Sony Ericsson T300 – high-end pro nenáročné (preview)

Uživatel, který vyžaduje od mobilu multimediální funkce (MMS, polyfonní vyzvánění, pořizování fotografií, stahování nových her z internetu), ale netrvá na manažerském mobilu. To je typický uživatel T300 podle představ Sony Ericssonu. Současně by takový uživatel při práci s mobilem neměl být pasivní, a tak má k dispozici datové přenosy a infraport, což nejsou typické funkce pro low-endový telefon.

Společnost Sony Ericsson se již poučila z minulosti, kdy vyráběla low-endy s manažerskými funkcemi, ze kterých měla spousta uživatelů kvůli představám o složitém telefonu strach. Některé funkce třeba oproti T65, se kterým bude T300 často srovnávána, tak v novém modelu chybí. Je ale otázkou, jestli to je dobře nebo špatně – například v případě kalendáře. Naopak s povděkem můžeme přijmout, že T300 má barevný displej, polyfonní vyzvánění, možnost vytvářet MMS, a i když to tak na první pohled nevypadá, i dobrou klávesnici, což jsou věci, které u náročnějšího low-endu oceníte.

Ovládání a design v pohodě

Názory na design se asi budou lišit. Zatímco u těch, kdo jsou zvyklí na konzervativní severský design Ericssonu, asi T300 příliš velké nadšení nevyvolá, na rozdíl od všech majitelek mobilních telefonů, kterým jsme testovaný mobil ukázali (jistě, není to reprezentativní vzorek…). Každopádně při pohledu na mobil ihned poznáte, že pochází z designerské dílny (Sony) Ericsson. Jedním z nejvýraznějších rysů, na které si uživatelé velmi rychle zvykli, je zelené logo na zadní straně (které slouží i jako protiskluzový prvek) a především pro Sony Ericsson typický otvor reproduktoru, který je jasně identifikovatelný jako dříve stejný designerský prvek mobilů Ericsson (tři kapky).

Mobil je možná poněkud širší a tlustší, než by mohl být, ale není to na obtíž. V ruce se drží dobře, a to jak při psaní textových zpráv nebo ovládání, tak při telefonování. Jak jsme již naznačili, spokojeni budete s klávesnicí. Kvalitou by se dala přirovnat k Nokiím 33xx a při psaní textových zpráv se na ni budete moci spolehnout. Kladně je třeba hodnotit i barevný displej (pasivní, 256 barev). Dnes už sice nepatří k těm nejkvalitnějším, ale na low-end je to dobré. Je ale pravda, že na přímém slunci toho moc neuvidíte…

Dobrý na textovky

Ti, kdo již v minulosti drželi některý z mobilů Ericsson u novinek Sony Ericsson, které jsou založené na stejné hardwarové platformě s podobným firmwarem, netrpělivě očekávají, jak bude menu mobilu rychlé. Můžeme konstatovat, že menu se pomalu, ale jistě zrychluje. Do stavu dokonalosti je ale pořád ještě daleko – zpoždění zejména při psaní delších textových zpráv a zapnutém T9 stále pocítíte. Pohyb v menu je plynulý.

Při psaní textů (nejen v textových zprávách) máte k dispozici český slovník pro systém T9. Psaní s ním je již relativně pohodlné. Znaky s diakritikou si můžete vypnout – jenže i když se tak značně omezí počet nesmyslných slov, které vám slovník nabídne, a zmizí zejména slova s háčky, čárky vám bude T300 stále nabízet. Některé znaky (á, é) jsou totiž součástí i rozšířené anglické znakové sady a slovník T9 v T300 je tak nepovažuje za národní.

Multimédia hrají prim

Pojďme ale k multimédiím. Zprávy MMS můžete nejen přijímat, ale bez problémů i vytvářet. Pokud potřebujete fotografii, kterou v mobilu nemáte uloženou, můžete ji vyfotit jedním z přídavných fotoaparátů (T300 podporuje CommuniCam MCA-20 a MCA-25), nebo si ji nahrajte do mobilu přes infračervený port (i z jiného mobilu) či po kabelu.

Velmi příjemně budete překvapeni hudebními možnostmi mobilu. Polyfonní melodie totiž mohou mít až 24 tónů a reproduktor, který je přehrává, je dost kvalitní. Pokud si nastavíte některé písničky jako vyzvánění, budete se zvednutím hovoru otálet až do posledního okamžiku, jen abyste poslouchali písničku co nejdéle. V mobilu je samozřejmě skladatel, ale ten se hodí jen pro různé pípající melodie, které znáte z dřívějších mobilů této značky; kvalitní písničku je lepší si do mobilu nahrát nebo stáhnout z internetu.

Vyřádit se můžete i při přizpůsobování mobilu. Kromě obrázku na displeji si můžete pohrát se schématy. Měnit můžete barvy textu i pozadí, v menu může být v záhlaví kousek obrázku, vyměnit můžete šetřič obrazovky a mimo to můžete přímo nastavovat spoustu dalších parametrů – už v menu Nastavení. Výměnný je i přední kryt mobilu – až se v prodeji objeví kryty, které budou ladit s nastaveným schématem (ve firmwaru jsou čtyři roční období, další můžete stáhnout z internetu, kde se schémata nastavují), potom si mobil opravdu nastavíte k obrazu svému. Doufejme, že výrobci krytů (z počátku především Sony Ericsson) umožní stahovat z internetu i schémata ke krytům a nejen si kupovat kryty ke schématům.

Na prvním místě je zábava

Zmiňovali jsme se i o manažerských funkcích T300. Kromě datových přenosů GPRS vás jistě zaujme infračervený port, e-mailový klient a wapový klient. V Organizátoru najdete kvalitní úkolovník, budíky (i s možností opakování, což například Nokia dosud neumí…), stopkami či odpočítávačem (časovač). Chybí ale kalendář – nechceme sahat vývojářům do svědomí, ale jestli ho vypustili jenom proto, aby T300 nekonkuroval manažerským modelům stejné značky, mohli si vybrat jinou funkci. Jednoduchý kalendář, ze kterého se dá zjistit, kolikátého bude o víkendu za dva týdny, jistě využije mnohem více uživatelů než úkolovník.

Sony Ericsson T300 se rozhodně povedl. Stát by měl v době uvedení méně než 10 tisíc a je jasné, že cena bude dále klesat. Pro již zmiňované méně náročné uživatele, kteří ale počítají s moderním telefonem a občas chtějí více, než je u low-endů běžné, je to ideální mobil, který se může směle postavit již existující i nejbližší budoucí konkurenci.