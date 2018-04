Sony Ericsson T66 – nejmenší mobil (preview)

Bude zajímavé sledovat, jak jiní výrobci odpovědí na Sony Ericsson T66. Je to totiž nejmenší a nejlehčí mobil určený pro sítě GSM, který se v tuto chvíli prodává. A i při pohledu na parametry připravovaných mobilů to vypadá, že si tento primát ještě delší dobu uchová. Mobily už se totiž příliš zmenšovat nedají – ne že by to byl technický problém, ale prsty uživatelů už menší nebudou. A dokud nebude možné telefony plně ovládat hlasem nebo myšlenkou (i taková řešení založená na snímání EEG již v laboratořích existují), budeme muset používat klávesnici.

S miniaturizací klávesnice se společnost Sony Ericsson vyrovnala paradoxně lépe než v případě většího a staršího T39m. Ze vzorku čtyř mobilních telefonů, které jsme měli možnost během krátké doby srovnat, se umístila klávesnice T66 na druhém místě za Nokií 6210 a před Ericssonem T39m a Siemensem S45. Na delší seznámení s tím, jak se na Sony Ericssonu T66 píšou textové zprávy, a obecně s kvalitou klávesnice si ale budete muset počkat, až vydáme recenzi. Klávesnice T66 každopádně bude u případných zájemců i odpůrců nejdiskutovanějším tématem. Už v naší redakci dokázala T66 polarizovat krátkodobé uživatele do dvou skupin podle pohlaví – kolegyně se shodly, že klávesnice je malá, ale pohodlná a nečiní jim žádné problémy. Naopak kolegové měli problém s velikostí svých prstů, byť uznali, že při troše soustředění se na klávesnici psát dá, a to docela pohodlně.

Displej malými rozměry netrpí. Vejde se na něj pět řádků textu. V základním zobrazení vidíte všechny podstatné informace (síť, ukazatel stavu baterie a signálu, čas, přesměrování apod.). Na displeji můžete mít i menší obrázek – ten je ovšem použit jako jakýsi pseudošetřič obrazovky, nefunguje jako klasické pozadí. Výtku musíme udělit podsvícení displeje. Displej není aktivně podsvícený, jak je zvykem u posledních mobilů Sony Ericsson, ale pasivně – v dolní části displeje jsou dvě zelené diody; dvě jsou nahoře.

Na to, že by mělo jít o luxusní model, mobil vůbec působí levným dojmem. Celý je totiž z plastu (díky tomu má pouhých 59 gramů), což vedle kolegy při prvním pohledu na mobil k dotazům, jestli to náhodou není maketa. Možná je to ale problém námi testovaného kusu v hnědém provedení – růžově perleťová varianta, která se bude ještě vyrábět, zřejmě působí mnohem lépe (alespoň na fotografiích). Mimochodem, velmi nás překvapilo, že na krabici od T66 je napsáno Made in Finland. Inu, časy se mění...

I když se T66 začíná prodávat až nyní, první fotografie a informace o telefonu se objevily již loni na podzim. Návrh funkcí telefonu a příprava výroby zřejmě proběhly již loni, a proto také telefon nepodporuje dnes běžné funkce – GPRS, Bluetooth či IrDA. Možná namítnete, že podobné funkce nemá spousta jiných mobilů, které se začaly prodávat teprve nedávno, jenže bývalý Ericsson, dnešní Sony Ericsson, tyto funkce považuje za standardní výbavu. Stejně jako EMS, které T66 samozřejmě podporuje.

Sony Ericsson T66 podporuje vedle rozšířených zpráv (EMS) i dlouhé textové zprávy a SMS chat (je kompatibilní se staršími Ericssony a Nokiemi). V námi testovaném mobilu jsme našli i podporu systému rychlého psaní T9 – ovšem bez českého slovníku. Překvapila nás také změna při psaní interpunkčních znamének a speciálních znaků. Již je nenajdete pod klávesou 1, jak bývalo u Ericssonů dobrým zvykem, ale pod klávesou #. Není to nic zásadního, ale pokud máte zažité jiné umístění, může vás to překvapit.

Pokud máte o T66 zájem, potom si v tuto chvíli připravte přibližně 15 – 16 tisíc korun. Přesně za tolik se již T66 objevila v cenících prodejců; zanedlouho začnou mobil jistě prodávat i operátoři. Připravte se ale na to, že nekupujete špičkový mobil plný funkcí, na který jste si u Sony Ericsson možná zvykli, ale konkurenci stylových Nokií 8210 a 8310. Jestli se Sony Ericsson trefí do vašeho vkusu, to již ponecháme na vašem posouzení.