Sony Ericsson T620 - bráška T610 (první informace)

Včera jsme vás v této krátké zprávě informovali o neznámém modelu Sony Ericssonu, jehož první - nepříliš povedené - fotografie, začaly kolovat internetem. Dnes jsou známé další informace, mělo by se jednat o nový model T620, který Sony Ericsson představí do konce letošního roku. O podrobnostech informoval ruský server Mobile-review, který je o nových produktech švédsko-japonského výrobce většinou velmi dobře informován.

Jiný design

Nový Sony Ericsson T620 je svému předchůdci, modelu T610, podobný. Rozměry novinky by T610 měly kopírovat, design telefonu je ale pozměněný, což je patrné především z klávesnice. Ta má tlačítka těsně vedle sebe a vzdáleně tak rozmístění kláves může připomínat Nokii 6220 (chystaný model pro GSM/EDGE). Sony Ericsson T620 má joystick, rozměrný displej a fotoaparát na zadní části přístroje. Displej má být lepší, než u modelu T610. Rozlišení (128 x 160 obrazových bodů) a počet zobrazovaných barev (65 000) bude stejné, ale displej již bude aktivní - TFD (varianta TFT displeje se sníženou spotřebou). Model T610 má pasivní (STN) displej. Stejný displej, jako v modelu T620, pak bude i v chystaném véčku Z600.

T610 nenahradí

Sony Ericsson T620 by měl být v modelové hierarchii značky pod současným modelem T610 a bude primárně určen mladým zákazníkům. Předpokládaná cena novinky by se měla pohybovat okolo 300 €, tedy v přepočtu okolo hranice 10 000 Kč za nedotovaný přístroj. Zatím ale není jasné, jestli bude Sony Ericsson T620 vybaven Bluetooth čipem. Z výše uvedeného je patrné, že novinka asi nebude pro majitele stávajícího modelu T610 příliš atraktivní. Má sice lepší displej, ale mnoha zákazníkům by naopak mohla vadit případná absence Bluetooth. Novinka model T610 přímo ani na trhu nenahradí, oba modely se budou prodávat souběžně. Jakmile budeme znát o tomto modelu více informací, ihned vás budeme informovat.