sony Ericsson u nových mobilů za standard. Jestliže ale máte na to, abyste si T66 pořídili, potom určitě budete mít na to, abyste si koupili i slušný pracovní mobil. Ostatně, stejně dříve nebo později budeme nosit více mobilů – odolný do přírody, stylový do společnosti a high-end do práce.

Rozumný displej, malé klávesy

Mobil je celý z plastu – to je daň za to, že je tak lehký. I když konstrukce nepůsobí robustním dojmem a při silnějším stisku se mobil zkroutí, rozhodně nikde nic nechrastí (škarohlídi by dodali, že ani přes to, že T66 se vyrábí ve Finsku...). Baterie je ukryta pod zadním krytem; pod ní je vložena karta SIM. Při sundávání krytu baterie i zasouvání karty SIM si raději přečtěte návod. Předejdete tak chvilkám stráveným přemýšlením nad tím, jak to konstruktéři mysleli.

Takže, kryt se sundává prostým tahem – logo Ericssonu na zadní straně rozhodně nemačkejte, nanejvýše za něj při tažení krytu zapřete prst. Také kartu SIM nemusíte vkládat do malého prostoru pod baterií s pinzetou a šroubovákem v ruce (bez těchto pomůcek vaše prsty zaplní celý prostor). Stačí si povšimnout malé škvíry na straně mobilu (při nasazeném krytu je schovaný) – do ní kartu SIM pohodlně zasunete.

Displej je vzhledem k samotným rozměrům mobilu poměrně velký. Vejde se na něj až pět řádků textu. Nemůžete ovšem měnit velikost písma. Displej je jednobarevný – černá grafika na zeleném podsvícení. To přitom není aktivní, jak je u bývalého Ericssonu zvykem, ale pasivní. Zajišťují ho čtyři diody (dvě nahoře, dvě dole). Na displeji kromě základních ukazatelů síly signálu a kapacity baterie vidíte ještě název sítě, čas a můžete si nechat zobrazit jako šetřič obrazovky libovolný obrázek z paměti telefonu. Přesné informace o stavu baterie a předpokládaných časech výdrže v minutách zjistíte po použití posuvného tlačítka na levé horní straně mobilu.

Klávesnice má vedle číselné části šest ovládacích tlačítek. Yes a No slouží k potvrzování či odmítání (Ericsson se na všechna nastavení dotazuje otázkou, na kterou lze takto jednoduše odpovědět). Klávesa c vám poslouží při mazání zadaného textu. Kontextové menu spustíte po stisku klávesy mezi Yes a No a s pomocí šipek se budete pohybovat v menu. Celé ovládání je velmi intuitivní a podle našich zkušeností si na něj zvyknete velmi rychle. Celé menu je také přehledné a ve stylu Windows, takže si nemusíte příliš pamatovat, co kde najdete – je to zřejmé.

Mužská ruka bude mít ovšem s používáním kláves problémy – jsou příliš malé a poměrně často se vám stane, že se přehmátnete. Když jsme psali preview, tak jsme si toho příliš nepovšimnuli. Jenže to jsme se na používání mobilu příliš soustředili. Při rutinním používání se vám často stane, že stisknete jinou klávesu, než kterou jste chtěli. Velmi špatně také reagují tlačítka Yes a No. Při přijímání hovoru jsme totiž museli klávesu tisknout několikrát, než mobil zareagoval. Nezáleželo přitom na tom, jestli jsme ji tisknuli uprostřed nebo na jedné straně; problémy přetrvávaly.

Co by dnešnímu mobilu chybět nemělo...

GPRS a WAP – to jsou dvě zaklínadla, kterými se mj. Sony Ericsson ohání. To druhé (WAP) samozřejmě T66 má, ovšem na GPRS si nechte zajít chuť. Stejně tak chybí HSCSD – spokojit se musíte s maximální datovou rychlostí 14,4 kb/s. To by se ale u stylového mobilu, který stejně nemá infračervený port ani bluetooth, dalo ještě přežít. Více už vám bude chybět velký telefonní seznam. Ten v T66 sice má 250 záznamu, ale jenom jednopoložkových.

Za co určitě můžeme T66 pochválit, je sekce textových zpráv. Podporuje EMS, SMS chat, dlouhé zprávy. Vedle toho možná ani příliš nevadí, že systém T9 nemá český slovník. I když na druhou stranu, dnes už to všichni od nového mobilu čekají.

Proč nemá T66 GPRS a další moderní funkce?

Při pohledu na možnosti telefonu a do menu se neubráníte dojmu, že jste možná už telefon s podobnými schopnostmi drželi v ruce. Po chvilce vzpomínání jsme si vybavili Ericsson T29. Rozdíly mezi schopnostmi obou mobilů sice existují, ale v zásadě jsou si podobné (EMS, podobná reálná doba výdrže, struktura menu).

Podle našich informací neobsahuje T66 spoustu funkcí právě kvůli tomu, že je celý mobil lehký a malý. Čip pro GPRS totiž vyžaduje velmi dobré chlazení – při přenosu dat se zahřívá. To by zřejmě u T66 současnými technologiemi realizovat nešlo. Také rychlejší procesor a větší paměť pro vícepoložkový seznam vyžaduje dobrý odvod tepla. Kdyby měly být navíc přítomné další čipy pro bluetooth a například i pro onu větší paměť, asi by se vývojářům nepodařilo vyrobit nejlehčí mobil pro GSM, ale jenom další Nokii 6510. Právě kvůli pomalejšímu procesoru a menší paměti vypadá menu tak, jak vypadá (ale je pro změnu hodně rychlé), a jsou přítomné ty funkce, které v mobilu jsou.

Hry a vyzvánění

Vedle již zmiňovaných obrázků si můžete přes EMS nechat poslat i vyzvánění. T66 zatím neporušuje tradice a podporuje tradiční mix melodií a pípání. Vyzváněcích melodií (tónů) tak máte k dispozici 22, z toho 8 si můžete libovolně editovat nebo nechat poslat. V mobilu jsou i tři vestavěné hry. Karetní hra Pyramid, bourání zdí Smash a logická hra Mill.

Další funkce podle Ericssonu

I když se mobil prodává pod značkou Sony Ericsson, je z něj zřejmé, že jde především o Ericsson. Svědčí o tom loga i nápisy na obou stranách telefonu a také typické funkce – podpora telefonních karet, paměť na kódy nebo třeba vlastní menu. To vše jsou jistoty, které zde zkušení uživatelé této značky najdou. I když mnoho z nich nebude skrývat zklamání, že čekali více.

Jak už jsme naznačili na začátku článku, od T66 rozhodně neočekávejte víc, než že je to nejlehčí a jeden z nejmenších mobilů, určený především jako stylový, a ne manažerský mobil. Pokud to přijmete jako fakt a budete akceptovat podle našeho názoru i poměrně vysokou cenu, potom je to mobil přesně pro vás.