Sony Ericsson T630 – nástupce T610 (první informace)

Jestli jste se dosud neodhodlali ke koupi Sony Ericssonu T610, protože čekáte, až bude na trhu lepší mobil, potom se můžete připravit na začátek příštího roku. Do prodeje by totiž měl přijít nástupce T610 – model T630. Společnost Sony Ericsson ho představila včera v Las Vegas (kde se koná veletrh CTIA) a v Pekingu.

Sony Ericsson T630 umí prakticky totéž, co T610. Jen to umí lépe a pokud možno novějšími technologiemi. Například displej T630 by měl mít podle našich informací stejné rozlišení a rozměry jako T610 – podporuje ale 65 tisíc barev a je aktivní. Rozměry a hmotností se T630 od T610 příliš neliší – rozdíly jsou v jednotkách.

Foťák jako nejdůležitější část mobilu?

Výrobce u modelu T630 klade důraz na imaging. Tento výraz se do češtiny velmi špatně překládá – takže se dá předpokládat, že jej čeština přijme za svůj – a znamená, že mobil umí fotografie a obrázky pořizovat, ale také se do něj dají stahovat, upravovat v něm a distribuovat dál.

Sony Ericsson si zakládá na tom, že s T630 pořídíte a odešlete fotografii velmi rychle, což můžeme při zkušenostech s T610 jen potvrdit. Pro pořízení fotografie je na T630 zvláštní tlačítko, které stačí dvakrát zmáčknout pro pořízení fotografie. Dalším stiskem klávesy vytvoříte multimediální zprávu, napíšete komentář, přidáte telefonní číslo a odešlete. Sony Ericsson tomu říká QuickShare.

Na zadní straně mobilu je malá ploška z leštěného hliníku – funguje jako zrcadlo. To proto, abyste se mohli sami vyfotit. Je škoda, že T630 už neumí snímat krátké video. Spoustě uživatelů také bude chybět vestavěný blesk, jehož nepřítomnost se ukazuje jako zásadní překážka pro větší používání digitálních foťáků v mobilech. Majitele T630 (stejně jako T610) příliš nepotěší, že existuje přídavný blesk, který se u nás bohužel nedá rozumně koupit.

Podle informací na webu Sony Ericsson se dají fotografie z T630 v počítači prohlížet v rozlišení 640 x 480 bodů. Jenže po softwarové úpravě. Z těchto údajů se dá odhadnout, že fotoaparát je stejný jako v T610.

Spojte se kdekoliv a s kýmkoliv

Instant messaging je dalším slovním spojením, které se do češtiny překládá velmi obtížně. A pokud nevíte o co jde, nepomůže vám ani přirovnání s ICQ. Možnost psát si s uživateli, kteří jsou on-line jinak, než textovou zprávou, e-mailem, EMS či MMS nabízí nová aplikace v T630 – My Friends. Ta je vlastně něco mezi chatem a textovými či multimediálními zprávami. Má jednu nevýhodu – musí ji podporovat operátor. Díky Javě si ale do T630 můžete doinstalovat klienta ICQ nebo jiného systému pro instant messaging.

Konektivita je silnou zbraní T630 a tak si můžete být jistí, že se s počítačem či PDA můžete spojit přes kabel, IrDA či Bluetooth. K internetu se připojíte přes WAP 2.0 se zabezpečením a to přes HSCSD (2+1) nebo GPRS (4+2, Class 10, CS4). Plně je podporována vedle samozřejmé synchronizace s produkty Microsoftu i platforma Apple (iSync).

Telefon pro každého?

Sony Ericsson T630 má kompatibilní příslušenství s T610. To ocení jistě všichni, kdo investovali do hands-free sady do automobilu. Tato skupina uživatelů obvykle klade i vysoké nároky na organizér v mobilu (kalendář, úkoly, adresář, vše synchronizované). Vedle „manažerů“ by T630 měla zaujmout i uživatele zajímající se o imaging a mobilní hry. V T630 již bude předinstalovaná hra V-rally 2, další stovky a tisíce si můžete stáhnout (v Javě i Mophunu), takže na své si přijdou i ti, kdo již s telefonem netráví tolik času telefonováním. Cena ještě není známá, takže snad vám alespoň výhledově pomůže termín, kdy se objeví T630 na pultech obchodů – první čtvrtletí roku 2004.