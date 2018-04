Sony Ericsson T200 – kapka v moři (recenze)

V průběhu letošních prázdnin společnost Sony Ericsson uvedla na trh s malým odstupem své dva nové low-endové modely R600 a T200. O zpoždění prvně jmenovaného se toho napsalo již mnoho a o tom, že T200 je jeho dokonalejším nástupcem, jistě víte také. Nejpodstatnějším rozdílem mezi oběma telefony nejsou ani vzhled ani funkce, ale daleko lepší klávesnice u novějšího modelu, na které lze, oproti R600, celkem pohodlně psát textové zprávy. T200 je povedeným modelem, který by mohl být zdatným konkurentem low-endů a telefonů střední třídy ostatních výrobců. Otázkou však zůstává, jak dlouho se udrží v popředí marketingových zájmů švésko-japonského výrobce, neb se na jeho místo mílovými kroky dere novější typ T300. Sony Ericsson T200 se povedl a nezaslouží si brzký konec v propadlišti mobilních dějin. Je sice kapkou v moři přesyceného trhu, ale věřte, že kapkou výraznou.

Vzhled – maminka Japonka, tatínek Švéd

Nový Sony Ericsson je vzhledově více podobný svému švédskému tatínkovi, po mamince z Japonska zdědil tvarovou jemnost a designovou harmonii. „Ericssonovské“ rysy jsou patrné především na struktuře menu telefonu a způsobu ovládání, typická je křížová kurzorová klávesa. Námi testovaný telefon byl v modro-bílém barevném provedení s kovově stříbrnou klávesnicí. Blankytně modrá je především přední strana telefonu a boční úzký proužek, který obepíná dokola celý přístroj. Světle modrá barva je velmi příjemná pro oči, telefonu dodává nádech moderního designu a v kombinaci s krémově bílou zadní stranou vypadá opravdu dobře. Krémově bílý, a pod určitým úhlem dopadu světla až stříbrný, je také proužek, který lemuje celou přední část telefonu. Tlačítka klávesnice jsou poměrně malá, ale dostatečně daleko od sebe, nad numerickou klávesnicí je klasické čtyřcestné tlačítko pro pohyb v menu, vlevo od něj je modrá klávesnice pro přímý vstup do wapu, vlevo klávesa C a nad nimi funkční klávesy YES a NO. Displej je zasazen hlouběji do krytu, čímž je dobře chráněn proti nežádoucímu poškrábání, nad ním je vyražen název výrobce a ještě výše najdete mezery pro průchod zvuku z reproduktoru.

T200 je vyrobena z tvrdého plastu, jednotlivé díly jsou do sebe solidně zakomponovány, takže se při manipulaci s mobilem neozývají žádná nežádoucí vrzání. Na zadní straně telefonu je pod krytem uložena baterie, v horní částí najdete konektor pro externí anténu a také poutko pro zavěšení mobilu na krk nebo pro ozdobení přívěskem.

Design T200 je hodně povedený, i když mobil působí poměrně baculatě, není na něm ani milimetr hmoty navíc a svými rozměry (105x48x22 mm) a váhou 85 gramů se řadí mezi nejmenší a nejlehčí přístroje na trhu.

Baterie – šest dnů v pohodě

Sony Ericsson T200 je poháněn standardní baterií typu Li-Ion s kapacitou 700 mAh o napětí 3,7 voltů. Spolu s telefonem je dodávána standardní cestovní nabíječka s klasickým koncovým „ericssonovským“ konektorem. Po úplném vybití se telefon nabíjel dvě hodiny a pět minut a plně nabitá baterie vydržela téměř šest dnů při běžném provozu, což je poměrně slušný výkon.

Výrobcem uváděné hodnoty výdrže - 220 hodin v pohotovosti a až 780 minut hovoru - nejsou od námi zjištěných údajů příliš vzdáleny. Jak již bylo řečeno, baterie je klasicky uložena v zadní části mobilu a je ukotvena dvěma pevnými plastovými výstupky v horní části a jednou pružnou západkou v části dolní. Pod baterií najdete simkartu ukotvenou pružným plíškem.

Displej – modrá jako hladina

Pokud chceme hledat rozlišnosti modelů Sony Ericsson R600 a T200, na displeji jich najdeme opravdu pramálo. Oba telefony mají displeje přibližně stejně veliké, nová T200 nabízí pouze modré podvícení, které se nedá změnit na jinou barvu. Také nemůžete měnit velikost písma a znaků, takže se při práci s telefonem musíte spokojit s pěti řádky textu. Sytě modré podsvícení dobře ladí se světle modrou barvou krytu, možná je až příliš ostré pro oči, ale po kratší době používání si oči na modrou snadno přivyknou. V menu telefonu si navíc můžete nastavit kontrast písma. Displej telefonu je plně grafický a dokáže zobrazit čtyři odstíny šedi.

Podstatným rozdílem mezi R600 a T200 je spořič, který je u nového modelu značně strohý. T200 při spořícím režimu umí zobrazit pouze aktuální ukazatel času. Na pozadí displeje si můžete zobrazit jeden ze sedmi přednastavených obrázků, pokud se vám ty originální nelíbí, můžete si na jejich místo uložit vlastní, stažené například prostřednictvím wapu. Ve spodní části displeje najdete stavový řádek s ukazateli stavu baterie, aktuálním časem a sílou signálu. Displej T200 není nejhorší, písmena a znaky jsou na něm sice poměrně slabě vykreslena, tento nedostatek je ale možné doladit nastavením správného kontrastu. Netradiční modré podsvícení působí zajímavě a i po tmě dělá displej dobře čitelný.

Ovládání – dobrý Ericsson

Menu telefonu Sony Ericsson T200 je typicky „ericssonovské“, má stejnou strukturu jako předchozí modely švédského výrobce (stejné jako R600). Do menu se dostanete stiskem pravé nebo levé kontextové klávesy, záložkové menu obsahuje sedm položek, kde na prvním místě zleva je Telefonní seznam, následují Zprávy, Údaje o volání, Nastavení, Doplňky, Služby wap a Vlastní menu. Do vlastního menu si můžete seřadit položky podle uvážení jejich důležitosti a rychleji si je potom navolit. Zbylými klávesami křížového tlačítka, nahoru a dolů, se dostanete přímo do telefonního seznamu. Kontakty ale musíte nejdříve nakopírovat ze SIM karty.

Ovládání telefonu je logické a pohodlné, výhodou je například tlačítko pro přímý vstup do wapu, boční klávesa, která během hovoru slouží pro zesílení či zeslabení reprodukovaného zvuku, vám při pohotovostním režimu ukazuje aktuální datum, zvolený profil a dostupnost GPRS.

Telefonování a SMS – stále lepší

Do telefonního seznamu se dostanete buď v uživatelském menu, stiskem kontextové klávesy nahoru či dolů, nebo můžete kontakty pod čísly jedna až devět v seznamu volit přímo přidržením konkrétního numerického tlačítka. Seznam telefonu bohužel není vícepoložkový, ke každému jménu je možné uložit pouze jedno číslo. Do paměti mobilu se vejdou až tři stovky kontaktů, ke každému jménu si můžete přidat obrázek nebo jej rozlišit jiným zvoněním od ostatních. Pro příchozí hovor si můžete vybrat ze 14 melodií a zvuků, osm si jich můžete uložit vlastních. Pro skládání vlastního vyzvánění můžete využít funkci skladatel nebo si melodii do telefonu poslat formou EMS. V menu T200 můžete nastavit také profily vyzvánění.

Pro psaní textových zpráv je T200 rozhodně lepším typem než předchozí R600, má o poznání lepší klávesnici z tvrdší gumy, bohužel zpomalování operací při psaní delší textovky se nevyvaroval ani software nového modelu. U námi testovaného telefonu ještě nebyla česká T9, prediktivní vkládání textu jsme mohli vyzkoušet pouze v angličtině a fungovalo bez problémů. Do paměti T200 se vám vejde 40 textových zpráv, mobil podporuje také textovky dlouhého formátu a EMS, takže můžete spolu s textem zasílat také obrázky, zvuky a jednoduché animace.

Wap a Datové funkce – klasika low-endu

Ve výbavě telefonu naleznete wap ve verzi 1.2.1, prohlížeč je tradiční, ničím vás nepřekvapí a ani nezklame. Pro ušetření za připojení můžete využít GPRS nebo rychlá data HSCSD (2+1 timeslot). Vstup do wapu značně zjednodušuje modré funkční tlačítko. Při wapování máte k dispozici čtyři řádky textu, pátý zobrazuje název stránky, adresy prohlížených stránek si telefon pro příští načtení ukládá do paměti. Wapové stránky se načítají poměrně rychle. K dokonalosti T200 určitě chybí podpora Javy, kterou nabízí například podobně koncipovaný Siemens C55, ale i bez ní jsou datové funkce nového modelu na dobré úrovni.

Další funkce – budík, kalendář, hry

Další užitečné funkce Sony Ericssonu T200 najdete v menu v položce Doplňky. Čeká tam na vás například přehledný kalendář s měsíčním a týdenním náhledem, z funkcí budíku si můžete vybrat mezi jednorázovým nebo opakovaným zvoněním. Při opakovaném zvonění si navíc můžete vybrat konkrétní dny v týdnu, kdy vás telefon probudí, což je funkce sice jednoduchá, ale málokterý výrobce na ni pamatuje. Vedle budíku najdete i další časové funkce, jako časovač a stopky, k dispozici je vám také kalkulačka pro jednoduché matematické operace. Pro zpestření displeje telefonu máte na výběr z přednastavených obrázků, rozdělených do osmi kategorií, další si můžete stáhnout s pomocí wapu nebo si je třeba nechat poslat formou EMS.

Jako poslední doplněk určitě oceníte některou z pěti povedených her, zahrát si můžete Ballpop, Path, Q, Pulldown nebo populární Tennis, takže by vám telefon mohl ukrátit dlouhou chvíli například při čekání u zubaře nebo jízdě autobusem.

Resumé

Sony Ericsson T200 je vskutku povedeným telefonem a až na některé funkční nedostatky mu není téměř co vytknout. Je to klasický low-end, má příjemný design a funkcí tak akorát. Jeho klávesnice je rozhodně lepší než u předchozí R600, stejně by na ní ale vývojáři firmy mohli ještě trochu zapracovat. Na low-endových modelech některých konkurenčních výrobců (Nokia, Siemens) se SMS píší stále lépe, ale propastný rozdíl již Sony Ericsson zdárně dohání. T200 je rozhodně vydařenějším modelem než předchozí R600, prodává se za cenu v rozmezí šesti až sedmi tisíc, což je, bráno poměrem cena/výkon, suma úměrná. Jak výraznou kapkou v moři low-endů T200 bude, ukáže teprve čas.