Sony Ericsson T100 klepe na dveře - exkluzivní fotografie

Že by zázrak? Chtělo by se zvolat fanouškům značky Sony Ericsson, kteří mají ještě v živé paměti peripetie modelu R600, který se dostal na trh zhruba 10 měsíců po oficiálním představení. Sony Ericsson se z této nepříjemnosti poučil a nový model T100 se začne prodávat již měsíc poté, co jej výrobce oficiálně představil veřejnosti. A to je dobrá zpráva jak pro výrobce, který snad konečně nabírá ten správný směr, tak pro zákazníky, kteří se mohou těšit na zajímavý telefon, za velmi přijatelnou cenu. Sony Ericsson T100 by měl stát jako nedotovaný zhruba 4 500 Kč, což je za malý, lehký a pohledný telefon velmi slušná cena. Kdo se však těší na další produkt Sony Ericssonu s maximální výbavou, bude zklamán. T100 je opravdový low-end a tak je to asi dobře. Podobný telefon totiž v nabídce výrobce již dlouho chyběl.

Konečně opravdový low-end

Sony Ericsson T100 lze považovat za nástupce modelů T20(e) a A2628, ač hned na první pohled je zřejmé, že moc společného s nimi nemá. T100 je elegantní, malý a s ohledem na současnou konkurenci, trochu netradičně tvarovaný telefon. S rozměry (99 x 43,5 x 17,7 mm) bude T100 patřit v kategorii low-endů do pěti tisíc mezi absolutní špičku, když o hmotnosti (75 gramů) lze říct přesně to samé. Podobnými parametry se může chlubit snad jen Alcatel OT511/512, který se ale zatím pod pět tisíc korun nevejde. T100 ale má v ruce další trumf, kterým je velmi zajímavý tvar. Podle nás je T100 atraktivnější, než kolegové T200, nebo R600. Telefon je na pohled hranatý a aby se nejednalo o úplný kvádr, má baterie boční hrany zkosené. Do hranatého designu zapadá i tvar klávesnice, jejíž tlačítka jsou pěkně seřazené a kontextové klávesy tvoří stejný blok, jako u stylové novinky Sony Ericssonu T600. Tento telefon je vůbec T100 velmi podobný, nebo je to obráceně? Je dokonce možné, že se bude jednat o nový designový trend značky, to ale potvrdí až nové modely pro příští rok.

Vzorek byl proveden ze světlého plastu, jehož barva byla na rozmezí bílé a slonové kosti. Oba boky telefonu zdobí tmavý plastový pruh, tlačítka a plocha okolo displeje byly u testovaného vzorku zlaté (k dispozici budou i další dvě barevné kombinace, bílo-modrá a bílo červená, jejich fotografie najdete zde). Tlačítka jsou průhledná a jejich stisk je na solidní úrovni. Výhodou je jejich poměrně velká plocha a solidní rozestupy, takže by se T100 mohl zařadit mezi populární telefony pro psaní SMS zpráv. Celkové provedení telefonu bylo na vynikající úrovni, ačkoliv se jednalo pouze o testovací vzorek. Baterie seděla na telefonu perfektně, pouze styl zasouvání SIM karty, který Sony Ericsson používá u svých aktuálních modelů, není zrovna ideálním řešením pro častou změnu operátora. Karta se sice velmi dobře zasouvá, ale vysunutí vyžaduje určitý nácvik, jednou rukou se to rozhodně nepodaří. Podsvícení telefonu je dvojbarevné, klávesy svítí dožluta, naopak displej se může pochlubit elegantním modrým podsvícením.

V menu je vše při starém

Kdo již měl kdy tu čest s některým novějším telefonem se značkou Ericsson, či Sony Ericsson, nedočká se při ovládání novinky žádného většího překvapení. Menu je klasické „záložkové“, orientace v něm je snadná a zvládne jí i úplný nováček. Vstup do menu zajistí dvě směrové klávesy, kterým sekunduje tlačítko „C“ a dvě tradiční tlačítka „yes“ a „no“. Stejně tradiční je pro Ericsson i posuvné tlačítko na levém boku telefonu. Vedle těchto kláves najdete na T100 již jen 12 alfanumerických kláves. Pohledným detailem je na zadní části telefonu umístěné zelené logo výrobce, které funguje i jako protiskluzový prvek.

Výbava T100 není nijak extrémně bohatá, přesně koresponduje s tím, co zákazníci v této třídě telefonů požadují. SMS zprávy jsou samozřejmostí, stejně jako jsou v dnešní době naprosto běžné EMS zprávy. Telefon nabízí i vlastní obrázkový editor, popřípadě bude možné obrázky stahovat i pomocí WAPového prohlížeče. To samé platí i pro vyzváněcí melodie, které sice nejsou polyfonní, ale je možné je skládat přímo v telefonu, nebo opět nahrávat do přístroje přes WAP. Obrázky bude možné využít jako spořiče displeje, nebo jako tapety na displej. Telefonu nechybí ani přehledný kalendář, kalkulačka, či budík. Naopak v telefonu nenajdete GPRS, HSCSD, vnitřní paměť na kontakty, či SMS zprávy. Pokud toužíte po těchto funkcích, budete se muset poohlédnout po jiném telefonu, v případě Sony Ericssonu by to mohla být další novinka, model T200, který se již prodává. Ten se ale nemůže pochlubit tak zajímavým zevnějškem, jako T100.

Ambice mu nechybí

Sony Ericsson T100 je atraktivní telefon, kterým by se mohla společnost Sony Ericsson znovu vrátit na výsluní. V posledních několika letech chyběl Ericssonu a nyní i Sony Ericssonu podařený low-endový telefon, kterým by si výrobce přilákal začínající, nebo méně náročné zákazníky, kteří by posléze rádi přešli na vyšší modely značky. Výhodou T100 jistě bude cena, která se, jak již bylo uvedeno, bude pohybovat zhruba okolo 4 500 Kč za nedotovaný telefon. Kdo bude soupeřem? Alcatel 511/512, Siemens M/MT50, Motorola T191 a možná i stájový kolega R600. Každý s telefonů má své přednosti, tou největší u T100 je jeho neotřelý vzhled.