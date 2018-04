Sony Ericsson T610 - nová vlajková loď (první dojmy)

Společnost Sony Ericsson si potrpí na to, aby o sobě její nejvybavenější mobily mohly prohlásit, že umí opravdu všechno, co mobil v dané době může umět. Proto asi nikoho nepřekvapí, že vlajková loď, model T610, podporuje všechny dostupné technologie pro mobilní telefony v sítích GSM a nabízí snad většinu funkcí, které mobily mohou nabízet. O sítích GSM se zmiňujeme záměrně, model Z1010 určený pro sítě GSM/UMTS toho totiž umí ještě více.

Výhodou Z1010 oproti T610 je zřejmě povedenější design. Z1010 je totiž véčko. V Sony Ericssonu zřejmě moc dobře vědí, proč použili pro T610 design, který vidíte na fotografiích. Rozhodně se dá označit ze konzervativní a elegantní. Obě vlastnosti mají typičtí zákazníci Sony Ericssonu rádi. Mobil má hliníkový kryt, je kompaktní a lehký, svými barvami neprovokuje, jenže něco mu chybí. Design je podle našeho názoru příliš strnulý, není sexy.

Pánové Viktor Neméth z regionální pobočky v Budapešti a šéf české pobočky Sony Ericssonu Jan Semrád prezentují nové mobily a přesvědčují přítomné, že plně chápou uživatelské potřeby.

Sony Ericsson T610 jsme měli možnost vidět ve dvou barevných provedeních. Obě se nám líbily, ovšem s výše zmíněnou výhradou, že jde sice elegantní a decentní, ale také o nudný design. Nikomu ale nechceme vnucovat náš názor - z fotografií si jej udělejte rozhodně sami.

Přestože je mobil poměrně malý, dobře se drží v ruce. Přední strana je rozdělená na dvě podobně velké části. Horní dominuje velký pasivní displej schopný zobrazit 65 tisíc barev, dole je klasická numerická klávesnice. Klávesy jsou poměrně tuhé, ale dá se na nich psát bez větších problémů. Protože jsme měli k dispozici jenom předvýrobní prototypy, bude zajímavé posoudit, zda se klávesnice u finální verze zlepší.

Digitální fotoaparát je umístěný na zadní straně mobilu. Spoušť můžete stisknout několika způsoby. Když držíte mobil klasicky na výšku, jednou rukou, je asi nejvhodnější stisknout joystick nebo levé funkční tlačítko. Pokud mobil chytíte do obou rukou a položíte si jej, takže vypadá jako klasický digitální fotoaparát, potom je nejpohodlnější použít spoušť na levé boční straně. K mobilu můžete připojit i externí blesk od Sony Ericssonu.

Drobnou nevýhodou horní černé části telefonu je její hladký a lesklý povrch. Pokud vám vadí otisky prstů, budete si muset zvyknout telefon velmi často čistit. Naopak spodní a zadní hliníková část je matná a tudíž otiskům prstů odolná. Baterie je Li-Pol s kapacitou 750 mAh.

Některé ovládací prvky jsou novinkou, jiné naopak již osvědčenou klasikou. Tradiční uživatelé Ericssonů a Sony Ericssonů asi nebudou zpočátku chápat, že se mobil nezapíná a nevypíná podržením klávesy Yes, jako v minulosti, ale tlačítkem až nápadně připomínajícím zapínací tlačítko u Nokií (je i podobně umístěné). Naopak joystick a kompatibilní systémový a dobíjecí konektor najdete na své místě a v tradiční podobě.

Na displej T610 se toho vejde opravdu hodně. Nemá smysl počítat řádky, protože velikost písma je možné měnit a téměř nikdy se nedostanete do situace, kdy by vás počet řádku zajímal nebo snad dokonce omezoval. Výjimkou jsou internetové a wapové stránky či e-maily - ty by se ale běžně nevejdou ani na velké displeje kapesních počítačů.

Design menu má klasickou koncepci Sony Ericssonu. Na hlavní obrazovce se můžete těšit na ikonky, přes které vstupujete do klasických řádkových menu, které používal již Ericsson. V Sony Ericssonu si ale vyhráli s grafikou a layoutem a je třeba říct, že se to vývojářům povedlo. Rozdíl mezi staršími modely a T610 je asi podobný, jako v případě Windows 98 a XP. I když jde v zásadě o totéž, XP vypadají mnohem lépe. Zatímco o designu telefonu se můžeme přít, menu je velmi sexy. Displej je navíc poměrně rychlý a totéž lze prohlásit i o menu. I když v tomto případě s definitivním soudem raději počkáme na recenzi, kde budeme moci rychlost telefonu lépe posoudit.

