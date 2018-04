Sony Ericsson T100 – malý bílý střízlík

Elegantní trpaslík

U mobilního telefonu této kategorie hned na první pohled překvapí příjemně malé rozměry a tloušťka - směle můžeme prohlásit, že se jedná o jeden z nejmenších telefonů své třídy (rozměry: 99 x 43,5 x 17,7 mm; hmotnost: 75 gramů). Jeho přímým konkurentem je například áčková řada německého Siemensu, jehož telefony jsou ve srovnání s Té stovkou přece jenom krapet větší.

Elegantní krémově bílá barva s tmavě modrými doplňky po stranách a průhlednou klávesnicí se světle modrým nádechem dokonale podtrhuje štíhlý - dle některých recenzentů spíše hranatý - a elegantní vzhled celého telefonu. Přestože se jedná o telefon spadající do nejnižší kategorie, jeho bytelné provedení mohu dát směle za příklad i přístrojům z kategorie manažerské. Sony Ericsson T100 totiž nezavrže ani při silném stisku.

Pod baterií integrovanou ve větší části zadního plastového krytu najdete slot pro SIM kartu vašeho mobilního operátora. Na spodní straně telefonu je konektor pro připojení napájecího adaptéru, datového kabelu i osobní hands-free sady. Na levém boku telefonu je pouze posuvné tlačítko, které v pohotovostním stavu zobrazí důležité stavové informace, při pohybu v menu nahrazuje kurzorová tlačítka se šipkami a při psaní textovky můžete s jeho pomocí rychleji přepínat jednotlivá písmena.

Tlačítka nad zlato

Od kvality klávesnice a tlačítek se odvíjí skutečná použitelnost každého mobilního telefonu. Protože i nejlepší telefon může kvůli klávesnici u uživatelů úplně propadnout, byla pro mne klávesnice modelu T100 příjemným překvapením. I přes malé rozměry tohoto telefonu se na klávesnici velmi dobře píše, protože zdvih i dotisk tlačítek je přesný a rozestupy mezi jednotlivými tlačítky jsou dostatečné i pro dlaň kanadského dřevorubce.

Pod displejem najdeme klasická "ericssonní" tlačítka s kurzorovými šipkami, dvě klávesy Yes a No a klávesu C sloužící pro mazání a rušení zadaného textu. Klávesu C lze také použít pro rychlé zapnutí diskrétního vibračního režimu nebo ke snadnému zablokování tlačítek klávesnice. V průběhu hovoru můžete stisknutím céčka vypnout a následně zapnout mikrofon. Ke klávesnici mám pouze jednu výhradu - ovládací tlačítka tvoří s kurzorovými šipkami jeden blok a poslepu se na nich poněkud hůře orientuje.

Displej aneb modrá je dobrá

Displej telefonu je dostatečně velký, zobrazí však pouhé čtyři řádky. Písmo v menu je skutečně velké a tučné a mezi jednotlivými řádky jsou také velké rozestupy. Na jedné straně je tak text dobře čitelný, na straně druhé však musíte daleko více používat kurzorová tlačítka. Stejně tak při čtení či psaní textových zpráv máte k dispozici pouze čtyři řádky, přestože pět řádků by pro displej nebyl žádný problém.

Displej dokáže zobrazit až čtyři odstíny šedé barvy. Na displeji můžete mít také obrázkové pozadí displeje, které lze zvolit z deseti přednastavených obrázků či si přímo v telefonu vytvoříte obrázek vlastní. Obdržíte-li obrázek také jako EMS textovou zprávu, není problém jej použít jako pozadí displeje.

Podsvícení telefonu je modré, a přestože lze jeho kontrast nastavit v několika krocích, nelze jej považovat za dostatečný - displej na nás působil spíše slabším dojmem.

Baterie vydrží

Běžně dodávaná baterie má kapacitu 650 mAh a je typu Li-Ion; nevyžaduje tedy takovou péči jako dříve používané typy akumulátorů. Nabití baterie na plnou kapacitu trvá přibližně dvě hodiny nezávisle na skutečnosti, zda nabíjíte zapnutý či vypnutý přístroj. Protože baterie je do zadní části odjímatelného krytu pevně vsazena, je celý telefon hodně bytelný a skutečně nevrže.

Ovládání - jednoduše klasika

Ovládání tohoto telefonu je úplně stejné jako u všech ostatních telefonů této značky s monochromatickými displeji. V první úrovni menu najdete klasických sedm záložek skrývajících již textové řádky s jednotlivými položkami menu. Rychlost pohybu v menu - která u předchozích typů nebyla zrovna nejvyšší - je u tohoto modelu dostatečná, ovšem překreslování displeje je při rychlých pohybech poněkud pomalejší, a text tak působí poněkud rozmazaným dojmem.

Zachováno zůstalo užitečné poslední Vlastní menu, jehož obsah a rozložení si můžete upravit podle svých osobních preferencí. V menu se kromě kurzorových kláves můžete pohybovat také s využitím numerické části klávesnici. Téměř každá položka v menu má přiřazeno některé z čísel a jeho stisknutím ji můžete rychle zvolit. Jeden příklad za všechny: kombinace kláves 2 - 2 vás během okamžiku přenese do seznamu doručených textových zpráv.

Videosekvence - zapnutí telefonu a jeho menu: 373kB; 1,9MB.

Telefonování a kontakty

Kvalita vlastního hovoru je na vysoké úrovni, hlas je reprodukován čistě, i když trošku slaběji, než je obvyklé. Také druhá strana si na kvalitu hovoru nebude stěžovat. Pro uskutečnění, odmítnutí či přijmutí hovoru slouží obvyklá tlačítka Yes a No umístěná pod displejem.

Do telefonního seznamu, který kromě seznamu uloženém na SIMkartě mobilního operátora nabízí ještě sto paměťových pozic v telefonu, se můžete dostat zvolením příslušné položky v druhé záložce hlavního menu mobilního telefonu. Dlouhým stiskem některého z numerických tlačítek se rychle dostanete na položku telefonního seznamu reprezentovanou příslušným písmenkem.

Textovky i s nabodeníčky

Sony Ericsson T100 plně podporuje EMS rozšíření běžných textových zpráv, díky kterému můžete užívat rozdílné formátování textu či vkládat do textových zpráv obrázky, animace či melodie. Telefon disponuje skutečně českým jazykem pro prediktivní zadávání textu technologií T9 - vaše zprávy tak budou česky včetně háčků a čárek.

Psaní textovek je rychlé a odezva telefonu je dostatečně rychlá. V průběhu psaní zprávy jsme však postrádali jakékoli doplňující informace - nikde totiž nezjistíte, kolikátý znak kolikáté zprávy máte napsáno (telefon podporuje dlouhé textovky), ani kolik znaků můžete do textové zprávy ještě vložit. Kvůli tomuto pochybení je psaní textových zpráv poněkud nepřehledné.

Kontakty nejen na kartě

Telefonní seznam podporuje kromě paměti SIM karty vašeho mobilního operátora také sto pozic v paměti samotného mobilního telefonu, což není v této cenové kategorii příliš často viditelným počinem.

Jednotlivým kontaktům v telefonním seznamu můžete nejen přiřadit rozdílné vyzvánění, ale také rozlišující obrázek - ten se pak při příchozím hovoru zobrazí na displeji. Čísla z telefonního seznamu můžete jednorázově zkopírovat ze SIM karty do vnitřní paměti - podle našich zkušeností však nemůžete používat obě číselná úložiště současně.

Videosekvence - vložení SIM karty: 133 kB; 1,1 MB.

Zvonění je jednoduché

Vyzváněcí melodie jsou snad jedinou výraznější slabinou jinak povedeného mobilního telefonu. V dnešní době, kdy polyfonií disponují i nejlevnější mobilní kousky, působí písklavé zvuky Té stovky poněkud nostalgicky. Hlasitost vyzvánění můžete však nastavit v šesti různých krocích, zapnout můžete také zesilující vyzvánění. Telefon dokáže kromě diskrétních vibrací upozořňovat na příchozí hovor jednou z deseti vyzváněcích melodií nebo čtyřmi souzvuky tónů. Pokud se vám to zdá málo, můžete si prostřednictvím WAPu nebo EMS uložit až deset melodií vlastních.

WAP ano, data moc ne

Existence wapového prohlížeče i v těch nejlevnějších telefonech již v dnešní době nikoho nepřekvapuje - prohlížeč Sony Ericssonu T100 podporuje wap ve verzi 1.2.1 a umožňuje kromě běžného prohlížení wapových stránek také stahování například obrázků či vyzváněcích melodií. Pro připojení k wapu však budete muset využití klasického pomalého vytáčeného spojení, protože telefon nepodporuje žádné z rychlých datových přenosů, ať již se jedná o GPRS nebo HSCSD.

Vzhledem k nízké prodejní ceně celého přístroje mu to snad ani nemůžete mít za zlé, ovšem spoustě uživatelů by paketový přenos dat s využitím technologie GPRS určitě dokázal přinést jistou úsporu nákladů na wapování.

Přestože telefon disponuje datovým konektorem, můžete jej propojit pouze se stolním počítačem prostřednictvím kabelu, který však není standardní součástí balení nového mobilního telefonu a budete si jej muset - pokud jej potřebujete - dokoupit samostatně. Na bezdrátové připojení k jinému zařízení prostřednictvím infračerveného portu nebo Bluetooth technologie raději zapomeňte nebo se poohlédněte po přístroji spadajícím do vyšší kategorie. Telefon podle našich informací není vybaven hardwarovým modemem.

Dobrý kalendář, dobrý čas a dobré hry

Překvapen jsem byl především vestavěným kalendářem, který může směle konkurovat mobilním telefonům patřícím do vyšší třídy. Na události v kalendáři můžete nahlížet buď v měsíčním, týdenním nebo denním náhledu; dokáže také zobrazit všechny události nerozlišeně v jednom jediném seznamu. U nově zadávaného úkolu můžete uložit datum i hodinu splnění stejně snadno, jako případné připomenutí.

Také časové funkce tohoto telefonu dokáží potěšit. Kromě zobrazení aktuálního data a času najdete v příslušném menu také budík, stopky či minutku, přičemž prvně jmenovanému lze nastavit rozdílné zvukové znamení.

Bohatá je také nabídka her, které však nemají žádný zvukový doprovod. V telefonu jich najdete pět. Některé již můžete znát z jiných modelů telefonů tohoto výrobce - kupříkladu pěkně zpracovaný klon známého Arkanoidu je zde uložen pod názvem Ballpop. Na svá mladá léta jistě zavzpomínáte se hrou Naval fleet, což je klasická hra lodě. Yukon je karetní hra, hra s jednopísmeným názvem Q je logická hra pro dlouhé zimní večery a klasické piškvorky najdeme pod názvem Wuzigi.

Ve vnitřní paměti telefonu můžete ukládat jednotlivé obrázky do galerie, která je rozdělena do osmi rozdílných kategorií; u nového telefonu najdete pouze obrázky připravené přímo od výrobce. Obrázky z galerie pak můžete použít například jako označení kontaktů při příchozím volání či je můžete vkládat do odchozích textových zpráv. Obrázky můžeme v telefonu také vytvářet, k čemuž nám pomůže jednoduchý vestavěný editor obrázků.

Za hubičku

Sony Ericsson T100 je malý líbivý mobilní telefon dobře vybavený funkcemi, který si jistě své zájemce snadno najde. Jeho cena, která by neměla ve volném prodeji přesáhnout hranici pěti tisíc korun bez daně z přidané hodnoty, je vzhledem k celkovému dojmu z tohoto telefonu více než příznivá. V předplacených sadách by však jeho cena mohla být ještě nižší.