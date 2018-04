Sony Ericsson T600 - miláček (recenze)

Jsou telefony malé, menší a ty úplně nejmenší. Nový Sony Ericsson (SE) T600 patří bezpečně do poslední skupiny a hrdě se pyšní titulem nejmenšího a nejlehčího GSM telefonu na světě. Tento primát převzal po svém předchůdci, modelu T66, kterého právě v těchto dnech na pultech prodejen nahradí. V nejbližší době sice první primát bude muset předat dál, novému Panasoniku GD55, který je ještě menší, ale ten se bude prodávat jen v Asii, takže v nejbližší době nic menšího a lehčího v Evropě jen tak nekoupíte.

T600 je telefon pro efekt. Jasně patří mezi takzvané stylové přístroje, i když je nesnadné jej přímo zařadit. Cenou se hlásí spíš k luxusním telefonům, kvůli jeho výbavě mu však budou spíš konkurovat stylové low-endy. Naštěstí se u T600 již nebude opakovat exces, který doprovázel předchůdce T66. Ten po uvedení na trh stál okolo 15 000 Kč, což byla opravdu hodně nadnesená cena. Nyní stojí T66 zhruba polovinu původní částky, což je výrazně realističtější suma, a někde nad touto hranicí, ale stále velmi daleko od oněch patnácti tisíc, by se měla pohybovat i cena novinky.

Vzhled: do módy jdou ostré rysy

Komu se nelíbí oblé telefony, které nabízí třeba Siemens, Nokia, nebo Motorola, má v novinkách od Sony Ericssonu své favority. Jak model T600, tak připravovaný low-end T100 mají poměrně ostře řezané rysy, což je nejvíce patrné na klávesnici a celkovém pojetí přední strany telefonu. Někomu se asi toto pojetí líbit nebude, jiné naopak osloví na první pohled.

Jak již bylo uvedeno, T600 nahrazuje v nabídce SE model T66. Když se podíváte na technickou specifikaci obou přístrojů, zjistíte, že se od sebe nijak výrazně neodlišují. Velmi podobné jsou i jejich rozměry a hmotnost, když původní T66 je o chloupek menší a o pár gramů lehčí. Rozdíl je především ve vzhledu obou telefonů. Původní model ještě pochází z dílen švédského Ericssonu a designem zapadá mezi starší modely tohoto již neexistujícího výrobce. Novinka naopak jasně deklaruje příslušnost k Sony Ericssonu, když právě design T600 lze považovat asi za zatím nejpovedenější.

Opravdový kolibřík

Rozměry telefonu (92 x 41 x 20 mm) jsou opravdu minimální, což bezesporu platí i o hmotnosti pouhých šedesáti tří gramů. Těžko lze očekávat ještě něco výrazně menšího a lehčího, ne že by to nešlo vyrobit, je ale otázkou, jestli by takový telefon šel ještě používat. Zde je třeba se pozastavit nad dvěma různými trendy. Ten evropský stále preferuje klasicky koncipované telefony, asijský a americký dává naopak přednost véčkům. Jak se dočtete dále, SE T600 lze stále ještě vcelku pohodlně ovládat, ale když si prohlédnete fotografie, na kterém je T600 vedle LG G5200, zjistíte, že oba telefony jsou zhruba stejně velké, ale rozevřené véčko od LG nabízí dvojnásobně velký displej a pohodlnou klávesnici na prostoru celé přední strany T600. S kterým telefonem se pak bude pracovat pohodlněji, je nasnadě.

Na krku mu bude nejlíp

Testovaný telefon byl proveden v kombinaci stříbrné a modré barvy, pro Evropu existuje i čistě stříbrný telefon (asijská varianta označená jako T602 nabízí i další barevné kombinace, ale s těmi se v Evropě běžně nesetkáte). V případě dvojbarevné kombinace je celý přední panel s tlačítky a displejem stříbrný, zbytek telefonu pak sytě modrý. Modrá část telefonu si na nic nehraje a vypadá přesně podle toho, z čeho je vyrobena, tedy plastově. Předek přístroje včetně tlačítek sice vypadá na první pohled honosněji, imituje kov, ale je také „jen“ plastový. Zpracování je na solidní úrovni, kryt baterie drží tak, jak má, a skoro neskřípe, tlačítka pak vůbec nechrastí. Telefonu nechybí ani poutko, díky hmotnosti a rozměrům je T600 přímo předurčen pro nošení na krku, což je nejenom módní, ale i vcelku praktické. Snad jen by se mohli designéři zamyslet nad tím, jestli není lepší umístit poutko na spodek přístroje. Kdo již někdy nějaký mobil na krku nosil, možná zjistil, že obráceně je to mnohem pohodlnější. Přesně takhle například dělá univerzální pouzdra finský výrobce VTG, která pasují i na mobily bez poutek, ale jejich cena není nejnižší.

Baterie: solidní průměr

K baterii SE T600 se dostanete jednoduše po odsunutí zadního krytu, který se uvolňuje stisknutím pojistky skryté pod logem výrobce. Baterie je Li-Ion s kapacitou 610 mAh, tedy o trochu více, než měl původní model T66 (570 mAh). Možná právě kvůli o něco vyšší kapacitě baterie má novinka o 2 gramy více než původní model T66, v praxi ale rozdíl nepoznáte. Výrobce uvádí, že na jedno nabití baterie telefon vydrží až 180 hodin v pohotovostním režimu, nebo pět hodin hovoru. Teoretické parametry hoďme za hlavu, praxe ukáže, jak je ale naprosto běžné, výdrž telefonu výrobcem udávaných výsledků nedosahuje. V praxi se s T600 můžete těšit na zhruba 70 hodin v pohotovostním režimu s jednou provolanou hodinou. Nejedná se o nijak oslňující hodnoty, ale od tak malého a lehkého telefonu asi nelze více očekávat. Stejně jako u jiných telefonů SE lze pomocí bočního posuvného tlačítka zjistit, kolik času vám ještě baterie poskytne. Údaj je vcelku realistický, s tolerancí zhruba 20 až 30 procent ho lze brát vážně.

SIM karta se nachází pod baterií, ale teoreticky při jejím vkládání ani baterii vyndávat nemusíte. Stejně jako u předchůdce T66 se karta zasouvá do telefonu z boku, což je při rozměrech telefonu velmi praktické. Bohužel při vysunutí karty již budete muset baterii vyndat, samotnou SIM kartu totiž není za co chytit.

Displej: ten se bude líbit

Displej T600 není podle poslední módy barevný, přesto nezklame. Jeho přesné rozlišení je 101 x 65 obrazových bodů, což v praxi reprezentuje schopnost zobrazit pět řádků textu. Písmo je dostatečně velké a pro to je i čitelnost displeje velmi dobrá. Přispívá k ní i jeho dobrý kontrast a velmi jasné - modro bílé - podsvícení. Co je to ale proti podsvícení klávesnice, které je výrazně modré, srovnatelné snad jen s některými telefony Samsungu. Díky podsvícení se tak s telefonem skvěle pracuje v noci, kdy jiné přístroje spíš připomínají bludičku. T600 lze naopak s úspěchem použít jako náhradní svítilnu.

V pohotovostním režimu uvidíte na displeji jméno operátora, obrázek dle vašeho výběru a na spodním řádku aktuální čas, sílu signálu a stav baterie. Displej je v tomto režimu poněkud nevyužitý a je škoda, že nezobrazuje třeba i aktuální datum. Pro informaci o něm musíte potáhnout tlačítkem na levém boku telefonu, které vedle data ukáže i aktuální profil a informace o výdrži baterie. Detailní fotografie displeje najdete v druhé části článku.

Ovládání: klasika a la Ericsson

Kdo již měl kdy tu čest s některým novějším telefonem od Ericssonu, či od Sony Ericssonu, bude se cítit s T600 jako doma. Funkční tlačítka jsou pěkně uspořádána ve dvou řadách. V horní je modré a červené tlačítko pro souhlas a odmítnutí a prostřední klávesa pro vstup do vlastního menu uživatele. O řadu níž jsou dvě směrové klávesy a tlačítko s výmluvným „C“ na své hrudi. Pod funkčními klávesami je dvanáct alfanumerických kláves, které jsou seřazeny pěkně pravidelně do bloku. Na detailních fotografiích si můžete prohlédnout, jak výrobce vytvořil především horní dvouřadu funkčních kláves. Ač jsou klávesy vcelku malé a těsně vedle sebe, tak se telefon s jejich pomocí ovládá velmi pohodlně a vzhledem k velikosti celého přístroje lépe než leckterý rozměrově větší telefon. V tomto směru zaslouží SE velkou pochvalu.

Červený a modrý telefonek

Přijmutí hovoru, či jeho zakončení, zvládne jistě úplně každý, i když zatím neměl s telefony Ericsson, potažmo Sony Ericsson, nic do činění. Grafické ikonky telefonů na dvou horních tlačítkách jsou jasné, i když místo zeleného zvednutého telefonku již tradičně severský výrobce vybírá telefonek modrý. Zajímavé je ale tlačítko mezi oběma výše uvedenými klávesami. Grafické ztvárnění ikony na tomto tlačítku se může zdát poněkud nejasné, již při krátkodobém používání telefonu se ale bez něj neobejdete. Pod tímto tlačítkem najdete vstup do rychlého menu telefonu, které si uživatel může libovolně nadefinovat. To sice lze až v hlavním menu telefonu, ale když to uděláte jednou, nemusíte pak do hlavního menu chodit příliš často.

Záložky jak v pořadači

Hlavní menu telefonu je záložkové a orientovat se v něm lze poměrně jednoduše. Do menu vkročíte stiskem jedné ze dvou směrových kláves, kterými se pak v menu dále pohybujete. Hlavní položky jsou uspořádány horizontálně, hlouběji zanořená menu pak vertikálně. Jako u jiných telefonů SE, či starších jen od Ericssonu, nemusíte pro pohyb v menu používat jen šipky, ale i boční posuvný jezdec. Kterému systému dáte přednost, záleží jen na vás. Potvrzení konkrétní položky provedete klávesou „YES“, odmítnutí či krok zpět zařídí klávesa „NO“. Tlačítko „C“, které je mezi oběma směrovými klávesami, při pohybu v menu telefonu nevyužijete.

Telefonování a SMS: opět žádná překvapení

Telefonování jde T600 bez problémů. Zvuk je čistý a oproti některým starším modelům výrobce (Ericsson) má i dostatečnou hlasitost pro telefonování v hlučném prostředí. Telefon má skupiny volajících, kterým lze přiřadit specifickou vyzváněcí melodii, což lze ale i k jednotlivému číslu. T600 disponuje vnitřní pamětí na 250 kontaktů, které ale nejsou vícepoložkové, což je v dnešní době již trochu anachronismus, a to hlavně s ohledem, že telefon nepatří mezi levné low-endy. Vyzváněcích melodií je v telefonu patnáct přednastavených a osm určených k editaci uživatelem. Ty lze buď editovat přímo v telefonu, nebo je nahrát pomocí EMS zpráv, či WAPu. Při editaci můžete vybírat i ze tří stylů a širokého pásma tempa, které je v rozmezí od jedné do devíti set! Melodie nejsou polyfonní, což je u stylového telefonu na pováženou. Na druhou stranu je zvuk vyzvánění jasný a melodie lze kombinovat s vibracemi, které kopírují rytmus melodie. Specifické vyzvánění lze přiřadit i SMS zprávám, budíku a dalším režimům telefonu. Telefon nabízí i minutové pípání během hovoru. Různé režimy vyzvánění a vibrací lze rozčlenit do pěti profilů, které lze editovat.

Kdepak se nám zatoulala T9?

Ano, SE T600 nemá český slovník prediktivního vkládání textu. Pro někoho nepřekonatelný nedostatek, jinému to vůbec vadit nebude. Jen tak mimochodem, zeptejte se všech známých, kteří mají telefon s českou T9, jestli ji také používají. Možná zjistíte, že hodně z nich připadá T9 zbytečně složitá, a proto ji nepoužívají. Přesto v této položce dáváme T600 minusový bod. Proč Sony Ericsson T9 v současných modelech nemá, když ji nabídnul již u T68(i), je záhadou. Za chvíli bude SE jediný, kdo český slovník nenabízí. Prediktivní slovník (iTap) nabízí nově ve všech svých modelech i Motorola, která zatím odolávala, a o ostatních ani nemluvě. Jinak T600 nabízí zprávy až o délce 459 znaků a počítadlo vás při psaní zprávy aktuálně informuje, kolik znaků ještě zbývá. Do zpráv lze vkládat obrázky a melodie, což znamená, že telefon podporuje EMS zprávy. Nechybí ani doručenky a trochu překvapivě i vnitřní paměť na zprávy. Ta pojme dvacet zpráv, což sice není mnoho, ale rozhodně lepší než nic. Pokud rádi chatujete, ani v tomto směru vás T600 nezklame, SMS chat taktéž najdete v jeho nabídce.

Jak již bylo uvedeno, klávesnice T600 je na danou kategorii nadprůměrná, takže se na ní i vcelku pohodlně píší SMS zprávy. Pokud si osvojíte způsob, jak telefon držet, což při jeho rozměrech není nic snadného, budete při psaní zpráv spokojeni. Při psaní i čtení zpráv máte k dispozici na displeji čtyři řádky. Font je u psaní zpráv o poznání silnější než při čtení, ale obě varianty jsou díky jasnému displeji dobře čitelné. Až na tu zpropadenou českou variantu T9, musíme T600 v disciplíně SMS zpráv pochválit.

Data: K čemu HSCSD?

Jak již titulek další kapitoly napovídá, T600 má rychlé datové přenosy pomocí technologie HSCSD. Proč ne, ale má i GPRS? Bohužel, jen to HSCSD. To asi majitelé telefonu příliš neocení, konfigurace HSCSD je jen 2+1 timeslot a T600 asi není tím pravým manažerským telefonem pro tento druh datové komunikace. GPRS by se možná hodilo více, ale to v základním čipu, který je použitý v telefonu, není, naopak HSCSD ano, tak ho telefon také nabízí. Stejně tak čip zaručuje práci i ve třetím GSM pásmu (1900 MHz), takže jej můžete použít i v USA, což jsme také otestovali a nesetkali jsme se s žádnými problémy, telefon pásmo změní automaticky. Zpátky k datovým přenosům; telefon lze k počítači připojit jen pomocí kabelu, infraport nebo Bluetooth chybí, ale i to se dalo od miniaturního stylového telefonu očekávat.

Telefon samozřejmě disponuje WAPovým prohlížečem, který nabízí celkem osm (!) profilů, záložky a další běžné funkce.

Další funkce: dobrý kalendář, solidní hry

Ač je T600 stylový telefon, základní manažerské funkce zvládá. Najdete je v záložce doplňky a jedná se o velmi dobrý kalendář, který je krásně přehledný. V základním pohledu uvidíte celý aktuální měsíc. Po zvolení konkrétního dne se dostanete do další tabulky, která ukazuje celý týden, ve kterém se aktuální den nachází, a to včetně čísla týdne a aktuálního data. U každého dne je náhled i na denní rozvrh a případnou událost v určený čas ukazuje symbol. Široká je i nabídka druhu poznámek či způsobu upozornění na ně, a to včetně předstihu. Opět pochvala pro T600, s kalendářem se skamarádíte velmi rychle. Mezi kancelářské či manažerské funkce můžeme zařadit i budík, kalkulačku, či praktickou schránku na nejrůznější tajné kódy. Pro toho, kdo si nepamatuje nejrůznější PINy a přístupová hesla, je to neocenitelná pomůcka, musí si ale zapamatovat čtyřmístný kód pro vstup do schránky.

Z trochu jiného soudku jsou další „nadstandardní“ funkce SE T600. Obrázky, které také najdete v menu doplňků, můžete použít jak v EMS zprávách, tak i jako loga na displej, zde nazvaná jako pozadí, i když to je trochu zavádějící označení. Obrázků je velké množství a jsou rozděleny do jedenácti složek, některé z nich jsou tematické. Každý z obrázků lze upravit v editoru.

Kdo si hraje - nezlobí

Na závěr jsme si nechali pět her, které telefon nabízí. První z nich je automobilový závod, má dvě varianty: soupeření s konkurenty, či závod s časem. Na něco, co vypadá jako autíčko, nahlížíte shora a snažíte se co největší rychlostí projet trať a nenabourat do soupeřů či mantinelů. Druhá hra představuje klasickou „devítku“, tedy devět polí a osm čísel, které je potřeba seřadit podle posloupnosti. Klasické a asi zábavnější než autíčka. Následuje karetní hra Triango, variace na solitér. Čtvrtou hru opět budete důvěrně znát, kulička, co rozbíjí zeď, je klasika už i v mobilech. Variace Sony Ericssonu nabízí k odpalování jakýsi bumerang a poměrně široké hrací pole, které se na jeden displej nevejde. Poslední hrou je střílení na ufony. Vy jezdíte zleva doprava, ufoni útočí shora a házejí na vás bomby. Těm se musíte vyhýbat a při trvalém držení klávesy opětujete jejich palbu. Asi i tuto hru budete dobře znát.

Hodnocení: jaký tedy T600 je?

Zhodnotit Sony Ericsson T600 je a není jednoduché. Pokud na tento telefon budete nahlížet s ohledem na jiné telefony v podobné cenové hladině, asi vás zklame. Pokud se na něj ale budete dívat jako na stylový přístroj, který nezabere skoro žádné místo a v kapse ho neucítíte, musíte mu vyseknout poklonu. Pravda, možná by mohl být o něco levnější než předpokládaných necelých deset tisíc, ale i za tyto peníze za to stojí. Většinu běžných funkcí zvládá bez problémů, dobře vypadá a dobře se i ovládá. Především příslušnice něžného pohlaví si jej zamilují a odpustí mu pro technicky založené muže neodpustitelnou absenci některých dnes již běžných funkcí. Ty by sice T600 teoreticky mít mohl, ale pak by možná nevážil pouhých 63 gramů a neměl tak miniaturní rozměry, jaké má.

Trh se v poslední době diferencuje a zákazníci se budou muset smířit se situací, že některé dražší telefony toho nebudou umět tolik, co třeba daleko levnější low-endy. V dnešní době asi není problém udělat špičkově vybavený mobil do deseti tisíc, kterému by nic nechybělo. Pak by ale všechny telefony vypadaly stejně a uměly by to samé. To by ale byla nuda, a proto je tady T600, který sice neoslní svojí výbavou, ale zaujme vzhledem a svými rozměry. Své klienty si jistě najde a, jestli mezi nimi budete i vy, záleží jen a jen na vašich preferencích.

