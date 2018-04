Sony Ericsson T610 – nejlepší mobil současnosti? (recenze/zkušenosti)

T610 je vlajkovou lodí firmy Sony Ericsson a nástupcem oblíbeného modelu T68i. V současné době nabízí v podstatě vše, na co si vzpomenete, a konkurence ve stejné třídě se hledá jen těžko. To vše za příznivou cenu pod 12 000,- Kč. Proti T68i je lepší v mnoha směrech: především v mechanickém provedení, displeji, klávesnici a hlavně je pryč bolest starších Sony Ericssonů - telefon je podstatně rychlejší než jeho předchůdce.

Již první verze firmware jsou velmi stabilní a telefon nevykazuje žádné problémy s ovládáním, zatuháváním apod. Joystick je o něco příjemnější a přesnější, asi o jeden den se prodloužila výdrž baterie. Stejný je systémový konektor a většina příslušenství z T68 vám bude fungovat i s T610. Hračičkové mají větší možnosti stahování a instalace všeho možného i nemožného. K tomu jim pomáhá paměť zvětšená na 2 MB.

Pro manažery toho moc nepřibylo, ale ono už vlastně ani není co, protože i tak je T610 ve své třídě v tomto směru bez konkurence. T68i vydržel na trůnu manažerských mobilů dva roky, byť jej většina českých manažerů v setrvalé přízni k Nokii ignorovala. Vše nasvědčuje tomu, že i tento telefon nejspíš nějaký pátek na výsluní vydrží. Vše své nejlepší vložil Sony Ericsson do jediného modelu, T610, a nejspíš se s ním pokusí dobýt zpět pozice ve třídě manažerských mobilů, kde kdysi dominoval.

S ergonomií nemá T610 problém

Mechanické provedení bylo vždy silnou stránkou Ericssonů a nejinak je tomu i teď. T68i byl tak trochu nepříjemnou výjimkou. Vrzal, hýbal se, byl celý z plastu. U T610 je však vše opět ve starých kolejích a telefon je velmi přesně slícován, nic se nehýbe a nevrže. Starší modely bývaly s plastovými kryty, ale na bytelném kovovém rámu (GH688, T39, R520), kterým se daly zatloukat i hřebíky. S T610 už to nepůjde. Z plastu je totiž právě základní rám, zatímco kovové jsou dva ze čtyř krytů. Přičemž se jedná o kov relativně měkčí, nejspíše na bázi hliníku. Spíše než pevnost tak dodává telefonu exkluzivní vzhled.

Základní klávesy lehce vystupují ven, pomocné klávesy na boku přístroje jsou zapuštěny. Novinkou je tlačítko vyp./zap. umístěné na horní straně přístroje. Design nejspíš nikoho neurazí, ale ani nepřitáhne. Je rozhodně konzervativní, přesně tak, jak se u manažerského mobilu sluší a patří. Proto také nečekejte, že by se na něm daly měnit kryty. Přístroj se ovládá dobře, i když na můj vkus jsou boční tlačítka zapuštěna příliš a funkční klávesy pod displejem jsou dost blízko sebe.

Displej je jedním slovem výborný. Má vysoký kontrast, přesné přechody, přirozené barvy a rovnoměrné podsvícení. Je o poznání lepší a hlavně větší (128x160 bodů) než konkurenční modely Nokie (7250), o Siemensech ani nemluvě. Zobrazí 65 000 barev, což je právě dost, aby byly všechny obrázky a fotografie kvalitně vykresleny. Zabírá skoro polovinu přední strany přístroje a jeho kryt (sklíčko) je zcela plochý. Zpočátku jsem měl obavu, že se snadno poškrábe, ale nestalo se tak. Jedná se o kvalitní tvrzený plast a ani pobyt v kapse kalhot společně se svazkem klíčů nezanechal výraznější oděrky. Výhradu lze samozřejmě mít ke špatné čitelnosti na přímém slunci, ale to je bohužel dílem technologie použité při výrobě displejů. Véčková variace tohoto mobilu (Z600) však již má aktivní displej typu TFD, který je na přímém světle čitelnější a i jinak o dost lepší.

38 fotografií displeje najdete v této fotogalerii.

Zvyknete si na ovládání?

Ovládání je dobré, ale mohlo by být ještě lepší. Proti předchůdci je tu totiž zásadní změna -změnilo se totiž ze systému „YES/NO“ na systém multifunkčních kláves, kterým aktuální funkci přiřazuje nápis na displeji. Potěšeni tak budou ti, kteří T610 budou používat po přechodu z jiné značky. Paradoxně budou možná zklamáni ti, kteří jsou zvyklí na ovládání předchozích modelů Sony Ericsson. Obecně by se dalo říci, že ovládání je mixem tří značek.

Základ si vzalo ze Sony Ericssonu T68 zejména ve struktuře, obsahu a grafickém ztvárnění menu. Siemens S45 připomínají malé, blízko sebe umístěné ovládací klávesy spolu s joystickem a občasné nelogické přiřazení funkce ve smyslu tom, že co čekáte vlevo, objeví se občas vpravo a naopak. Nokii napodobuje vyp./zap. tlačítko na horní straně telefonu, stejný způsob zamykání klávesnice (menu+*) a hlavně nutnost vše nekonečně potvrzovat: udělat tohle?/pokračovat/opravdu to chcete udělat?/pokračovat/jste si jist?/pokračovat/tak, když jinak nedáte, já to tedy udělám/pokračovat/tak jsem to udělal… Každopádně po úvodním překvapení se s ovládáním dá sžít velmi rychle.

Absolutní novinkou je použití klávesy „zpět“, která má vesměs stejnou funkci jako klávesa NO na T68. Naopak klávesa menu voleb je většinou nahrazena multifunkční klávesou vpravo. Jenže oboje je přesně na druhé straně než na T68. Bude vám trvat přesně dva dny, než si zvyknete, pak už je to pohoda.

Pokud je telefon v pohotovostním stavu, nabízí nám tyto zkrácené volby: joystick doleva – první položka ve vlastním menu (volitelná), joystick vpravo či jeho zmáčknutí – vstup do menu, Joystick nahoru – přístup na WAPové stránky natvrdo nadefinované ve FW (t-zones nebo wap.sonyericsson.com), joystick dolů – vstup do telefonního seznamu. Na levém boku telefonu je klávesa spouštící foťák, pod nimi klávesy hlasitosti (lze s nimi i ztlumit vyzvánění příchozího hovoru), klávesa na pravém boku spouští WAP nebo vámi nadefinovanou domovskou stránku.

Opravdu jediné, co mi na celém telefonu vadí, je právě zkrácená volba do T-Zones (příp. wap.sonyericsson.com). Jednak je taková volba při existenci boční klávesy na přímý vstup do WAPu zcela zbytečná a druhak průměrný uživatel tak vzhledem k citlivosti joysticku zahájí nechtěně vstup do T-Zones i několikrát denně, což potěší zejména v roamingu. V podobném duchu je pak i v samotném menu hned na několika místech natvrdo nastaveno stahování ze stránek Sony Ericsson. Chtěl bych touto cestou sdělit výrobci, i operátorovi, který si nechal firmware upravit k obrazu svému, že něco takového jisté uživatele dost vytáčí.

Baterie, výdrž

Na teoretickou hodnotu výdrže na jedno nabití, přesahující 300 hodin, rychle zapomeňte. Vy totiž telefon nenecháte ležet týden a půl nečinně zapnutý v koutě, ale budete jej používat! Budete telefonovat, posílat MMS, WAPovat, datovat a vůbec si s telefonem hrát a při tom všem budete svítit s displejem! Dle mých zkušeností je právě podsvícení největším žroutem energie a přitom nejde úplně vypnout. Je skutečně silné.

Zejména spotřeba displeje se podepíše na tom, že reálná výdrž je podstatně menší. Zklamáni pak budou zejména ti, kteří přejdou od telefonů s malým černobílým displejem jako např. Nokie 6310 či Ericssonu R520. Budou si muset zvyknout až na poloviční výdrž. Je to však logické, že stejně velká baterie (770 mAh) nemůže podsvícení tak velkého displeje utáhnout stejně dlouho.

V krabici s T610 najdete i značkovou utěrku, kterou si můžete čistit displej, který se velmi rychle ohmatá a zamastí.

Telefonování a textové zprávy

Telefonování, kapacita telefonního seznamu, hledání, skupiny, volací profily atd. se od T68 výrazně neliší, a kdo chce vědět více, nechť shlédne recenzi tohoto telefonu. Každopádně je po této stránce telefon vybaven více než dobře a jen těžko by se hledalo něco, co by vadilo nebo chybělo. Možná snad někomu nebude vyhovovat malá kapacita telefonního seznamu – 510 míst.

Velký displej vytlačuje klávesnici do poměrně malé plochy na spodku přístroje a tomu odpovídá i velikost kláves. Přesto se na ní píše poměrně dobře, také proto, že mají jasně definovaný zdvih a ideální tvrdost, tedy střední.

Nejspíše nejdůležitější zprávou je, že telefon se při psaní delších SMS již téměř nezpomaluje. Dle mnohých již navíc dosáhl komfort a rychlost psaní zpráv úrovně nepsaného krále této disciplíny, tedy Nokie. Mě osobně nejvíce potěšila nová volba při čtení zprávy s názvem „odpovědět a vymazat“. Na druhé straně slovník T9 obsahuje stále dost nepotřebných až nesmyslných výrazu, zatímco chybí ty, co používáme docela často.

Naštěstí je možné používat i alternativní způsob rychlého psaní SMS, který naleznete pouze na Sony Ericssonech, využívající při psaní současného mačkání bočních tlačítek hlasitosti. E-mailový klient si opět vzal to lepší z T68 a stahuje si nejprve jen hlavičky mailů a až po té si vyberte, které chcete přečíst.

U MMS je sympatické, že T610 uchovává u odeslaných vždy jen tu poslední a šetří tím tak místo v paměti. Velmi příjemnou funkcí jsou textové poznámky, které můžete psát, číst i posílat přímo z pohotovostního stavu a v případě chuti si ji můžete místo uzlu na kapesníku nechat svítit na displeji, jako připomínku.

Multimediální vymožnosti

T610 je hračičkův ráj. Polyfonní vyzvánění je skutečně Hi-Fi a - což považuji za důležité - i dost hlasité. Do mobilu se dá stáhnout ledacos: zvuky, vyzvánění, obrázky, tapety, šetřiče, skiny, hry i jiné aplikace v Javě i Morphunu. Pro takto založené uživatele pak možná bude 2 MB paměti málo. Je toho zkrátka spousta a tomuto tématu se budeme raději věnovat v samostatném článku.

Rozlišení má 288x352 bodů a na MMS se hodí skvěle. Při horších světelných podmínkách však toho moc nevyfotíte, ale jde si trochu pomoci zapnutím nočního režimu. Fotku lze ještě před vyfocením manuálně zesvětlit nebo ztmavit. Pak ji lze rovnou poslat přes MMS, e-mail, infra nebo bluetooth. Až ji uvidíte na počítači, zjistíte, že jste ji přenášeli zbytečně, protože pro tyto účely je kvalita stále nedostatečná. Na fotku, která by vypadala slušně i na počítači, je totiž potřeba alespoň 0,5megapixelový foťák, ale spíše megapixel.

Mobil pro práci

Organizér a úkolovník byl moc pěkně vyveden už v T68 a možnosti displeje T610 tak tyto nástroje ještě násobí. Samozřejmostí je synchronizace s Outlookem. Popisovat raději nebudu, to se musí vidět! Synchronizovat lze i telefonní seznam.

U tohoto modelu již nelze měnit velikost písma.Tu si v profilu HF sady do auta většina lidí dává větší než normálně. Přesto je na T610 díky exkluzivnímu displeji vidět vše dobře. Na vzdálenost, ze které se většinou v autě na mobil díváme (cca 60 cm), jsou již písmena sice dost malá, ale pokud někdo špatně vidí, tak by nejspíše řídit vůbec neměl. Problémy občas dělá ovládání telefonu při vyšší rychlosti na panelové dálnici, kdy klepající se rukou je obtížné trefit malá tlačítka, nebo dokonce manipulovat joystickem. Problém se dá však obejít používáním číselných zkratek pro pohyb v menu. Zde však také platí, že je mnohem lepší věnovat se řízení než telefonu.

Jednička v datech

GPRS 4+1 je bezvadně funkční a T610 vyniká především vysokou stabilitou přenosu. Přenos se „kousne“ poměrně výjimečně a v porovnání s ostatními telefony značky je výrazně dál. Přenosová rychlost zcela běžně dosahuje hodnot teoretického maxima 80 kb/s pro konfiguraci 4+1 a CS 4). Infraport se sice neviditelně skrývá pod vrchní stranou přístroje, ale výbornou vlastností je, že vlastně ani nemusíte vědět, kde je. Ať totiž telefon natočíte horní stranou k počítači jakkoliv, bude spolehlivě fungovat.

S Windows 2000 telefon přes infra komunikuje bez nutnosti jakékoliv instalace či nastavení. Jednoduše jej vybalíte z krabice, zapnete, přiložíte a počítač zahlásí, že je připojeno nové zařízení.

Co se bluetooth týká, přístroj fungoval dobře se všemi značkovými i neznačkovými zařízeními a tím tak v konektivitě proti konkurenci opět získává na bodech. Výhodou je též, že při zapnutém bluetooth neklesá výrazně výdrž telefonu, jak tomu bylo např. u R520. Vzhledem ke ještě stále existující skupině uživatelů používající HSCSD by se mělo též zmínit, že T610 jej umí v konfiguraci 2+1.

Pro koho T610 je?

Dá se říci, že ze svého předchůdce T68i si nechal to dobré, a co bylo jeho slabinami, to výrazně vylepšil. Srovnávat tento telefon s konkurencí příliš nemá smysl, protože Nokia i Siemens tak trochu zaspali a podobnou vlajkovou loď nemají. Ve změti nových konkurenčních modelů určitě najdete nějaký s lepším displejem, či jiný s větší pamětí nebo další s příjemnější klávesnicí. Jenže to vše dohromady rozhodně ne v jednom mobilu.

Sony Ericsson vložil to nejlepší do jednoho jediného přístroje, který můžeme nazvat vlajkovou lodí, a daří se mu konkurovat dokonce chytrým telefonům. Jeho předností je tak tedy především všestrannost, kompaktnost a maximální výbava. Jinak luxusnímu displeji promiňte, že si moc nepřečtete na přímém slunci. Ovládání zvládne každý, i když „ericssoní klasika“ byla asi lepší. Vynikající možnosti konektivity jsem již zmiňoval. Na cesty si však raději přibalte nabíječku a nezapomeňte na spoustu příslušenství, které je k mání.

Telefon nemá významnější slabinu a nejspíše bude ještě mnohem úspěšnější než jeho předchůdce T68i. Mohl by dokonce prolomit dominanci Nokie mezi českými manažery. Nasvědčuje tomu i to, že jej do nabídky naši operátoři zařadili velmi promptně a Sony Ericsson mu navíc dává výraznou marketingovou podporou, což u něho rozhodně nebylo zvykem. Vyplatí se koupit všem, kteří chtějí od telefonu něco víc než jen, aby dobře vypadal.

Většina nejspíš ocení dobrý poměr výkon/cena. Je zajímavé, že dobře uspokojí úplně odlišné skupiny uživatelů. Manažeři zde najdou všechny funkce, které potřebují, pro ženy je dost malý i příjemný, pro hračičky dost hravý a přizpůsobivý a pro mladé dost sexy. Jen se trochu bojím, že až ho budou mít všichni, přestane být atraktivní pro některé tradiční příznivce této značky. Ti si až do nynějška nejspíše zakládali na tom, že mají něco jiného, sledujíc jak Nokia ovládla zdejší mobilní trh. Sony Ericsson má však v této chvíli skvělé telefony, se kterým může ledacos napravit.

