Sony Ericsson T230 – vánoční hit (recenze)

Sony Ericsson T230 má všechny předpoklady stát se ideálním vánočním dárkem. Za cenu okolo pěti tisíc korun i s DPH nabízí podporu všech současných funkcí. Mobil má polyfonní vyzvánění, barevný displej (i když nevyniká kvalitou, je postačující), nemá extravagantní design, který spoustu zákazníků odradí, podporuje práci s e-mailem a samozřejmě podporuje i multimediální zprávy. Digitální fotoaparát sice nemá, ale je možné ho k němu dokoupit a připojit (dá se koupit za 2 až 2,5 tisíce korun).

I když v Sony Ericssonu T230 najdete i organizér (ale bez kalendáře), jako manažerský mobil T230 používat nemůžete. Organizační funkce postačí pro jednodušší nepracovní použití a citelně vám bude chybět i synchronizace s osobním počítačem. Pro náročnější uživatele mobilů je vhodnější spíše Sony Ericsson T610. Pokud ale chcete mobil, který budete používat především ve volném čase a ne pro práci, bude se vám Sony Ericsson T230 líbit.

Pokud si chcete Sony Ericsson T230 vyzkoušet, můžete to udělat v tomto článku (máme pro vás čtyři interaktivní flashové animace).

Klasický design a ovládání

Sony Ericsson T230 má klasický design. Přední straně dominuje na pohled velký displej, spodní část tvoří na pohled hezká klávesnice. Také s drobnými designovými prvky si vývojáři pohráli a i přes použití plastu imitujícího kov a hned vedle průhledného bakelitu působí design kompaktním a sladěným dojmem.

Mobil je lehký (80 gramů) a není velký, jak by se možná z obrázků mohlo zdát (101 x 43,9 x 19 mm). Baterie je Li-Ion, takže ji můžete dobíjet podle potřeby. Vydržet by vám měla až 12 dnů nebo 12 hodin hovorů. Reálné hodnoty jsou samozřejmě nižší, libovolná operace s telefonem obě hodnoty výrazně snižuje, ale s týdenní výdrží s vypínáním na noc při běžném provozu (pár několikaminutových hovorů denně, několik textovek) můžete počítat.

Displej rozhodně nenadchne

Hlavními ovládacími prvky jsou klávesy Yes a No (potvrzujete či rušíte aktuální operaci, klávesou No se pohybujete v menu o úroveň zpět), klávesa pro vyvolání kontextového menu (u textových zpráv tak můžete provádět snad všechny operace jako mazání či odpověď, aniž byste ji četli) a mazací (korekční) klávesa C. Pod displejem jsou čtyři kurzorové a jedna potvrzovací klávesa. Vše funguje v podstatě jako pětisměrný joystick. Potvrzovací klávesa vypadá tak hodně jako joystick, že se ji tak občas nevědomky pokusíte využít. Levou kurzorovou klávesou se dostanete z pohotovostního režimu do menu her, pravou do menu telefonního seznamu a u horní a dolní rovnou do telefonního seznamu.

První úroveň menu je grafická, další jsou již textové. Displej má čtyři tisíce barev, jenže jejich věrnost je silně zkreslená špatným displejem. Displej má příliš hrubý rastr a je pasivní. Domníváme se, že Sony Ericsson ani moc nestál, asi půjde o jeden z nejlevnějších displejů s těmito parametry a jeho kvalita tomu bohužel odpovídá. Menu tak vypadá nevábně a obrázky vás také nenadchnou. Přitom by asi stačilo použít silnější podsvícení a displej s menším rastrem, aby vypadal relativně dobře. Domníváme se, že právě displej dokáže spoustu zákazníků odradit.

Základní funkce zvládá dobře, i když s občasnými výtkami

Psát o mobilním telefonu, že se z něj dá dobře telefonovat, je nesmysl. Ale přesto stojí za zaznamenání, že zvuk z reproduktoru je velmi jasný a čistý, což u levných telefonů nebývá zvykem. Telefon se také dobře drží v ruce, ale to už je velmi subjektivní dojem. Při běžném používání si asi mnohem více uvědomíte několik drobností, které vám budou život s telefonem ztrpčovat. Týkají se telefonního seznamu.

Když vám někdo volá a nemáte jeho číslo uloženo v telefonním seznamu v mobilu, zobrazí se jeho jméno uložené na simkartě. To je ještě v pořádku. Při hledání čísla ale máte k dispozici jen seznam v telefonu. Dá se hledat i na simkartě, ale tam už musíte z menu, zatímco do seznamu v mobilu vstoupíte stiskem horní či spodní kurzorové klávesy. I když, hledání je poměrně optimistický název, pokud máte k dispozici jen hledání podle prvního písmena…

Telefonní seznam je vícepoložkový (tři čísla a e-mail), ke každému kontaktu můžete přiřadit i obrázek a v menu zvuků si můžete určit zvláštní (osobní) vyzvánění pro jména či skupiny jmen ze seznamu. Kapacita seznamu je 250 čísel, nikoliv jmen. Takže kdybyste ke každému jménu v seznamu přidali dvě čísla (což je obvyklý počet), smrskne se kapacita na 125 jmen v seznamu. A to není mnoho. I když typickému uživateli to možná až tolik vadit nebude, zvláště když si můžete k jednotlivým jménům přidávat právě již zmiňované obrázky a zvonění; pro spoustu majitelů mobilu má tato funkce větší prioritu než velikost seznamu.

Sony Ericsson T230 nemá vyzváněcí profily. Takže vyzvánění si můžete jen ztlumit (můžete nastavit vibrace tak, aby byly zapnuté pořád, jen v tichém režimu nebo vůbec), nebo nechat hlasité. U levných telefonů to je sice obvyklé, nikoliv už u značky Sony Ericsson. I když možná jde o novou strategii, protože vyzváněcí profily nemá ani špičkový chytrý telefon Sony Ericsson P900…

Zprávy umí, ale šly by ještě lépe

Sony Ericsson T230 umí pracovat se všemi současnými typy zpráv pro mobilní telefony – krátkými textovými (SMS), rozšířenými (EMS), multimediálními (MMS) a e-maily. Texty můžete psát klasicky, případně klasicky s využitím bočních kláves (když stisknete jednu z kláves spolu s číselnou klávesou, rovnou se napíše druhé či třetí písmeno v řadě písmen u klávesy) nebo technikou rychlého psaní T9.

Co je rychlejší, se těžko určuje. T9 v mobilech Sony Ericsson podle našeho názoru nepatří k nejlépe řešeným (používají se kurzorové klávesy, což znamená pohyb z číselné klávesnic a to zdržuje – schválně si to srovnejte třeba s Nokiemi, které mají T9 řešenou asi nejlépe…), takže zkušení psavci textovek jsou rychlejší s používáním bočních kláves. V každém případě, pokud píšete rychleji, mobil vám nebude stačit a bude vám připadat velmi pomalý. Když napíšete dlouhou textovku, budete se v ní i pomalu pohybovat a extrému dosáhnete, pokud budete používat nejmenší font.

Již tradičně máme výhrady i ke klávesnici. Pro ovládání telefonu je vynikající. Vždy přesně víte, kterou klávesu jste stiskli, čísla se na ní píšou dobře. Ale u psaní delších textů (čímž myslíme střední SMS) zjistíte, že je příliš tuhá a klávesy mají vysoký zdvih, takže psaní unavuje a buď zpomalíte psaní, nebo budete vynechávat písmena, protože ve svém tempu nedomáčknete klávesu dokonale.

Hodně hlasů, hodně her

Sony Ericsson T230 je mobil, který se snaží výrobce jednoznačně prosadit do nabídky mobilních operátorů. Proto T230 podporuje multimediální zprávy, je k němu možné připojit digitální fotoaparát (Sony Ericsson MCA-25 a nový MCA-30), má polyfonní vyzvánění; to vše a obrázky je možné stahovat z wapových stránek. Operátoři se také snaží podporovat ty mobily, do kterých je možné nahrávat hry.

Sony Ericsson si již delší dobu naivně myslí, že operátoři by měli začít podporovat jeho platformu Mophun. Jenže operátoři podporují Javu a tu právě T230 neumí. Přitom Mophun je jen upravená Java se správou autorských práv, takže by pro Sony Ericsson nebyl problém umožnit podporu plnohodnotné Javy pro mobilní telefony. V mobilu byly dvě hry – V-rally a Deep Abyss (plošinovka). Z wapu můžete stahovat další hry či úrovně her.

Samotné polyfonní melodie mohou obsahovat až 32 hlasů a znějí velmi dobře, i když výsledný zvuk má ještě kus cesty k nejlepším mezi mobilními telefony. Zvuk je jakoby zatlumený, což bude způsobeno spíše levnějším čipem než reproduktorem, který podle nás dokáže věrně reprodukovat ty zvuky, které od zvukového čipu dostane. Zvuků můžete mít v mobilu relativně dost, je jen škoda, že je můžete přiřazovat jen k vyzvánění hovorů, nemůžete už změnit tón pro oznámení nové textové zprávy (na výběr máte cvaknutí nebo dvojité pípání).

Vlastní melodie si můžete přímo v mobilu skládat, nebo si můžete nahrávat zvuky přes mikrofon. Aplikace pro skládání hudby je poměrně povedená, kromě klasického hraní na klávesnici si můžete pohrát s různými efekty, stylem pozadí či tempem. V mobilu je sdílená paměť pro všechny typy uživatelských dat, k dispozici máte přibližně 1 MB.

Na manažerské funkce a práci s počítačem zapomeňte

Jak jsme se již zmínili, mobil podporuje GPRS a to v konfiguraci 3+1. I z tohoto parametru je jasné, že se Sony Ericsson snaží vytěžit ze staré hardwarové platformy, používané již Ericssonem. Kromě rychlosti a omezenosti v některých funkcích jí ale není moc co vytýkat, vychází z ní i moderní platformy použité v T68i nebo T610.

S T230 se teoreticky budete moci připojit k internetu. Ale až pro to bude existovat (byť i neoficiální) software. T230 totiž nemá hardwarový modem. Od Sony Ericsson se asi podobný počin čekat nedá, protože pro připojení k internetu se snaží nabízet jiné mobily. Sony Ericsson se umí připojit k počítači pouze kabelem, nemá infračervený port a už vůbec ne Blueooth.

Existující software umí pracovat s telefonním seznamem a textovými zprávami. Můžete si také do mobilu nahrát zvuky a obrázky. Obrázky už ale z mobilu do počítače nestáhnete – musíte je poslat jako multimediální zprávu nebo přílohu k e-mailu. Stejně jako v případě připojení k internetu se nedá příliš předpokládat, že Sony Ericsson přijde po čase se softwarem, který tento přenos umožní. Úspěch T230 je totiž závislý na zařazení do nabídky mobilních operátorů a Sony Ericsson moc dobře ví, že jeho šanci na úspěch u nich výrazně podpoří tím, že tuto neumožní majitelům T230 dostat fotky do počítače jinak než přes GPRS či MMS.

Na začátku jsme se zmiňovali o problematickém organizéru. Můžete si ukládat několik typů upomínek, nastavovat opakovaný budík, ukládat si hlasové poznámky, používat kalkulačku, stopky či časovač. Velkým problémem a záporem Sony Ericssonu T230 ale je, že nemá kalendář. Ano, skutečně má upomínky, ale nedokáže zobrazit kalendář.

Vyplatí se už nyní, po zlevnění půjde o hit

Už za cenu okolo pěti tisíc korun i s daní se dá říct, že se vyplatí Sony Ericsson T230 koupit. A to i přes všechny chybičky, která vám používání znepříjemňují. Podle našich informací by i prodejci měli mít dost těchto telefonů k tomu, aby uspokojili předvánoční potřeby zákazníků (pokud ovšem zájem vzhledem k absenci jiných telefonů nevzroste). Ještě atraktivnější tento mobil bude, až jeho cena ještě trošku poklesne, do oblasti mezi 3 až 4 tisíce korun, což lze za pár měsíců určitě očekávat. Umí vše, co současný mobil pro volný čas a nepracovní použití musí umět, takže jeho nákupem byste neměli udělat chybu.

