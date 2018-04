Sony Ericsson T630 – mladší, ale pokročilejší bratr T610 (minirecenze)

Sony Ericsson T610 byl u nás před Vánocemi vyprodaný a jde o jeden z nejpopulárnějších (nikoliv už nejrozšířenějších) mobilů u nás. Spousta lidí ale s pořízením T610 váhá až do uvedení modelu T630. Chtějí totiž oba mobily porovnat a koupit si ten lepší. Sony Ericsson T630 se ještě neprodává, ale my už jsme měli možnost vyzkoušet verzi určenou pro T-Mobile.

Po našem vyzkoušení Sony Ericsson T630 můžeme říct, že nejde o nástupce T610. Tento mobil je novější a má lepší některé vlastnosti, ale umí v podstatě totéž co T610. Má ale jiný design a bude dražší (prodávat by se měl asi za 13 tisíc korun). Pokud chcete levnější, ale starší mobil, koupíte si po srovnání T610.

Oba mobily se ale navzájem zajímavě doplňují, a tak by se každý prodejce měl snažit mít v nabídce oba modely. Příklad Nokie (která prodává prakticky totožné mobily s odlišným designem a drobnými rozdíly) ukazuje, že zákazníci si rádi vybírají podle designu a ceny, pokud mají jistotu, že z hlediska funkcí a užitné hodnoty mobilu, pro který se rozhodli, nemohou sáhnout vedle.

Ležérnější design

T-Mobile bude od prvního února prodávat Sony Ericsson T630 v černém provedení. Měsíc a půl má T-Mobile exkluzivitu a až poté mohou další operátoři a distributoři prodávat Sony Ericsson T630 v ledově stříbrném provedení. Černé T630 v nezávislých prodejnách budou nejspíše pocházet z polského a slovenského dovozu, oficiálně by se přinejmenším několik měsíců do České republiky dovážet neměly.

Design Sony Ericsson T630 se od Sony Ericsson T610 liší na první pohled. Zatímco novější mobil působí ležérnějším dojmem, T610 je poměrně konzervativní. To může být pro spoustu zákazníků důležité, design dnes při koupi mobilu rozhodně hraje důležitou roli.

Ergonomií se oba mobily neliší. Polovinu mobilu tvoří displej, pod ním je ovládací joystick, funkční klávesy a klasická číselná klávesnice. Na levém boku jsou tlačítka pro ovládání hlasitosti nebo zjišťování stavu. Nad nimi je tlačítko pro spuštění fotoaparátu (dalším stisknutím už rovnou pořizujete fotografie; v tomto jsou oba modely dobré). Na pravém boku je jediné tlačítko, jehož funkci neomylně prozradí nakreslené růžové T říznuté zavináčem – spuštění wapového prohlížeče, přednastaveného pro T-zones.

Lepší displej, horší klávesnice?

Aktivní displej Sony Ericsson T630 umí zobrazit 65 tisíc barev. Displej je velmi dobře vidět na denním světle a máme z něj lepší pocit než u T610 (je kontrastnější). Bohužel jsme ale v těchto dnech nemohli vyzkoušet viditelnost na přímém slunci. Displej je dobře kontrastní, ale kdyby měl jemnější rastr, působil by ještě lépe.

Fotogalerii displejů (30 fotografií) si můžete prohlédnout v tomto článku.

Na pohled levná je naopak u T630 klávesnice. Zatímco ta u T610 působí velmi solidním dojmem, při prvním pohledu na klávesnici Sony Ericsson T630 se neubráníte pocitu, že je z levného plastu. Těžko říct, kolik klávesnice ve srovnání s T610 stojí, ale i když na to nevypadá, píše se na ní velmi dobře. A to i přesto, že po ní prsty trošku kloužou; ani při rychlém psaní se nezmýlíte. Přesnější verdikt vyneseme po recenzi, zatím nás ale klávesnice uspokojila, což u minirecenzí rozhodně nebývá zvykem (autor klávesnice v minirecenzích obvykle kritizuje).

Kvalitní funkce pro práci

Oba v tomto článku zmiňované Sony Ericssony si lidé pořídí zřejmě ze dvou důvodů: jako pracovní nástroj, nebo jako mobil pro zábavu. V prvním případě vás oba uspokojí naprosto stejně. Mají velký vícepoložkový telefonní seznam, který je možné synchronizovat s počítačem při přímém spojení i přes mobilní síť. Ke kontaktům je možné přidávat fotografie, vlastní vyzvánění a vytáčet se dají hlasem.

Omezovat se nemusíte v posílání zpráv. Kromě klasických textových (můžete je psát i s diakritikou, která se dá vypnout) zvládá Sony Ericsson T630 zprávy rozšířené, multimediální (MMS), e-maily i s přílohami a přes textové zprávy můžete i chatovat.

Novinkou u Sony Ericsson T630 je funkce My Friends. U jednotlivých kontaktů si nastavíte, jaký způsob komunikace preferujete (SMS, volání, MMS). Pak jen procházíte seznam a kliknete joystickem na jméno a otevře se potřebná aplikace. Nemusíte ji vybírat dopředu, ale klidně ji můžete zavřít a použít jinou. Pokud by operátor tuto službu podporoval, je možné používat My Friends jako instant messenger (služba typu ICQ). Zatím jsme My Friends nezkoušeli, takže se nemůžeme podělit o osobní zkušenosti.

Silnou stránkou Sony Ericssonu T630 je organizér: jde o velmi povedený kalendář a seznam úkolů. Každý ale také využije nastavitelný opakovaný budík, velmi hezká je kalkulačka a jistě si dovedete představit, kdy se vám bude hodit odpočítávač nebo stopky. Mezi zkušenými uživateli Sony Ericssonů je již několik let využívanou aplikací i správce kódů. Chybí jen konvertor měn, ten si budete muset doinstalovat jako javovou aplikaci.

Bavte se naplno

Sony Ericsson T630 podporuje aplikace v Javě i ty napsané pro Mophun (prakticky jen hry). Tři hry pro Mophun (mezi nimi populární V-rally 2) jsou již předinstalované, další si můžete stáhnout z wapu (kliknutím na položku v menu se otevře sekce na T-zones). Podle testů nepatřil Sony Ericsson T610 v javových benchmarcích k nejrychlejším, ale podle našich subjektivních zkušeností si rozhodně při hraní her nebude stěžovat na rychlost (zpomalení si všimnete při hbitějším psaní textových zpráv).

Sony Ericsson T630 má 32hlasé polyfonní vyzvánění a dobrý reproduktor, který dokáže velmi věrně přehrávat hudbu. V mobilu je již několik dobrých melodií, další si můžete složit ve skladateli Music DJ. I kdybyste na skládání hudby neměli náladu nebo vlohy, rozhodně si skladatele vyzkoušejte, bude se vám líbit a díky spoustě funkcí se vám jistě podaří zkomponovat zajímavé vyzvánění.

Sony Ericsson T610 se do myslí mobilních telefonistů nesmazatelně zapsal především díky digitálnímu fotoaparátu. Ten je důležitý i u T630. Oproti T610 se funkčně liší jen jedinou věcí – zrcátkem na zadní straně, díky kterému se můžete pohodlně vyfotit. Rozlišení foťáku (288 x 352 bodů) je stejné jako u T610, shodné jsou i efekty, kterými můžete již při focení snímky upravit. V mobilu je i grafický editor, kde si můžete kreslit vlastní obrázky, nebo upravovat ty již existující.

Je čas pořídit si Sony Ericsson?

Jestli vás Sony Ericsson T610 zaujal, ale nepřesvědčil, podívejte se na něj ještě jednou a přiberte si k němu i Sony Ericsson T630. Jak jsme již napsali na začátku, oba mobily se vhodně doplňují, a pokud vám jeden z nich vyhovuje funkčně, měl by vám ten druhý vyhovět i designem. Je mezi nimi samozřejmě velký rozdíl v ceně, který určitě spoustu zájemců o T630 odradí (když mohou mít totéž jen v jiném designu za polovinu), ale dá se předpokládat, že během několika málo měsíců ceny T630 klesnou.

Skalní fanoušky značky jistě nikdo o dokonalosti těchto mobilů přesvědčovat nemusí. A těm ostatním by oba mobily po dřívějším odrazení ze strany ryzích Ericssonů mohly ukázat přívětivější tvář. Ovládání má sice ještě své mouchy v jednoduchosti ovládání a filozofii menu, ale pro spoustu uživatelů už je příjemné.

Informace o funkcích a parametrech Sony Ericsson T630 najdete v naší databázi.