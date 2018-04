Sony Ericsson T290i - Co umí dělník za necelé 3000 Kč?

Pokud patříte mezi uživatele, kteří chtějí za málo peněz získat co nejvíce muziky, určitě byste měli vzít v úvahu nejlevnější model od společnosti Sony Ericsson - T290i. Od svého předchůdce se liší opravdu minimálně, ale výbava, jakou získáte za necelých 3000 Kč, je docela zajímavá.

V nabídce budou barevné varianty černá a bílá. Podle nás sluší telefonu bílá barva o poznání více a s přimhouřeným okem lze konstatovat, že telefon vypadá na první pohled docela moderně. Zajímavě působí zejména kombinace se světlemodrým materiálem na bocích, který je mírně průhledný. Základní tvar Sony Ericssonu T290i připomíná nejvíce rakvičku. Na přední straně upoutá pozornost rámeček v barvě hliníku, který obklopuje malý displej a ve spodní části přechází přímo ve funkční klávesy.

Jak jsme se již zmínili, boky telefonu tvoří poloprůhledný materiál. Jedná se o základní blok telefonu, na kterém jsou napevno uchyceny barevné kryty. Ačkoliv je Sony Ericsson T290i spíše hranatý mobil, anatomie si zaslouží pochvalu. Boky jsou jako u některých dalších modelů výrobce mírně prohnuty dovnitř a materiál je navíc lehce zdrsněný. Telefon tak padne dobře do ruky a drží se jistě, což stále není u všech nových mobilů pravidlem. Na levém boku našla v horní části své místo kolébková klávesa pro regulaci hlasitosti.

Nebýt loga výrobce, tak by byla zadní strana zcela holá. Digitální fotoaparát budete muset v tomto případě oželet, nebo pořídit externí. Horní hrana se mírně svažuje a v jejím středu leží nezbytné poutko pro zavěšení na krk. Spodek telefonu se zdá oproti tomu jakoby useknutý a našel na něm své místo klasický nabíjecí a datový konektor.

Konstrukce je velmi kompaktní a pevná, jen kryt baterie při promnutí slyšitelně zavrže. Celkově ovšem působí novinka velmi bytelně. Základní rozměry Sony Ericssonu T290i jsou 101 × 44 × 19 milimetrů a včetně baterie váží 79 gramů. Použitá baterie je typu Li-ion s kapacitou 670 mAh. Výrobce udává na jedno nabití až 12 dnů v pohotovostním režimu nebo až neuvěřitelných 12 hodin hovoru.

Klávesnice

Telefon se ovládá pomocí navigačního tlačítka, které je po obvodu zdobené výrazným chromováním. Aktuální volbu potvrdíte stiskem tlačítka v jeho středu. Po obou stranách dosedají k navigační klávese tlačítka Yes a No. Ty slouží zároveň pro ovládání hovorů i dialog s telefonem: "Odemknout klávesnici?" nebo "Odstranit všechny kontakty?" "Yes". Stiskem tlačítka No odmítnete nebo se vracíte v menu o úroveň víš. Ovládání je tedy maximálně jednoduché, což je pro telefon určený hlavně začátečníkům ideální.

Ostatní tlačítka jsou vyrobena z docela měkkého materiálu a trochu se viklají. V horní části se nachází drobné korekční "c" a tlačítko pro voleb, které použijete zejména pro zamykání klávesnice nebo přepnutí do tichého režimu. Číselná tlačítka vystupují výrazně nad povrch telefonu a jejich rychlé nahmátnutí nedělá vůbec problém. Celkově se zdá klávesnice tužší, než by bylo ideální, stisk tlačítka doprovází výrazné cvaknutí. Škoda žlutozeleného podsvícení, modrá barva by telefonu slušela mnohem víc.

Displej a menu

Kvalita displeje a menu telefonu je jednoznačně jeho nejslabší stránkou. Displej dokáže zobrazit maximálně 4096 barev. Horší je ovšem docela mizerné rozlišení 101 × 80 pixelů, které vytváří při rozměrech 30 × 24 milimetrů velmi hrubý rastr. Při pohledu na telefon máte dojem, jako byste se dívali přes sítko. Pasivní displej se navíc velmi pomalu překresluje, takže při pohybu v menu pronásledují kurzor duchové. To se dá u levného mobilu odpustit, někde se šetřit muselo.

Menu je ovšem velmi pomalé. Ještě na první úrovni přeskakujete mezi ikonkami docela svižně, ale jak někam kliknete, následuje odhadem půlvteřinová pauza. Zpoždění v kombinaci s pomalým překreslováním není při ovládání telefonu nic příjemného, zejména pokud potřebujete něco udělat opravdu rychle.

Abychom jen nekritizovali, tak pochvalu si Sony Ericsson zaslouží za možnost zvolit si jednu ze tří velikostí písma i v menu telefonu. Zejména největší font může oslovit uživatele, kterým se písmenka na displeji čtou stále hůř. Víme, že takových uživatelů není málo, ale výrobci na ně příliš nemyslí.

Telefonování

Sony Ericsson T290i je duální telefon s pamětí na 250 telefonních čísel a ke každému kontaktu lze přidat až pět položek. Cílové skupině zákazníků by taková paměť měla bohatě stačit. Telefon se dokáže podívat i do paměti SIM, ale standardně zobrazuje jen paměť v telefonu. Kontakty lze oběma směry překopírovat, což samozřejmě chválíme. Hledání se ale provádí jen podle prvního písmena a skok na příslušné místo zase telefonu trvá aspoň vteřinu.

Kvalita zvuku je průměrná a snad jen hlasitost by zasloužila o jeden nebo dva stupínky více. Od minulého modelu je kromě barev první novinkou integrovaný hlasitý odposlech. Funguje docela dobře. Aktivujete jej stisknutím tlačítka voleb (to drobné těsně pod Yes). Překvapením je v této cenové kategorii možnost definovat skupiny volajících. Nelze jim sice přiřadit různá vyzvánění, ale můžete s nimi hovory filtrovat. Telefon vám totiž dovolí vytvořit seznam vyvolených složený ze Skupin nebo samostatných čísel. Pokud vás tedy někdo obtěžuje prozváněním, zatočíte s ním snadno.

Na příchozí hovory telefon zareaguje hlasitým přehráním 32hlasé polyfonní melodie. Kolébkovým tlačítkem na boku můžete vyzvánění vypnout bez odmítnutí hovoru. Vyzváněcí profily telefon bohužel nemá, ale k dispozici je tichý režim, který vypne zvuky. Docela vtipně působí v nastavení zvuků a varování Vibrating alert zkušeně přeložený jako Vibrátor.

Zprávy

Podpora multimediální zpráv je pro T290i velmi okrajovou funkcí. Telefon zaprvé nemá fotoaparát a i když vám MMS někdo pošle, tak na nekvalitním displeji nejspíš nerozeznáte vlastní mámu od paneláku. S rychlejším psaním pomáhá česká T9, která nepoužívá diakritiku. Můžete si v nastavení vybrat, jestli vám telefon dovolí napsat dlouhou SMS. Pokud zvolíte ano, posledních 20 znaků vám v levém horním rohu odpočítá a pro jistotu ještě při překročení varuje. Textovek se vejde do paměti 70. Původní informace o čísle 200 z preview telefonu byla snad vlčí mlha, nebo došlo u finálního vzorku ještě ke změně. Pokud jste si dělali plané naděje, patří vám naše omluva.



FOTOGALERIE

Vzhledem ke zpoždění menu jsme dokázali při psaní pohodlně předběhnout kurzor třeba o pět písmen, což vášnivé pisatele dvakrát nepotěší. Legraci si užijete také při mazání znaků. Mažete, mažete, sledujete kurzor, pak se chcete zastavit a telefon vám smaže ještě celé další slovo.

Překvapivá je přítomnost e-mailového klienta. V nastavení si můžete vybrat stahování hlaviček nebo celých zpráv i interval kontroly nové pošty. Psát delší texty asi nebudete, ale pro kontrolu obsahu schránky určitě stačí.

Organizace a to ostaní

Náboje jsou skoro vystříleny. Posledním velkým trumfem Sony Ericssonu T290i je podpora WAPu ve verzi 1.2.1. Z organizačních funkcí jsou zastoupeny: obligátní budík, kalkulačka, stopky i odpočítávání. Budíky máte k dispozici hned dva. První je jednoduchý a druhý nabízí možnost vstávat jen ve vybrané dny (to se musí zamlouvat oravdu každému). Kalendář ke škodě telefonu chybí.

Možná by kalendář mnoho potenciálních uživatelů například za ten WAP nebo MMS vyměnilo, ale budou se muset spokojit s jednoduchým seznamem upomínek. Zajímavý je také diktafon limitovaný jen 1MB pamětí telefonu. Lze jej ovšem použít spíš pro nahrávku netradičního vyzvánění, protože je velmi tichý a z metrové vzdálenosti už skoro nic nenahrává.

Sony Ericsson T290i má dokonce integrovaný modem, ale podporuje jen GPRS třídy 4 (3+1). K počítači jej připojíte kabelem. Pro fanoušky her je zde podpora herní technologie Mophun (Java chybí). V telefonu jsou nahrány dvě docela pěkné hry, které opět trochu trpí na kvalitě kvůli displeji. První je plošinová skákačka DeepAbyss a další na vás čekají klasická auta V-Rally2.

Sečteno a podtrženo

Proč ho koupit? Sony Ericsson T290i nabízí ve své cenové kategorii skvělou výbavu. Podporuje WAP, MMS a má i e-mailový klient s podporou příloh. Proč ho nekoupit? Menu telefonu je opravdu pomalé a displej má tak hrubý rastr, že máte pocit, jako byste se dívali přes sítko. Kdy? už je v prodeji Za kolik? 2890 Kč

Pokud hledáte co nejvíc muziky za málo peněz, Sony Ericsson T290i stojí určitě za zvážení. Ačkoliv od předešlého modelu se skoro ani nedá mluvit o nějakém vylepšení, WAP, MMS a e-mailový klient není v této cenové kategorii rozhodně obvyklý. Budete se ovšem muset smířit se špatným displejem a hlavně pomalým menu. Na druhou stranu lepších barevných displejů v kategorii do třech tisíc opravdu moc nenajdete. Je ovšem na zváženou, jestli raději nevybrat monochromatický.

Každý ať se rozhodne sám, čemu dá přednost. Pokud ovšem hodláte psát více SMS a neťukáte je extrémně pomalu, doporučujeme odeslat jednu zkušební textovku ještě před koupí telefonu, aby vás pak investice nemrzela. Při pohledu do současné nabídky telefonů lze navíc najít vyprodávané modely, které začínaly jako absolutní špička. Rozhodování mezi modelem T290i za necelé tři tisíce a T610 za necelé čtyři by u nás skončilo jednoznačnou volbou dražšího modelu.