Sony Ericsson T310 - mobil nebo Sony Playstation? (první dojmy)

Sony Ericsson T310 se sice netváří jako nejnadupanější mobil značky, ale nejde také o mobil pro nenáročné uživatele. Podle představ Sony Ericssonu by měl zaujmout mladé uživatele, kteří se chtějí s mobilem bavit. Kromě možnosti prakticky kompletní personalizace mobilu by po něm mladší i pokročilejší měli sáhnout kvůli hrám. Některé z nich jsou totiž upravené verze oblíbených her pro Sony Playstation 2.

Na to, že by mělo jít o mobil pro zábavychtivé uživatele, má podle našeho názoru T310 dost konzervativní a usedlý design.

Mobil se ovládá klasicky. K dispozici máte ovládací klávesy Yes a No, korekční klávesu C a tlačítko pro vyvolání kontextového menu. Pohybujete se prostřednictvím pětisměrného joysticku. Nic víc pro ovládání mobilu nepotřebujete.

Aby byl o Sony Ericsson T310 zájem, nesmí být drahý. Proto není fotoaparát integrovaný do těla mobilu, ale můžete se jej v případě zájmu dokoupit. Na obrázcích vidíte MCA-25.

Kryt Sony Ericssonu T310 se skládá z plastových dílů. Na dotyk jsou příjemné. Plastových částí je několik. Doufáme, že kvůli tomu po čase nezačne T310 vrzat...

Všechny aktuální mobily Sony Ericsson jsou podobně velké. Na první fotografii vidíte T100 pro nejméně náročné, T610 pro fajnšmekry a T310.

Pokud jste čekali menu s vylepšeným designem jako u T610, potom budete možná trošku zklamaní. Od T300 se v menu T310 prakticky neliší.