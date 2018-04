Sony Ericsson se vytáhl s odolným androidem. Zvládne vodu i prach

Sony Ericsson Xperia je určen lidem, kteří se nechtějí o svůj telefon příliš bát i při sportu a dalších činnostech nevhodných pro telefony.

Uživatelé se přitom nebudou muset omezovat z hlediska funkcí. Výbava totiž kopíruje výborné nové modely Xperia mini a mini pro. Telefon nabízí třípalcový displej s rozlišením 320 × 480 pixelů, gigahertzový procesor a pětimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a diodovým bleskem.

Z modelů mini vychází i uživatelské prostředí: na Androidu 2.3 Gingerbread tu běží prostředí UX Platform v provedení se zkratkami k nejčastěji používaným aplikacím v rozích displeje. Na první dojem je displej hezky jemný a systém rychlý.

To ale nejsou hlavní přednosti Xperie active. Ty by se daly shrnout pod pojmy design, konstrukce a odolnost. Xperia active je sice na dnešní dobu docela tlustý smartphone, ale tuto drobnou nevýhodu maskuje elegantním a sportovně zaměřeným designem.

Svou odolnost vyjádřenou specifikací IP67 přitom relativně úspěšně maskuje, tohle není žádní obrněný těžkooděnec. Díky tlustší konstrukci a oblému provedení zad a přechodů navíc telefon skvěle padne do ruky a nevyklouzne z ní.

Pokud by se tak náhodou stalo a majitel zrovna stál nad jezírkem plným vody, telefonu to nevadí. Spíše bude muset řešit, jak mobil vyloví. Telefon totiž i po nechtěném ponoru zůstane funkční. Voděodolnost a prachutěsnost přístroje zajišťuje jeho speciální konstrukce s dvojitým zadním krytem. Baterii těsně obepíná první kryt, který dosedá na těsnění umístěné okolo vnitřností mobilu.

Teprve přes tento kryt se nasazuje druhý robustní zadní kryt telefonu, který bude v balení v bílé i černé barvě. Takové řešení navíc slibuje i slušnou mechanickou odolnost telefonu, případné tvrdé pády se totiž tolik nepřenesou dovnitř do těla. Díky druhému krytu je poměrně hluboko a bezpečně skryta i čočka fotoaparátu. Otázkou je, jak si s nepříjemnými situacemi poradí displej, který bude na poškození náchylnější.

Xperia active navíc přináší ještě jednu velmi užitečnou a zajímavou vlastnost. Telefon reaguje i na dotyky mokrými prsty. Kdo někdy zkoušel přijmout hovor při mytí nádobí nebo hledat cosi v telefonu venku v dešti, dá nám jistě za pravdu, že to nejde právě snadno.

Kapacitní displeje si za mokra dělají téměř co se jim zlíbí. Jak jsme si vyzkoušeli, u Xperie active tomu tak není. Telefon prst poslouchá, i když je displej mokrý. Reagovat přestává až ve chvíli, kdy vrstva vody pokryje většinu plochy displeje. To ale není situace, do které byste se chtěli s běžným mobilem vůbec dostat.

Sony Ericsson Xperia active by se měl začít prodávat ve třetím čtvrtletí letošního roku ve dvou provedeních: s bílým nebo oranžovým proužkem na boku. K dispozici pak budou černý nebo bílý kryt zad telefonu. Cenu zatím výrobce nezveřejnil, bude ale asi o něco vyšší než u modelu Xperia mini.

Sony Ericsson Xperia active technická specifikace: