Sony Ericsson T600 – vzhledově vytříbený kolibřík (preview)

Sony Ericsson představil v pondělí na veletrhu CommunicAsia tři úplně nové mobilní telefony, které jsme vám včera představili v tomto článku. Dnes se budeme trochu podrobněji věnovat modelu T600, jednomu z nejmenších a nejlehčích mobilních telefonů na světě. Kdo očekával nějakou revoluční novinku, bude zklamán, T600 vychází z dobře známého kolibříka T66, který se prodává delší dobu i u nás. Samozřejmě, podobný je jen základ telefonu a hrubé rozměry, či hmotnost. Nový je design a několika vylepšení se dočkala i funkční výbava telefonu. Sony Ericsson T600 se začne prodávat v průběhu třetího čtvrtletí letošního roku a nahradí již zmiňovaný model T66. Podle informací, které se nám podařilo získat od zástupců výrobce na veletrhu CommunicAsia, je velmi pravděpodobné, že novinka bude mít velmi příznivou cenu, rozhodně prý nižší, než současný model T66.

Sony Ericsson T600 má velmi podobné rozměry a hmotnost s modelem T66. Přesné údaje jsou 92 x 41 x 20 mm a hmotnost je rovných 60 gramů. Kdo si přečetl naší recenzi předchůdce T66, zjistí, že v obou případech je novinka o málo větší, ale rozdíly jsou v praxi nepostřehnutelné. Když si telefon vezmete do ruky, zjistíte, že menší to už asi být nemůže a již při této velikosti je obsluha telefonu v případě silnějších prstů hodně ztížena. Poměrně kladně můžeme po krátkém seznámení s telefonem hodnotit klávesnici, která je o něco lepší, než u modelu T66. Právě klávesnice je jedenou z nejvýraznějších změn, oproti předchůdci. Klasický styl Ericssonu je pryč, klávesnice jako by z oka vypadla telefonům Sony. Patrné je to jak na alfanumerické klávesnici, tak na systémových klávesách pod displejem. Ty jsou nyní v bloku, ale jejich počet je stejný, jako u jiných Ericssonů. Celkový vzhled T600 je podle našeho mínění o něco atraktivnější, než u staršího modelu T66, je více hranatý, opět podobný telefonům Sony. Z reakcí asijského publika a především jeho něžnější poloviny bylo snadné vypozorovat, že v tomto regionu se změna designu neminula účinkem. Na druhou stranu je ale nutné podotknout, že ani T600 nebyl zrovna největším tahákem veletrhu.

Měli jsme možnost si tohoto kolibříka na chvíli vyzkoušet, bohužel, jak již jsme vás včera informovali, ani jeden ze tří telefonů, které jsme měli k dispozici, nefungoval, tak jak by měl. Podle zástupců výrobce, kteří nám byli na stánku k dispozici, byly problémy způsobeny rannou verzí firmwaru telefonu. To by se ale mělo v nejbližší době změnit k lepšímu. Z krátkých okamžiků, než se nám telefon samovolně restartoval, jsme ocenili slušnou grafiku displeje, který i na malé ploše má konkurence schopné rozlišení. Menu je podobné menu T66, ale některé detaily byly vylepšeny; grafika se zdála být na lepší úrovni. Líbil se nám editor obrázků, se kterým se nám pracoval velmi pohodlně. Z debaty se zástupci společnosti vyplynulo, že prodeje T66 nesplňují očekávání a proto se výrobce rozhodl změnit design a přidat několik funkcí. Opět musíme zdůraznit neoficiálně vyřčenou informaci, že cena novinky by měla být více konkurenceschopná než u T66. Nechejme se překvapit, během měsíce bychom měli vědět více. Pokud se výrobci podaří okolo deset tisíc, pak by se mohlo jednat o velice zajímavou alternativu k jiným stylovým telefonům.

