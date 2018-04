Sony Ericsson T610 – hit nebo labutí píseň? (první dojmy)

Stejně jako každé jaro přichází i letos Sony Ericsson s mobilem, který má všechny předpoklady stát se hitem mezi mobily určenými pro práci a pro profesionály v mobilní komunikaci. Jenže stejně jako každý rok má i letošní novinka, Sony Ericsson T610, několik drobností, které ale mohou tento jinak povedený telefon pohřbít a zařídit mu čestné místo mezi až moc dokonalými mobily, o které nikdo neměl zájem.

Sony Ericsson T610 přesně vystihuje trend moderních pracovních mobilů. U těch se vyžaduje podpora co nejvíce funkcí a technologií, ale už se netolerují designové nedostatky a velká hmotnost či rozměry. A pokud má mobil nejběžnější funkce, které lze od mobilu pro práci vyžadovat, hraje design vedle ceny hlavní roli.

Ze vzhledu T610 máme velmi dobrý dojem. Většinu povrchu telefonu tvoří hliník a v kombinaci s černým plastem vypadá vyloženě dobře. Pozornost přitahuje i relativně velký displej. Jenže T610 je mobilem perfektních vlastností, které ale mají své ale. Takže na černém plastu zůstane každý otisk prstu nebo dlaně. Totéž lze prohlásit o displeji, který si ale navíc za chvíli snad poškrábete, protože není zapuštěný do těla telefonu.

Menu je velmi hezké, ale ovládání složité

Původnímu Ericssonu se vždy vytýkalo ovládání mobilních telefonů. Přestože mohlo jít o nejdokonalejší ovládání mobilů, které si lze představit, Ericsson si vždy našel způsob, jak jej co nejvíce zkomplikovat (šlo o drobnosti, které ale uživatele otrávily). I když si Sony Ericsson nesl toto dědictví, podařilo se mu odstranit některé nelogičnosti z menu. Model T610 je v tomto ohledu jednoznačně krokem zpět.

Jestliže jste byli zvyklí na to, že vám mobil v každé úrovni v podstatě klade otázku, na kterou lze odpovědět klávesami Yes či No, tak na to s T610 zapomeňte. Mobil má totiž dvě funkční klávesy, jejichž význam se mění. Takže občas mají funkce Ano, Ne, ale mnohem častěji levá klávesa spouští funkci nebo vstupuje do menu (Vybrat) a pravá vyvolává kontextové menu ukryté pod nelogickým názvem Další.

Při používání T610 se neubráníte dojmu, že se vývojáři menu snažili převzít filozofii ovládání u Nokií a lehce ji kombinovat s prostředím Microsoft Smartphone. Postupovali samozřejmě tak, aby je nikdo nemohl obvinit z přímého okopírování ovládání. Do stejné terminologie se ale pustit mohli (případně to mohl udělat člověk odpovědný za českou lokalizaci), protože ta v našem mobilu (je upravený pro T-Mobile) je občas nesrozumitelná.

Vedle funkčních kláves se v menu pohybujete s pomocí pětisměrného joysticku a kláves Zpět a C. Funkci těchto kláves si ale budete často plést. Komplikaci přináší také to, že mobil nemá klávesu červené sluchátko, ale občas se tak tváří jedna z jeho funkčních kláves. Nám se proto stávalo, že jsme jako korekční klávesu používali libovolně jednu ze zmiňovaných tří, které se tak ale v různých pozicích v menu mohou chovat.

Na ovládání si budeme muset zvyknout

Když jsme se o ovládání bavili v minulosti s Janem Semrádem z české pobočky Sony Ericsson, říkal nám, že je to jenom otázka zvyku a že jemu ovládání T610 problémy nedělá (je to přitom velký zastánce původní filozofie ovládání Ericssonu). Jsme proto opravdu zvědaví, jak si na ovládání zvykneme do doby, než vydáme recenzi. Zatím nám ovládání jenom kazí dojem z jinak dobrého pocitu z telefonu.

Pokud jste někdy měli nějaký mobil značky Ericsson nebo Sony Ericsson a někdo se vás zeptá na nejproblémovější vlastnost mobilu, téměř vždy si postěžujete na špatné psaní textových zpráv. Pokud snad má mobil relativně dobrou klávesnici, je u těchto značek špatně vyřešený systém rychlého psaní textových zpráv T9 nebo je textový editor pomalý. T610 již naštěstí posledním neduhem netrpí. Psát se dá i s T9, což rozhodně u této značky není zvykem, ale klávesnice je pořád pro pohodlné psaní tuhá.

Velmi užitečný pomocník do práce; nezklame i ve volném čase

Výsadou profesionálních mobilů Sony Ericsson vždy byla plná podpora datové komunikace a organizéru. Totéž můžete očekávat od modelu T610. Samozřejmostí je tak podpora Bluetooth, GPRS i HSCSD. Pokud jste nároční, jistě oceníte dobrý kalendář, seznam úkolů, e-mailového klienta ale i třeba dobrou kalkulačku s pamětí. Z hlediska funkcí samozřejmě nejde o žádné zázraky, ale díky vynikajícímu trojrozměrnému designu menu i tyto aplikace vypadají přitažlivě.

Samozřejmostí u každého nového telefonu jsou dnes již i multimediální funkce. Sice je nepotřebujete, ale mobil si bez nich nekoupíte. Sony Ericsson se tak může pochlubit displejem schopným zobrazit až 65 tisíc barev (při vypnutém podsvětlení ale nevidíte nic), s rozlišením 128 x 160 bodů a polyfonními melodiemi s 32 hlasy. Hudba tak na tomto mobilu už zní skutečně dobře.

Stejně jako můžeme pochválit melodie si zaslouží ocení i digitální fotoaparát. Má sice rozlišení jenom 288 x 352 bodů, ale fotografie jsou poměrně kvalitní. Dobré výsledky dává i noční režim. Na rozdíl od jiných mobilů Sony Ericsson s přídavným fotoaparátem zvládá displej T610 velmi dobře a rychle překreslovat obraz.

Fotoaparát aktivujete stiskem speciální klávesy na boku telefonu. Možná vám přijde samozřejmé, že po dalším stisku se snímek zaznamená, ale měli jsme k dispozici již několik mobilů, které se takto nechovaly. Když držíte mobil v jedné ruce, budete si prsty zakrývat objektiv. Jakmile ale T610 chytíte do obou rukou, podélně, budete moci zcela přirozeně ovládat spoušť.

Mohl by být levnější, ale i tak se vyplatí

U T-Mobile seženete T610 za 6999 dotovaný nebo 11999 nedotovaný (obě ceny jsou s aktivací). Obě částky jsou rozhodně atraktivní, i když ta s dotací by mohla být ještě nižší. Zvláště když majitelé T610 budou služby sítě používat mnohem intenzivněji než většina ostatních uživatelů. Stejně tak by ale prodejnosti mobilu prospělo snížení nedotované ceny. T610 se objeví i v nabídce Eurotelu, ale od našich dvou nejstarších operátorů zřejmě nemůžeme očekávat, že by se snažili konkurenčním bojem snižovat ceny telefonů.