Sony Ericsson T300 - na křídlech mobilní vášně (recenze)

Švédsko-japonská firma Sony Ericsson slaví velký úspěch se svým prvním multimediálním modelem T68i a nový model je jeho takový chudší příbuzný. Zejména vzhledově se příliš nevyvedl, nicméně je jen o trochu méně chytrý, ale hlavně podstatně levnější. Pokud hledáte chytrý mobil pod deset tisíc korun a víte, že využijete moderní MMS zprávy, polyfonní zvuky, že občas něco mobilem i vyfotíte, ale místo manažerských funkcí očekáváte od telefonu spíše zábavu, čeká T300 právě na vás. T300 má dobrou klávesnici a barevný displej, vše je ale zabaleno v trochu archaicky vypadajícím obalu - určitě by nějaký odvážnější nápad designéra novému modelu jen prospěl. Zdá se mi, že některé dálkové ovladače na televizi vypadají přitažlivěji.

Design

Nejchytřejší mýdlo na světě

Model T300 svými tvary připomíná mýdlo. Je to dáno zejména plochými tvary přední i zadní části a nesměle zaoblenými hranami, které jsou na všech čtyřech rozích mobilu naprosto stejné. Možná se designéři Sony Ericsson snažili vyladit a vyloudit dokonalý harmonický tvar, ale nutno říci, že trocha návrhářské odvahy by „tétřístovce“ nebyla vůbec na škodu. Nový model v sobě nezapře designového pokračovatele předešlých modelů zejména ze strany švédských předků, typický je zejména protiskluzový znak na zádech přístroje a motýlkovitý otvor reproduktoru nad displejem.

Přední kryt telefonu je výměnný, my jsme měli pro recenzi k dispozici perleťovitě modrou variantu, k dostání bude ještě v červené a zelené barvě. Přední strana je bohužel jediná barevná část telefonu. Barva je pokryta průhledným plastem, který jí dodává zejména při silnější světle zajímavý odraz kovového třpytu. Okraje těla přístroje lemuje pastelově šedý až stříbrný matný plast - z něho jsou vyrobeny jak boky, tak zadní část včetně krytu baterie. Displej telefonu je posazen níže doprostřed přístroje, pod ním najdete umělohmotnou klávesnici barvy kovově šedé. Tlačítka jsou vyrobena z dostatečně pevné hmoty. Všechna mají stejný tvar, jen se malinko liší velikostí. Nejmenší je tlačítko C a kontextová klávesa, asi o milimetr širší i vyšší jsou numerické klávesy, o něco větší jsou potom tlačítka YES a NO, mezi nimiž je do krytu hlouběji zasazený joystick. Upoutalo nás, že fádní tvar telefonu kopírují kromě joysticku všechna tlačítka včetně toho posuvného na pravé straně telefonu; dokonce i infraport má souměrný oválný tvar. Na spodní straně telefonu najdete konektory pro nabíječku, hands-free, datový kabel a přídavný fotoaparát. Na horní hraně mobilu je pouze mechanické tlačítko, kterým uvolníte přední kryt.

Design T300 se podle našeho názoru příliš nepovedl, ale to je pouze subjektivní názor; nevylučuji, že se někomu může líbit. Telefon příliš nenadchne ani svými rozměry, při výšce 106, šířce 48 a hloubce 22 milimetrů váží celých 101 gramů. Je to taková malá baculka, hodnoty to nejsou ale zase nikterak tragické. Vzhled asi nebude to hlavní měřítko, kvůli kterému se bude T300 prodávat, jeho klady a přednosti hledejte dále v recenzi.

Baterie

Já mám Li-Pol, kdo je víc…

Baterie je jednou z předností Sony Ericsson T300. Vzhledem k barevnému displeji, který má poměrně velký odběr energie, použil výrobce baterii technologie Li-Polymer 3,6 voltů s kapacitou 700 mAh. Po připojení na nabíječku očekávejte delší dobu nabíjení, než na jakou jste byli zvyklí u svého staršího mobilu - je to dáno samotným technologickým řešením baterky, Li-Polka se nabíjí téměř tři hodiny. To vás nesmí zmást. Telefon má s touto baterií poměrně dobrou výdrž, na jedno nabití nám vydržel téměř osm dnů při několika kratších hovorech denně a menším počtu odeslaných SMS. Skutečná výdrž se velmi blíží té avizované výrobcem – 6 – 7,5 hodin hovoru a 300 – 350 hodin v pohotovosti.

Velmi mě udivilo technické řešení uložení velké placaté baterie: ta je pouze položena pod zadním plastovým krytem, proto při každém otevření krytu, pokud s tím dopředu nepočítáte, baterie vypadne. Drží totiž jen na dvou miniaturních spodních západkách, další uchycení byste hledali marně. Pod baterií je místo pro SIM kartu, ta je zase uchycena velmi pevně. Pokud nemáte dlouhé nehty nebo nemáte s sebou šroubovák či úzký nůž, bude se vám vyjímat jen velmi těžko. Chce to trochu cviku. Kryt baterie drží pod pružnou západkou, usazen je pevně, žádné nežádoucí vrzání se při jeho stlačení nebo promačkání neozývá.

Displej

Jaro, léto, podzim, zima…

Jak již bylo řečeno, displej telefonu je posazen níže doprostřed těla telefonu; je barevný s rozlišením 101x67 bodů (T68i má rozlišení 101x80 bodů) a dokáže zobrazit 256 barev (T68i také). Displej má sice dobré obrazové vlastnosti, o trochu horší je ale jeho podsvícení - bez něj ale nevidíte téměř nic. Trochu paradoxní se mi zdá, že displej je čitelnější při naprosté tmě než na světle. Odraz paprsků od displeje způsobuje jakési zdánlivé rozmazání písmen a symbolů, což se ve tmě samozřejmě neděje. V pohotovostním režimu je na displeji zobrazen v první řádce název operátora, úplně dole najdete zleva stav signálu, uprostřed aktuální čas a vpravo indikátor stavu baterie. Pro zpestření nevýrazného displeje si na jeho pozadí můžete umístit obrázek, na výběr máte v základní výbavě telefonu z 53 lépe či hůře vyhlížejících obrázků. Pokud si v menu telefonu zvolíte jedno z přednastavených témat – jaro, léto, podzim, zima, budete mít na pozadí grafický motiv ročního období. Z vlastní zkušenosti vám ale zimu nedoporučuji vůbec, při procházení menu se v bílém podkreslení totiž téměř ztrácel ukazatel volené položky. Další obrázky či motivy si můžete do telefonu stáhnou z wapu nebo si je nechat zaslat formou MMS.

T300 má samozřejmě také funkci Spořič displeje, na výběr máte opět z třiapadesáti obrázků a jednoduchých animací. Druhou možností je nechat svítit na inverzně černém displeji světlá čísla digitálních hodiny s aktuálním časem.

Dobrou vlastností T300 je volba fontů písma a znaků. Volíte ze tří velikostí, v nejmenším fontu se v menu na displeji zobrazí sedm řádek textu, ve střední velikosti pět řádků. Velkých řádek se zobrazí rovněž pět při zrušení grafického odlišení názvu položky menu a vlastních subpoložek.

V menu displeje můžete k obrazu svému zapnout či vypnout osvětlení a nastavovat kontrast. Displej nemá T300 špatný, je ale třeba si s jeho nastavením chvíli pohrát a navolit vhodný obrázek a kontrast, aby vás při prohlížení menu nebo psaní textovky nic nedoladěného nerušilo. Více fotografií displeje T300 najdete v tomto článku.

Menu telefonu

Pěknej courák

Menu telefonu je tvořeno devíti grafickými symboly, pod každou ikonou se skrývá textová nabídka jednotlivých funkcí. Při procházení menu vidíte v záhlaví název aktuální položky. Vlastní menu je cyklické, můžete jím tedy procházet libovolným směrem dokola. U každé položky je zobrazeno její pořadí, abyste se náhodou neztratili. O možnosti nastavení témat jste si přečetli již výše, zbývá jen doplnit, že se podle jednotlivých témat mění také barva písma. Šikovnou funkcí je Rychlé přepnutí do spořivého režimu displeje, který aktivujete delším stiskem křížku.

Největším nedostatkem v ovládání telefonu je pomalé načítání funkcí. T300 není opravdu žádný rychlík, občas jde až o nervy. V domnění, že jste málo zmáčkli tlačítko, volíte některou z položek opakovaně a po chvíli zjistíte, že telefon se vinou své pomalosti přepnul do končin vaší původní myšlence na hony vzdálených. Na rychlost mobilu má kupodivu velký vliv nastavení velikosti fontu písma – čím menší písmo, tím je mobil pomalejší.

"Mechanická" klávesnice je na dobré úrovni, na pětisměrový joystick ovšem musíte přivyknout, zpočátku vám bude určitě dělat nemalé problémy - chce to cit a správný grif. Největším nedostatekem joysticku je zřejmě potvrzování položek. Musíte jej dostatečně silně zmáčknout a přitom jím nepohnout do žádné strany, proto ve svých uživatelských začátcích jistě oceníte možnost potvrzovat volby tlačítkem YES. Joystick má čtvercový půdorys a je víc zapuštěn než u modelu T68i. Pod klávesou YES najdete kontextovou klávesu, jejímž stiskem aktivujete všechny funkce přístupné v daný okamžik. V pohotovostním režimu se zobrazí přehled těchto funkcí: zamknout klávesy, vypnout tichý režim, aktivovat infraport, mobilní internet a stav mobilu. Přidržením kontextové klávesy se dostanete do wapového prohlížeče.

Menu telefonu je přehledné, dobře graficky řešené. Jen kdyby bylo o něco rychlejší... Při práci s T300 musíte být trpěliví.

Telefonování

Kdyby ty muziky nebyly….

Do telefonního seznamu se v T300 dostanete buď volbou první položky v menu přístroje, nebo stiskem joysticku nahoru či dolu (jeho přidržením vpravo můžete volit profil, přidržením vlevo hledáte kontakt). Telefonní seznam je vícepoložkový, ke každému číslu si přiřadíte další záznamy (telefon domů, telefon do práce, mobilní telefon a e-mailovou adresu). Ke každému kontaktu můžete navíc přidat obrázek, deset top čísel odlišíte od sebe navzájem různým vyzváněním. T300 bohužel neumožňuje zobrazit najednou čísla v paměti telefonu a simkarty.

Jednotlivé kontakty v telefonním seznamu můžete řadit do skupin podle vlastního uvážení, každá skupina pak má stejné vlastnosti, využitelné například při hromadném blokování hovorů nebo skupinovém rozesílání SMS. Do telefonního seznamu se vejde nejvíce 254 záznamů.

Sony Ericsson T300 umí vyzvánět vícehlasými melodiemi, mobil dokáže přehrát jednoduché midi soubory a věřte, že čtyřiadvacetihlasá polyfonie zní opravdu dobře. V základní nabídce máte 28 melodií, z toho je 10 melodií monofonních, ostatní jsou polyfonní. Další oblíbené melodie si do mobilu nahrajete nebo je složíte skladatelem, přičemž jste omezeni pouze celkovou kapacitou paměti přístroje.

O tom, že T300 má kvalitní mikrofon i reproduktor, je téměř zbytečné psát, u tohoto typu mobilů by to mělo být samozřejmostí. Během telefonování dobře a jasně slyšíte, zvuk zesílíte bočním posuvným tlačítkem.

Zprávy

Pozor, jdou k vám MMS

Zajímá vás, jak se na T300 píší textovky? Vůbec ne špatně. Klávesy mají dobrý zdvih, klávesnice je pro psaní (kdo by to řekl) jako dělaná. Do režimu zpráv se dostanete v menu navolením druhé položky; zde máte na výběr z textových zpráv, multimediálních zpráv a důležitých nastavení.

T300 umí českou T9, přičemž si můžete vybrat z vkládání slovníkových slov pomocí listovacího výběru nebo mezi výrazy přepínat joystickem. Nový model Sony Ericsson podporuje tzv. dlouhé SMS (jedna dlouhá zpráva se rozdělí do šesti klasických textovek). Do paměti telefonu se vejde až 40 textových zpráv, šikovnou funkcí telefonu je Stav paměti, kde zjistíte procentuální podíl zaplnění textovkami nejen paměti telefonu, ale i simkarty. Spolu s textem můžete posílat také obrázky, zvuky a jednoduché animace, čili tradiční EMS.

A jsme u MMS, na ty jste se doufám těšili. T300 umí MMS vytvářet, odesílat i přijímat stejně spolehlivě jako multimediální průkopník švédsko-japonského výrobce T68i. Do konektoru telefonu připojíte foťáček (ať již starší CommuniCam MCA-20 či nový a dokonalejší MCA-25), na barevném displeji sice fotografie nevypadají nic moc, ale při zobrazení na monitoru počítače budete možná příjemně překvapeni. Musíte ovšem dodržet nízké nároky na velikost fotky. Pokud se rozhodujete mezi T300 a T68i, možná vám bude v rozhodování ku pomoci fakt, že fotografie z obou mobilů jsou v téměř totožné kvalitě...

Další funkce

Telefon pro hračičky

V poslední kapitole vám přinášíme přehled dalších funkcí telefonu, některé z nich jsou obyčejné a ničím nepřekvapí, u jiných se zase vyplatí chvíli setrvat.

Mezi druhou skupinu rozhodně patří hry, které na barevném displeji nejen dobře vypadají, ale díky dobře promyšlené strategii ovládání se i pohodlně hrají. Hry najdete v menu ve čtvrté položce s názvem Zábava a hry. V základní dodávce telefonu jsou čtyři hry, první z nich je Erix, hra nenáročná na grafiku, díky čemuž se také nejrychleji ze všech načítá. V Erixu si cvičíte postřeh a dobrý odhad, snažíte se obklíčit skákající tečky propojováním prostorů.

Druhou hrou je klasická vesmírná střílečka Alien Scum, třetí v pořadí je karetní Black Deal. Mě nejvíce zaujal klidný a nápaditý minigolf, který má v základní verzi hodně úrovní, hrajete tedy na několik jamek a soupeřem je vám buď samotný telefon nebo jiný hráč. Při minigolfu ovládáte razanci úderu i faleš míčku, vše postupným stiskem klávesy YES nebo joysticku. T300 sice nepodporuje Javu, přesto si ale můžete další hry a nové úrovně stahovat ve vlastní platformě Sony Ericssonu.

Mezi dalšími funkcemi musíme zmínit wap (verze 2.0), GPRS (3+1 timeslot, 53,6 kbps), rychlá data HSCSD (2+1, 28,8 kbps), IrDA port, e-mailového klienta a další datové funkce. Mezi ty manažerské patří datum a čas, organizér ve formě poznámkového bloku, kalendářový přehled bohužel chybí. Ke každé události si můžete přidat jednu ze 24 přednastavených ikon, což je velmi roztomilá funkce; klasický kalendář bych ale ocenil víc. Dobře řešený je budík tétřístovky - nejenže umožňuje navolit si budící tón, ale nabízí jednorázové nebo opakované buzení, navíc si můžete vybrat dny v týdnu, ve kterých chcete být buzeni. Pro nahrávání libovolně dlouhého zvuku se jistě hodí digitální záznamník. Funkcí má T300 opravdu hodně, některé jsou mírně zpomalené, obtížnější hry se například poměrně dlouho načítají, ale to by vás nemělo odradit.

Resumé

Sečtěme-li všechny plusy a mínusy nového Sony Ericssonu, nemůžeme vyslovit jednorázový ortel. Jedná se o telefon funkčně velmi vyspělý, má ale na druhou stranu některé mouchy: především ne příliš vyvedený design a zpomalování náročnějších funkcí. Hodně nám napoví cena tohoto modelu, má se pohybovat někde pod deseti tisíci korunami, což není moc. Za takovou cenu má T300 opravdu co nabídnout. Pokud chcete telefon s MMS a nechcete za něj platit téměř dvacet tisíc (nebo se upsat operátorovi), máte na výběr již z několika levnějších modelů, které vám prokážou stejnou službu jako drahé primadony. T300 patří mezi levnější multimediální telefony, a pokud se pro něj rozhodnete a jeho design se vám zalíbí, určitě nebudete zklamáni.

Další kapitola: fotogalerie displejů Sony Ericssonu T300 .