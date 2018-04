Sony Ericsson T230 živě: budoucí eso výrobce? (fotogalerie)

Na první pohled je to možná nepříliš nápadná novinka, která má ale ze všech nově představených modelů Sony Ericssonu největší ambice. Výrobce doufá, že se modelu T230 bude dařit a pomůže mu vrátit se na pozice, které před pár lety ztratil. Sony Ericsson T230 je low-endový telefon s barevným displejem a podporou MMS, tedy přesně takový telefon, který má šanci na předvánočním trhu uspět. Papírově asi víc zaujme nadupané véčko Z600, ale většinu prodejů by měl výrobci zaručit právě model T230. Bude ale muset čelit velmi silné konkurenci, která se buď již na trhu prodává, nebo se začne prodávat ve stejné době jako T230. Řeč je o telefonech v ceně okolo 5 000 Kč. V této kategorii bude muset nový Sony Ericsson bojovat například s Motorolou E365, Philipsem 530, Samsungy X100 a X600, popřípadě Siemensy C60 a MC60. Sony Ericsson T230 bude asi levnější než konkurence, ta má ale často lepší výbavu, někdy i lepší barevný displej. Přesnou cenu novinky zatím neznáme, výrobce ji zatím nezveřejnil. Víme jen, že Sony Ericsson T230 by se měl začít prodávat v říjnu tohoto roku, a to jak přes operátory, tak ve volném prodeji.

Nový Sony Ericsson T230 je podobný "černobílému" modelu T100 a je identický s již dříve představeným modelem T226 pro americké sítě GSM. Telefon je to malý (101 x 44 x 19 mm /79 gramů) a kompaktní. I nový (vysunovací) fotoaparát má malé rozměry a designem se velmi dobře hodí k telefonu.

Sony Ericsson T230 se zatím bude dodávat ve dvou barvách. Stříbrné, kterou jsme měli možnost zvěčnit, a světle modré, jejíž fotografování nám bylo odepřeno. U stříbrné varianty jsou modré boky telefonu, okraj displeje a okolí joysticku.

Střídmý, ale elegantní design. Někdy je méně více, ale na druhou stranu, kdo si potrpí na divoké barvy a netradiční klávesnice nových Nokií, nebo dává přednost véčkům, bude se muset poohlédnout jinde.

Výbava telefonu je poměrně bohatá. Některé funkce (jako rádio, fotoaparát, nebo hlasitý odposlech) jsou dostupné sice jen jako příslušenství, na druhou stranu je ale nabídka příslušenství velmi bohatá, což se o některých konkurenčních značkách říct rozhodně nedá. Přesnou specifikaci telefonu najdete v naší databázi.

Nový fotoaparát MCA-30 je vysouvací. Optika je tak chráněna proti poškrábání. Díky lepšímu displeji je obraz z fotoaparátu na displeji slušně čitelný a i při překreslování obrazu je novinka mnohem rychlejší, než tomu bylo u starších modelů výrobce.

Přídavný fotoaparát sice není nejpraktičtější, ale mezi low-endy je to zatím nejrozumnější řešení. Integrovaný fotoaparát by cenu telefonu zvýšil, a kdo jej vůbec nepotřebuje, ani se jej nemusí obtěžovat kupovat. Je ale pravděpodobné, že hlavně u operátorů bude k dispozici zvýhodněný balíček s telefonem a fotoaparátem.

Spořič displeje s inverzními hodinami je dobře provedený. Hodiny jsou dobře vidět i na přímém světle, což je u barevných displejů zatím velmi problematické. Jinak je displej jasně lepší než u předchozích modelů T300 a T310.

Displej telefonu má rozlišení 101 x 80 obrazových bodů a umí zobrazit 4 096 barev. Displej je pasivní (STN) a nikterak nevybočuje z nabídky konkurence v daném segmentu trhu. Je zhruba na úrovni displejů u telefonů Nokia, na Samsungy (vylepšené pasivní displeje UFB) a na TFT displeje (které se pomalu, ale jistě tlačí i do nižších segmentů trhu), ale nemá.

Pohledný telefon, který by měl být úspěšný. V to alespoň doufá výrobce, který v tento model vkládá velké naděje. Novinka by se měla u nás prodávat jak u operátorů (ti zatím velmi rádi sáhnou po levném telefonu s MMS), tak ve volném prodeji. Přesnou cenu ale zatím výrobce tají. Náš odhad směřuje pod 5 000 Kč, popřípadě velmi blízko této sumě - za nedotovaný telefon.

Přesnou specifikaci Sony Ericssonu T230 najdete v databázi telefonů.