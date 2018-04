Sony Ericsson se pochlapil Xperií arc s nejnovějším Androidem

Sony Ericsson usiluje o to stát se jedničkou mezi výrobci smartphonů s operačním systémem Android. Dosud má v nabídce čtyři smartphony s Androidem. Reputaci si však pokazil liknavým přístupem k aktualizaci softwaru u svých smartphonů. Novinka Xperia arc by to měla změnit.

Nový model Xperia arc používá nejnovější verzi operačního systému od Googlu, Android 2.3 Gingerbread. Telefon používá vlastní uživatelské rozhraní Timescape. O svižný provoz nového švédsko-japonského smartphonu se stará procesor Qualcomm taktovaný na frekvenci 1 GHz.

Výrobce se chlubí použitím kapacitního dotykového displeje Reality, který využívá engine Sony Mobile Bravia. Displej podporuje multidotykové ovládání a má více než dostatečnou úhlopříčku 4,2 palce. TFT displej zobrazí 16,7 milionu barev a má rozlišení 854 × 480 obrazových bodů. Displej kryje minerální sklíčko.

Další chloubou Xperie arc je podle výrobce 8,1 megapixelový fotoaparát, který využívá CMOS senzor Sony Exmor R for Mobile. Autofokus funguje i přes označení místa zaostření na displeji. Fotoaparát zvládá pořizovat videa v HD rozlišení. Ty můžeme sledovat na HD televizi díky vestavěnému HDMI konektoru.

Design navazuje na předchozí Xperie s Androidem. Xperia arc se může pochlubit elegantně prohnutými zády, což by mělo prospět ergonomii práce s přístrojem. Telefon má velmi tenkou konstrukci, kvůli prohnutí však nemá stejnou tloušťku po celé délce. V nejtenčí části má Xperia arc v pase pouze 8,7 milimetru.

Novinka od Sony Ericssonu se začne prodávat v prvním čtvrtletí letošního roku. Výrobce nový model uvede i na náročný japonský trh. V prodeji budou dvě barevné verze: Midnight Blue a Misty Silver. Cenu Sony Ericsson prozatím neprozradil.

Sony Ericsson Xperia arc technické parametry: