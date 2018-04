Sony Ericsson T610 vs T630 – vyrovnaný souboj (srovnání)

Sony Ericsson T610 se prodává od května loňského roku. Za pár měsíců mu bude již rok a to je u mobilního telefonu věk, kdy se začíná prodávat přímý nástupce. Současně také klesá cena telefonu a kupují si jej ti, kdo na něj ze začátku neměli a až tolik jej nepotřebovali (pokud telefon potřebujete, tak si jej koupíte hned, jak se objeví v prodeji).

Nástupcem Sony Ericssonu T610 by se podle číslovacích konvencí měl stát model T630. Jenže podle našeho srovnání vůbec nejde o nástupce, ale jen o kosmeticky vylepšený model T610. Funkčních změn si v mobilu téměř nevšimnete. A viditelné designové rozdíly jsou bohužel téměř to jediné, co se na T630 oproti T610 změnilo.

Sony Ericsson T630 je postavený na stejném hardwaru jako Sony Ericsson T610. Funkce a parametry funkcí jsou proto shodné. Výjimkou je pouze displej. Sony Ericsson T630 používá více plastů než T610, takže je lehčí o 2,5 gramy (T630: 92,5, T610: 95 g) a je tenčí a o milimetr užší (T630: 43 x 102 x 17, T610: 44 x 102 x 19 mm).

Který je hezčí?

Porovnávali jsme klasickou variantu Sony Ericsson T610 v barevné kombinaci černé a stříbrné. Vedle toho jsme měli k dispozici tmavou variantu Sony Ericssonu T630 pro T-Mobile, která by se neměla v jiné distribuční síti prodávat (prodávat se bude světlá varianta). Porovnání je tak vzhledem k existenci dalších barevných variant u obou mobilů značně subjektivní, ale přesto se do něj musíme pustit.

Ve srovnání vzhledu jednoznačně poráží starší T610 svého mladšího bratra. Požádali jsme o názor osm lidí (pět mužů, tři ženy) a všichni označili za hezčí model T610. Důvod je velmi snadné uhádnout, T630 působí kvůli přednímu plastovému krytu dojmem levného mobilu, zatímco T610 je od pohledu manažerský mobil s konzervativním designem. T630 vypadá více jako módní mobil, zatímco u T610 i méně znalí uživatelé tuší, že tento mobil je plný funkcí a spíše než na chlubení je určená pro práci. Podobný dojem ostatně působí i ze spousty přispěvatelů do diskusních fór po celém internetu.

Jenže na pohled horší plast u T630 se špiní o trošku méně než u T610. Výrobce o tomto problému ví a proto přidává k mobilům čistící mikrovláknový hadřík. Problém špinění a zamaštění zejména displeje při hovoru se týká i spousty dalších mobilů a nápad přidávat čistící hadřík není vůbec od věci.

Oba mobily se designově liší ještě na zadní straně. Používají sice stejný objektiv a také jeho kryt, ale u T630 navíc najdete vestavěné zrcátko, které slouží jako pomůcka při vlastním fotografování. Vedle objektivu u obou modelů najdete plastem zakrytý kryt anténního konektoru. Nad objektivem je logo Sony Ericsson, u T610 možná až zbytečně velké.

Zadní kryt u T630 se sundává výrazně lehčeji než u T610, kde musíte použít skutečně velkou sílu. Ale ani u T630 by vám kryt neměl vyskočit po pádu na zem. Kryty nejsou navzájem zaměnitelné, i když ten z T630 jde nasadit na T610, ovšem v okolí objektivu vzniknou dva otvory. V obou mobilech najdete stejnou baterii (Li-Pol, 770 mAh), které vydrží přibližně stejně dlouho (skutečnou výdrž jsme neměřili, hodně závisí na používání mobilu, ale maximální udávané výdrže výrobcem jsou shodné, potvrzují i zkušenosti majitelů obou mobilů). Údaje výrobce jsou 820 minut hovoru nebo 310 hodin v pohotovostním režimu.

Lepší displej a hezčí menu

Oba srovnávané mobilní telefony mají displej se shodným rozlišením (128 x 160 bodů) a dokáží zobrazit stejný počet barev (65 tisíc). Liší se jen použitou technologií. Displej Sony Ericsson T610 je pasivní, DSTN. V T630 je již aktivní displej využívající moderní technologii TFD. Patrný rozdíl je při pozorování displeje na jasném denním světle na ulici (tedy přímo pod sluncem). Displej T630 se čte lépe, ale to neznamená, že je displej zřetelný jako v kanceláři. Sluneční světlo je prostě silnější a všechny displeje se tak čtou různě špatně.

Výhodou displeje Sony Ericssonu T630 je právě použitá technologie, takže bílé plochy jsou skutečně téměř bílé, ne našedlé jako u T610. Všechny barvy jsou zářivější a jasnější. Rozdílu si všimnete při zobrazení stejných menu nebo barevných schémat. Pokud držíte v ruce oba dva mobily, budete mít ze zobrazování barev na Sony Ericssonu T630 lepší pocit. Pokud ale budete používat T610, lepší displej T630 vám rozhodně chybět nebude. Je lepší na hry, na zobrazování obrázků a je obecně hezčí, ale při běžném používání vám si to neuvědomíte.

Více fotografií displejů obou mobilů (jsou stejné pro T610 i T630) najdete v této fotogalerii.

U displeje si všimnete ještě jedné věci. Oba Sony Ericssony mají šetřič displeje, který ukazuje aktuální čas. Jenže při tom je displej nepodsvícený, takže se čas velmi špatně čte. Sony Ericsson T610 ale zobrazuje čas velkými černými písmeny na světlém proužku, což je méně čitelné než čas napsaný tenčím černým fontem na světlejším pozadí u T630.

Při porovnání menu obou telefonů si všimnete, že je naprosto totožné. Liší se opravdu jen v detailech a multimediálním obsahu, kdy v případě, že máte mobil od T-Mobile, budete mít v mobilu vyzvánění i obrázky s tématikou T-Mobile. S T-Mobile souvisí také ještě jedna věc – pravé funkční tlačítko je u T630 v pohotovostním režimu určeno pro spuštění wapového prohlížeče a otevření wapové stránky T-zones. K tomu slouží ještě pohyb joystickem doprava a růžové kulaté tlačítko na pravé straně mobilu.

U T610 máte o jednu možnost jak se nechtěně připojit k T-zones méně – jen pohyb joystickem doprava a kulaté tlačítko (již ne růžové) na pravé straně. Abyste se omylem nepřipojovali stále k wapu, nastavte si potvrzování hesla. Když se skutečně budete chtít připojit, stačí heslo potvrdit, což sice trošku obtěžuje, ale je to lepší než utrácet peníze za přístup k T-zones, kam byste se normálně asi podívali výrazně méně často. U T610 si můžete nechat tuto funkčnost v neautorizovaných servisech odstranit. Předpokládá se, že stejné vylepšení budou nabízet i pro T630.

Je T630 rychlejší?

Nejvíce vytýkají majitelé Sony Ericssonu T610 pomalost menu. Velmi často se může menu zrychlit po nahrání nového firmwaru, ale i tak bude T610 na pohled pomalejší než T630. Je možné, že v T630 je rychlejší grafický procesor, takže menu působí svižnějším dojmem. Ale při používání T630 v každém případě nebudete mít pocit, že čekáte na mobil, bude vám stačit. Zpomalení se ovšem již tradičně dostaví při psaní textových zpráv a čehokoliv, co využívá systém rychlého psaní T9.

Oba mobily se liší klávesnicí. Sony Ericsson T610 má oddělené menší klávesy, z plastu ale vizáží hliníku. Mají poměrně tuhý zdvih, ale psát se na nich dá relativně dobře. Sony Ericsson T630 má klávesnici v jednom celistvém bloku. Klávesy jsou z plastu a zdvih mají méně tuhý. Klávesnice se trošku liší svým dojmem na pisatele, ale psát se na nich dá přibližně stejně rychle. Subjektivně nám přišla klávesnice u T610 lepší, ale to především kvůli lepšímu materiálu. U T630 možná klávesnice umožňuje rychlejší psaní, ale nevypadá příliš přitažlivě a i na dotyk je méně příjemná než u T610.

Tužší funkční klávesy naopak oceňujeme u T610. Ty se totiž nepoužívají pro rychlé psaní a více oceníte jistější odezvu při stisku než u T630. Jejich design je také zdařilejší. U obou mobilů jsou funkční klávesy okolo joysticku (je naprosto stejný u obou mobilů, takže se i u T630 možná bude opakovat problém, kdy po několika měsících joystick bude hůře reagovat v některých směrech a budete muset navštívit servis). Zatímco u T610 dodrželi designéři i u funkčních kláves styl použitý u celého mobilu, u T630 působí joystick mezi plastovými klávesami dost divně.

Stejné mobily, stejné chyby

Pokud jste čekali, že v T630 budou opravené známé chyby z T610, tak budete zklamaní. Navíc v Sony Ericssonů spoustu podle uživatelů chyb považují za vlastnosti telefonů. Jejich nápravy se tak dočkáme velmi těžko. V Sony Ericssonu je poměrně velká odolnost vůči nápravě chyb v ovládání a to, co se často vytýká T610 (hledání v seznamu, například) bylo již v Ericssonu T39.

Sony Ericsson umožňuje pořídit fotografii a přepnout se na odeslání fotografie na tři stisky kláves (to konkurence zatím moc neumí), ale pak vás zarazí složité zadávání telefonního čísla a neustálé potvrzování. Mimochodem, v obou mobilech je stejný fotoaparát, jen u T630 se rozlišení softwarové dopočítá do 480 x 640 z 288 x 352, které umí jako maximální T610. Softwarové dopočítání nepoužívejte, je strašné, menší rozlišení pro MMS stačí a v počítači to lépe zvládne snad i Malování (o Photoshopu ani nemluvě).

Když se budete rozhodovat o koupi jednoho z těchto dvou mobilů, nemusíte se vůbec ohlížet na to, že T630 je novější. Možná vás bude lákat funkce Friends (obdoba ICQ), tu ale u nás nikdo nepodporuje a neumí ji ani zatím prodávaný T630 u T-Mobile. Navíc na internetu je již k dispozici vývojová verze firmwaru pro T610, která funkci Friends obsahuje. Rozhodovat se tak budete muset podle displeje, subjektivního pocitu z menu a především podle designu, funkcemi vás T630 oproti T630 nepřesvědčí.

Pro T610 navíc velmi výrazně hraje cena. U T-Mobile si dotovaný T610 můžete koupit za 5499 Kč, T630 seženete za 5999 Kč. U GSMobilu stojí T610 9489 Kč s DPH, T630 zatím koupíte nedotovaný (a i dotovaný je neblokovaný) u T-Mobile, kde stojí 10 999 Kč s DPH. Dobré ceny za T610 má Oskar, kde nedotovaný mobil koupíte za 9977 Kč, s jedním z tarifů, kdy se zavážete na pět měsíců (u T-Mobile na dva roky) stojí od 7977 po 5577 Kč.

Na závěr se asi hodí osobní názor autora srovnání: Kdybych si měl za své vlastní peníze pořídit jeden z těchto dvou mobilů, asi bych dal přednost T610. I pro náročnější použití mají oba mobily stejné funkce (stejně rychlé GPRS, stejné Bluetooth, stejnou synchronizaci, stejný organizér bez opakujících se událostí, zkrátka vše je stejné) a aktivní displej není to, kvůli čemu bych dal za nový mobil o pár tisíc víc (dotovaný mobil bych si nekoupil, nanejvýš u Oskara, navíc T610 se dá sehnat i výrazně levněji než jsou oficiální v článku popisované ceny). Navíc T610 vypadá výrazně lépe. Jiné to možná bude při srovnání světlé varianty T630, ale zatím u mně T610 vede.