Sony Ericsson T600 - kolibřík a jeho konkurence (fotogalerie)

Sony Ericsson je opravdu malinkatý telefonek, který v současné době nemá v obou směrech konkurenci. Aby také měl, když jeho hmotnost je pouhých 64 gramů a s rozměry 92 x 41 x 20 mm se vejde i do té úplně nejmenší kapsy. S malými rozměry se ale vkrádá na mysl otázka, jestli se s telefonem může ještě rozumně pracovat. Podrobnou odpověď najdete v dnešní recenzi tohoto telefonu. Nyní jen stručně: není to problém. Klávesnice je přes své titěrné rozměry velmi dobře navržena a i zpracována. Detailní pohled, jak to výrobce udělal, najdete na konci tohoto článku, na detailních fotografiích klávesnice.

...klávesnice, displej...

Hned nad klávesnicí najdete dvě sady fotografií displeje Sony Ericssonu T600. Ten má rozlišení 101 x 65 obrazových bodů a má velmi jasné světle modré podsvícení. Díky němu je displej velmi dobře čitelný, k čemuž přispívá i jeho kontrast. Velmi dobře je podsvícená i klávesnice. Ta svítí jasně modře a v noci si rozhodně klávesy plést nebudete.

Klasicky koncipovaný telefon, nebo véčko?

Velikost Sony Ericssonu T600 můžete porovnat s několika telefony, které běžně najdete na našem trhu, a také s jedním, který asi každý den neuvidíte. SE T600 jsme položili vedle přímého konkurenta, Alcatelu OT512 - i když ten je přeci jen o poznání levnější, ale má na trhu velmi podobné určení jako T600. Oba telefony by měly především reprezentovat, a to za stále přijatelnou cenu. Alcatel stojí zhruba 6 000 Kč, T600 bude zhruba o dva až tři tisíce dražší. Dále jsme nový Sony Ericsson srovnali s Nokií 8310, která před rokem, když byla uvedena na trh, patřila mezi nejmenší telefony na trhu. A jak si stojí vedle T600?

Pro další porovnání jsme zvolili dvě véčka. Jedno opravdu luxusní, a to Motorolu V60. Ta je sice kvůli kovovému krytu výrazně těžší, ale s rozměry to až tak strašné není. A co teprve, když véčko rozevřeme. Pak je klávesnice skoro stejně velká jako celý Sony Ericsson T600. Na kterém telefonu se pak budou lépe psát SMS zprávy, je nasnadě. Podobně na tom bude T600 v porovnání s většinou véčkových telefonů, ale u nich také záleží na celkové konstrukci klávesnice. Ta ale byla u obou konkurenčních véček velmi povedená. Druhým véčkem je poněkud exotický LG W5200, který vám podrobněji představíme v nejbližší době. Dnes jej použijeme jen jako komparsistu k T600. Oba telefony jsou přibližně stejně velké, po rozevření však LG naroste do dvojnásobné velikosti. Opět platí to samé, co u Motoroly V60, navíc LG nabízí obrovský displej, který je téměř dvojnásobný než u SE T600. Dodejme, že obě véčka mají i druhý displej na vrchu telefonu.

Sony Ericsson T600 a vedle něj asijský soupeř LG W5200. Jak si sami můžete prohlédnout, oba telefony jsou přibližně stejně velké, LG je však těžší a také silnější v "pase". Rozdíly ale nejsou nikterak významné, přesto Sony Ericsson působí daleko subtilnějším dojmem. A co teprve, když véčko od LG rozevřete. Pak je oproti T600 téměř dvojnásobné. Porovnejte pak klávesnici, tam, kde je u Sony Ericssonu celá, je u LG jen alfanumerická klávesnice a funkční tlačítka zabírají plochu jako celý zbytek T600. Které telefony mají budoucnost? Véčka, nebo klasicky koncipované? Dodejme, že mezi véčky existují v Asii i daleko menší telefony, jako například některé Sewony.

A opět je soupeřem Sony Ericssonu T600 véčko. Tentokrát ale dobře známá Motorola V60, která patří mezi nejluxusnější telefony na trhu. Tento souboj je vcelku vyrovnaný, i Motorola je především stylový telefon, i když toho umí daleko víc, a to nemluvíme o verzi V60i, která nabízí i Javu. Motorola je ale o poznání dražší, i když mezi cenami na trhu u neautorizovaných prodejců není rozdíl až tak patrný a třeba v USA, kde se T600 prodává již měsíc, stojí oba telefony téměř úplně stejně (vztaženo k Motorole V60i). Rozdíl ve velikosti obou telefonů je dobře patrný z obrázků, dodejme, že Motorola je výrazně těžší (přes 100 gramů) a i výrazně silnější.

Třetí srovnání nového Sony Ericssonu T600 s konkurencí. Nejdříve Nokia 8310. Ta je ve všech parametrech větší a je i těžší než T600. Rozměrnější je i klávesnice, ale pro mnohé bude překvapením, že ta u Sony Ericssonu je možná lepší, a to je v porovnání s Nokií co říci. Na druhém obrázku je pak T600 vedle Alcatelu OT512. Ten je přeci jen minimálně o třetinu levnější, ale také o třetinu vyšší a i o poznání těžší. Přesto jsou si oba telefony na trhu přímými konkurenty. Který se vám líbí více?

Prvních dvanáct obrázků displeje vám nabízí pohled např. na možnosti editace obrázků, na detailní a velmi přehledný kalendář, či menu SMS zpráv - a to jak jejich psaní, tak i jejich čtení.

V druhé sadě obrázků displeje si můžete prohlédnout hry, kterých telefon nabízí celkem pět. Výběr by měl většinu majitelů telefonu uspokojit, ale přeci jen, kdo si kupuje telefon jenom kvůli hrám? Za cenu SE T600 máte dnes PlayStation 2 a ten přeci jen nabízí větší možnosti. Do Sony Ericssonu T600 totiž už žádné jiné hry nenahrajete.

Funkční klávesy Sony Ericssonu T600, podsvícené a nepodsvícené. Všimněte si zajímavého náklonu kláves, který notnou měrou přispívá k dobré ovladatelnosti telefonu, ač jsou klávesy velmi malé. Zde musíme návrháře od Sony Ericssonu pochválit.

Velmi praktickou pomůckou u telefonů Sony Ericsson a vlastně i starších telefonů Ericsson je boční posuvná klávesa. Díky ní můžete rychleji psát SMS zprávy a i se rychleji pohybovat v menu telefonu. Chce to ale nácvik. V pohotovostním režimu vám posuv boční kláves prozradí aktuální datum, výdrž baterie a aktivní profil.

Detail klávesnice. Tlačítka jsou poměrně výrazně vystouplá, mají velmi přesný stisk a jsou dostatečně daleko od sebe, takže ani se silnějšími prsty se nemusíte bát častých překlepů.

Recenzi Sony Ericssonu T600 naleznete zde