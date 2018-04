Sony Ericsson T630 - mobil, který nezestárne (dlouhodobé zkušenosti)

Sony Ericsson T630 je mobilní telefon s téměř nestárnoucím designem. Na jeho krytech nenajdete žádné extravagantní křivky ani nedostatky. Základní linie telefonu jsou přísně geometrické, ale telefon přesto nevypadá jednoduše, naopak.

Kromě designu klávesnice a pár nevýznamných drobností se jedná o dvojče dalšího velmi úspěšného modelu Sony Ericsson T610. Oba tyto telefony spojuje jedna věc, jejich zpracování je nadčasové a navíc přijatelné pro téměř všechny věkové skupiny uživatelů, muže i ženy. Kryty telefonu nejsou výměnné. Možnost personalizace výrobce oželel za to, že kryty budou pevně držet při sobě.

Vzhled - tenký elegán

Jak ho vyčistit? Sony Ericsson T630 - vymetáme pavučiny

Sony Ericsson má obdélníkový tvar s minimálně zakulacenými rohy. Vzhledem ke svým rozměrům je telefon poměrné tenký, což mu dodává na eleganci. Pod klávesnicí si můžete všimnout chybějícího proužku s nápisem QuicShare, který nevydržel nápor času.

Testovaná verze telefonu je bílá. U této varianty jsou po delším používání poměrně hodně vidět různé nečistoty, které se usazují ve spojích krytů a na dalších místech. Největší množství prachu se usazuje okolo snímače digitální kamery, v rozích zrcátka pro pořízení autoportrétu, okolo joysticku a v otvoru k reproduktoru. Pokud vás zajímá, jak Sony Ericsson T630 vyčistit dočista do čista, přečtěte si článek Sony Ericsson T630 - vymetáme pavučiny.

Sony Ericsson T630 nepatří mezi nejmenší mobilní telefony na trhu. Rozměry 102x43x17 mm se ovšem dají považovat za dobrý kompromis - telefon není příliš velký do kapsy, displej a klávesy mají přitom dostatečné rozměry pro pohodlné ovládání. Zvláště na telefonu (platí i pro T610) oceňujeme zpracování boků přístroje, které jsou podélně prohnuté dovnitř. Telefon se tak skvěle drží, což není stále u všech nových mobilů pravidlem.

Klávesnice - v jednoduchosti je krása

Zdá se, že zpracování klávesnice snad ani nemůže být jednodušší. Tlačítka jsou z tvrdého průhledného plastu. Kromě mírně zakulacených kláves ve spodních rozích jsou všechny stejné. Mezi jednotlivými tlačítky jsou větší mezery (okolo 0,5mm). Díky rafinovaně umístěným diodám, se podsvícení šíří nejvíce v mezerách mezi klávesami, odkud světlo trochu proniká i do kláves. Tento efekt nijak neubírá na čitelnosti jednotlivých znaků a přesto vypadá velmi zajímavě.

Většími mezerami mezi tlačítky se ovšem dostává do klávesnice množství nečistot. Protože jsou tlačítka průhledná, je na těchto místech prach až příliš dobře vidět. Navíc se zdá, že množství nánosu někdy ovlivňuje i zdvih kláves. Telefon je tedy dobré udržovat v čistotě (např. pouzdru).

Jednotlivá tlačítka jsou poměrně velká, mají malý zdvih a dobrou odezvu. Není ovšem pravidlem, že se s T630 píše každému lépe než s předchozím modelem. Pokud tedy uvažujete o jeho koupi, doporučujeme oba modely vyzkoušet přímo na prodejně.

Displej - lepší než u předchůdce

Při prvním pohledu na tento model zaujme velký barevný TFT displej. Rozměry i základní parametry displeje jsou stejné jako u předchozího modelu. Kontrast se zdá být u Sony Ericssonu T630 lepší. Displej se velmi rychle překresluje, je aktivní. Na sluníčku má horší čitelnost, což je ovšem neduh všech barevných displejů. Pro úsporu energie se zapíná spořič obrazovky s digitálními hodinami, na kterém se nezobrazují ikony ztracených volání ani nových zpráv.

Telefon se ovládá citlivým joystickem. Někomu tento ovládací prvek vyhovuje, někomu zas ne. Každý si jej tedy musí vyzkoušet. Joystick je ovšem zpracován výborně, ani po dlouhodobém používání nijak nezlobí. Zachovává si svou citlivost a nevynechává. V základní obrazovce lze pohybem joysticku aktivovat důležité funkce. Přiřazenou funkci lze změnit pouze při pohybu směrem doprava. Směr nahoru je pevně vyhrazen pro My friends, doleva se aktivuje nová zpráva a dolů skočíte do seznamu.

Telefonování - 510 míst většinou stačí

Zvuk z reproduktoru je čistý a také může být velmi hlasitý. Kvalitní reproduktor skvěle přehrává až 32hlasé melodie. Při příchozím hovoru se nepochopitelně nejprve přehraje asi vteřinové zazvonění a až po něm zvolená polyfonní melodie. Tlačítka plus a mínus na levém boku umožní rychle přizpůsobit hlasitost reproduktoru v každém prostředí.

Vedle některých nových modelů se zdá být 510 paměťových míst, které T630 nabízí, zoufale málo. Drtivé většině uživatelů ovšem taková paměť bude stačit. Větší nevýhodou je listování seznamem pouze podle prvního písmenka. Pokud vstoupíte do seznamu rychlou volbou (joystickem k sobě v úvodní obrazovce), posunete se vždy na první kontakt začínající daným písmenem a zbytek musíte proskákat jeden po druhém joystickem. Tento systém lze obejít vstoupením do menu Phonebook a zvolením Call contact. Zde můžete zadat delší řetězec pro výběr, který po skoku do seznamu ovšem nelze dále editovat.

Na telefonu velmi oceňujeme systém výpisu hovorů, kde je pouze jeden seznam. Jednoduchou ikonkou lze snadno rozpoznat, jestli se jednalo o příchozí, ztracený nebo odchozí hovor. Škoda, že ve volbách u výpisu hovorů není také možnost na dané číslo napsat zprávu. Při přechodu na nový model od Sony Ericsson také velmi oceníte možnost odeslat celý seznam přes infraport. Ušetříte si tak odpoledne přepisování nebo instalaci PC Suite.

Zprávy - pár chybiček se najde

Do paměti Sony Ericssonu T630 se vejde maximálně 66 zpráv. Tento limit může mnoha uživatelům vadit víc než paměť na kontakty. Telefon navíc při vyjmutí SIM karty všechny textové zprávy v archivu vymaže. Sony Ericsson T630 také nemá nejrychlejší editor zpráv. Kdo ovšem není vášnivý pisatel, ten malé zpoždění při zadávání znaků vůbec nepostřehne. Plocha luxusního displeje není při zadávání textu dobře využita, na displej se vejdou pouze čtyři řádky.

Oceňujeme, že lze nastavit možnost používání dlouhých textovek. Na druhou stranu telefon nepodporuje klasické doručenky formou zprávy. Na displeji pouze problikne Doručeno a komu. Pokud uživatel potřebuje zpětně stav zprávy zjistit, musí prolistovat do menu textových zpráv, kde pozná aktuální stav podle ikony u odeslané zprávy. Pochvalu si zaslouží e-mailový klient, kterým lze naráz odeslat až pět příloh.

Další funkce

Telefon má jednoduše vypadající, ale přitom velmi praktický kalendář. Z menu si můžete prohlédnout záznamy na aktuální den, týden i měsíc. Při ukládání nové upomínky vám T630 nabízí tolik různých voleb, až se to zdá u telefonu zbytečné. Nejprve zvolíte předmět, pak umístění, vyberete jednu z ikon, zadáte datum začátku, čas začátku, vyberete dobu trvání a zvolíte, jestli se má upomínka ozvat. Pokud ano, musíte ještě zadat v kolik hodin. Záznam nové upomínky je tedy poměrně zdlouhavý, všechny kolonky se ovšem vyplňovat nemusí a pokud pro vás není důležitá, stačí jí prokliknout joystickem.

Fotoaparát Sony Ericssonu T630 je vhodný pouze pro multimediální zprávy. Oproti předchozímu modelu přibyla možnost Extended, se kterou lze vytvořit fotografii ve VGA rozlišení (640x480). Rozlišení je ovšem dosaženo prostou interpolací za cenu vysoké ztráty kvality fotografie. Fotoaparát také neumí natáčet video. Na stažený obsah a fotografie má telefon paměť 2MB. Na dnešní poměry je to sice málo, ale další megabajty bude postrádat jen minium uživatelů.

Sečteno a podtrženo

Ideální mobilní telefon neexistuje a u každého modelu po dlouhodobém používání objevíte malé chybičky, na které si ovšem ve většině případů uživatel zvykne. Sony Ericsson T630 v tomto směru není žádnou výjimkou. Celkový dojem z telefonu je ovšem stále vynikající a domníváme se, že tento model bude žádaným zbožím ještě několik let.

U sanitárně bílé verze Sony Ericssonu T630 jsou po delším používání viditelné různé nečistoty. Jak se jich zbavit? Přečtěte si článek Sony Ericsson T630 - vymetáme pavučiny.